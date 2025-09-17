River vs. Palmeiras, por Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde verlo

No obstante, el clima interno está enrarecido ya que, durante la última Fecha FIFA, que se celebró los primeros 10 días de septiembre, el entrenador del plantel profesional, Abel Ferreira, aprovechó los días libres para viajar a su Portugal natal para pasar tiempo con su familia. El estratega se sumó tarde a los entrenamientos del conjunto que viste de verde, generando preocupación y malestar.

El pasado fin de semana, Palmeiras derrotó por 4 a 1 al Inter de Porto Alegre con un hattrick de Vitor Roque, la preocupación de Gallardo para esta llave.

image Palmeiras quiere dar el golpe en el Monumental. (Foto: Reuters).

A qué hora se juega River vs. Palmeiras, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores

El partido iniciará a las 21:30 horas -horario argentino-. Jesús Valenzuela será el árbitro principal.

La probable formación de River vs. Palmeiras, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas (5-3-2).

La formación de Palmeiras vs. River, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores

Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque, Felipe Anderson (4-2-3-1).

Por dónde ver River vs. Palmeiras por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores

El partido entre River y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será televisado por Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:

Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Telefe :

Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital

Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV

Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro

Además, podrás seguirlo en vivo por la web de Golazo24.