Partido de altísimo vuelo. El River de Marcelo Gallardo quiere cobrarse venganza del Palmeiras de Abel Ferreira por aquella semifinal de Copa Libertadores de 2020 en la que el Verdao eliminó al Millonario y terminó saliendo campeón del certamen más importante del continente.
SE JUEGA EL PRIMER CHICO
River vs. Palmeiras, por Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde verlo
River Plate recibirá, desde las 21:30 horas, al Palmeiras de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Detalles.
El conjunto de Núñez necesita de una victoria ante un rival de este calibre para confirmar que es candidato. Si La Banda avanza a semifinales de la actual edición de la Libertadores, es un firme contendiente a quedarse con el título, ya que estaría superando a quien todos quieren vencer.
River viene de expulsar a Libertad en octavos de final por penales y con muchas dificultades. Tranquilamente, el Millo pudo haberse quedado afuera en aquella noche y consumar uno de los desastres internacionales más grandes de su historia, pero con este nivel de Franco Armani, el equipo de Gallardo se envalentona y cree que todo es posible.
El Palmeiras, por su lado, eliminó contundentemente a Universitario de Perú en los 8vos. de final sin mayores sobresaltos. La serie se definió en el duelo de ida, que terminó con un resultado de 4-0 en favor de los brasileños. La revancha fue un aburrido 0-0...
No obstante, el clima interno está enrarecido ya que, durante la última Fecha FIFA, que se celebró los primeros 10 días de septiembre, el entrenador del plantel profesional, Abel Ferreira, aprovechó los días libres para viajar a su Portugal natal para pasar tiempo con su familia. El estratega se sumó tarde a los entrenamientos del conjunto que viste de verde, generando preocupación y malestar.
El pasado fin de semana, Palmeiras derrotó por 4 a 1 al Inter de Porto Alegre con un hattrick de Vitor Roque, la preocupación de Gallardo para esta llave.
A qué hora se juega River vs. Palmeiras, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores
El partido iniciará a las 21:30 horas -horario argentino-. Jesús Valenzuela será el árbitro principal.
La probable formación de River vs. Palmeiras, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores
Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas (5-3-2).
La formación de Palmeiras vs. River, por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores
Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque, Felipe Anderson (4-2-3-1).
Por dónde ver River vs. Palmeiras por la ida de 4tos. de final de Copa Libertadores
El partido entre River y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será televisado por Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:
Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Telefe:
- Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital
- Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV
- Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro
Además, podrás seguirlo en vivo por la web de Golazo24.