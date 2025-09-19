Marina Calabró superó una fobia en la ducha y destacó el apoyo de Rolando Barbano para lograrlo

Marina Calabró apuntó contra Nancy Pazos tras su pelea con Mariana Brey

La relación entre las panelistas de A la Barbarossa es de público conocimiento que no es la mejor, sin embargo el martes (16/09) Mariana Brey y Nancy Pazos aumentaron el tono de lo que parecía un debate acalorado cuando comenzaron los insultos a través de la pantalla de Telefe.

El hecho no pasó desapercibido y Marina Calabró opinó al respecto del fuerte cruce que protagonizaron sus colegas.

"Me parece que en definitiva incomodó a todos, ya no es solamente incomodar a Mariana o provocarla, ya es incomodar a todos y me parece que las cosas se pueden discutir de otras formas", sostuvo durante su programa radial.

Y agregó: "Me parece que era una buena oportunidad para que Nancy explicara un comentario que a muchos nos hizo ruido. ¿Son los últimos días del gobierno de Milei? Y no, me parece que lo deseable en democracia es que un Gobierno termine un mandato se llame Javier Milei, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri".

