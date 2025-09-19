En la tarde del jueves (18/09) Marina Calabró aprovechó su rol como conductora en El Observador para comentarle a su audiencia que había dejado atrás una fobia que la tenía a maltraer. Con humor y entre risas, aseguró que su novio Rolando Barbano fue clave para que pudiera avanzar.
"ESTABA DEL OTRO LADO DE LA MAMPARA"
Marina Calabró superó una fobia en la ducha y destacó el apoyo de Rolando Barbano para lograrlo
Con alegría y entre risas, Marina Calabró explicó cómo hizo para dejar atrás el temor que le provocaba lavarse la cabeza en la ducha y lo festejó al aire.
"Ya superé una de mis fobias. La de lavarme la cabeza en la ducha. La he superado", expresó y de inmediato recibió la ovación de su compañero Guido Záffora quien no tardó en preguntarle: "¿Cómo hiciste?". Fue en ese entonces que la periodista destacó el rol de su pareja: "Rolando ha sido clave en la superación de esta fobia".
La comunicadora reveló que su colega fue importante en el acompañamiento, teniendo en cuenta que no era capaz de lavarse la cabeza por sí sola en la ducha. "Estaba del otro lado de la mampara, pero estaba ahí", recordó sobre la primera vez que se animó.
"Además es un ahorro de tiempo, viste, ducharse del cuello para abajo y lavarse el pelo en la bacha de la cocina era un quilombo. El tiempo que estoy ahorrando, no te puedo explicar", agregó posteriormente.
Marina Calabró apuntó contra Nancy Pazos tras su pelea con Mariana Brey
La relación entre las panelistas de A la Barbarossa es de público conocimiento que no es la mejor, sin embargo el martes (16/09) Mariana Brey y Nancy Pazos aumentaron el tono de lo que parecía un debate acalorado cuando comenzaron los insultos a través de la pantalla de Telefe.
El hecho no pasó desapercibido y Marina Calabró opinó al respecto del fuerte cruce que protagonizaron sus colegas.
"Me parece que en definitiva incomodó a todos, ya no es solamente incomodar a Mariana o provocarla, ya es incomodar a todos y me parece que las cosas se pueden discutir de otras formas", sostuvo durante su programa radial.
Y agregó: "Me parece que era una buena oportunidad para que Nancy explicara un comentario que a muchos nos hizo ruido. ¿Son los últimos días del gobierno de Milei? Y no, me parece que lo deseable en democracia es que un Gobierno termine un mandato se llame Javier Milei, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri".
