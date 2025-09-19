Finde en Córdoba: Los festivales para recibir la primavera

Primavera Córdoba.jpg Primavera en Córdoba.

20 de septiembre

El sábado será el día central. Durante la jornada, gran parte de los parajes serranos cordobeses ofrecerán festejos y eventos para atraer el turismo joven.

Las opciones estarán en San Javier, Yacanto, Nono, San Lorenzo, Villa Sarmiento, Villa Cura Brochero, Balnearia, Los Reartes, Tío Pugio, Valle Hermoso, Mi Granja, Almafuerte y Santa Rosa de Calamuchita.

Entre los eventos centrales se destaca el de Villa Carlos Paz. En la ciudad más importante del turismo cordobés habrá un festival de música con la presencia de Desakta2, Los Caligaris, Ecko, FMK, entre otros, para celebrar el 38 aniversario de la tradicional Fiesta de la Primavera.

21 de septiembre

Para cerrar el fin de semana, los jóvenes tendrán varias opciones disponibles. Si bien se espera un descenso marcado de la temperatura para ese día, las celebraciones seguirán en pie.

Tendrán lugar en La Granja, Salsacate, Los Hornillos, La Cumbre, Dean Funes, Villa Ciudad Parque, Villa María, Miramar, Pozo del Molle, Laguna Larga, Tala Cañada, Villa Dolores, La Playosa, Villa Santa Cruz del Lago y San Marcos Sierras.

En todos los casos habrá shows de música en vivo, opciones gastronómicas, ferias y más atracciones.

El costo de la primavera

En medio de una fuerte crisis económica, los costos por el festejo del Día de la Primavera pueden ser variados. Teniendo en cuenta que la mayoría de las celebraciones se dan en parajes serranos, el mínimo gasto se dará en el transporte interurbano que ha sufrido severos aumentos en los últimos meses.

Para el evento central en Carlos Paz, el costo del pasaje viajando desde Córdoba parte de los 5000 pesos. En esa localidad el acceso al festejo es gratuito y no se comercializan bebidas alcohólicas.

Colectivos CBAP.jpg El costo de la Primavera.

En el caso de Potrero de Garay, el costo aumenta. El pasaje a esa zona se eleva a los 22.500 pesos mientras que la entrada al evento principal del paraje parte de los 30.000 pesos.

Por último, el festejo en Embalse es uno de los más lejanos. Desde Córdoba, el pasaje se eleva a 20.000 por tramo, mientras que el evento central tiene un costo de 50.000 pesos.

