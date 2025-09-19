Azerbaiyán: "Pésimo Fernando Alonso solo superó al ineficiente Alpine de Franco Colapinto"

Embed Now it's Lando Norris' turn to bash the barriers



It's a hefty hit and he's got damage #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZM354nuX6a — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Car and Driver: "(...) tal como ya sabemos, no es lo más recomendable del mundo atacar los muros en unos entrenamientos libres. Dicho y hecho: Lando Norris arreó el muro de la curva 6 y rompió el palier de la suspensión trasera izquierda de su MCL39.

El piloto inglés llegó a duras penas al garaje con la más que suficiente desventaja de 31 puntos sobre su oponente australiano en la lucha por el mundial. Vía libre en los Libres 2, pues, para Oscar Piastri que "imitó" a su compañero de equipo y rival en el campeonato en la 16ta. variante, aunque sin romper el monoplaza papaya.

El riesgo tomado los pilotos representantes de la formación de Woking supuso que Ferrari se impusiera con un doblete en las últimas prácticas del viernes. Lewis Hamilton marcó el mejor registro del día: 1:41.293, aventajando en 74 milésimas a Charles Leclerc. El monegasco, que conoce bien los muros del casco antiguo de Bakú, volvió a tentar a la suerte, rozando en una infinidad de ocasiones los límites de hormigón como en la clasificación de 2019. Salvo que hoy sí le salió bien la jugada. (…)".

ferrari Lewis Hamilton en Ferrari por las calles de Azerbaiyán.

El futuro

Alpine es 1 de los 4 equipos, junto con Red Bull, Mercedes y Racing Bulls, que aún no han confirmado sus alineaciones completas de pilotos para 2026.

Pierre Gasly firmó recientemente una extensión de contrato , pero aún no hay información sobre quién será su compañero de equipo el próximo año o más allá.

Dados los desafíos de Franco Colapinto desde que reemplazó a Jack Doohan a principios de la temporada, 2 pilotos que habían sido vinculados con Alpine fueron el actual reserva de Mercedes, Bottas, y Sergio Pérez, ambos se quedaron sin asientos al final de 2024.

Sin embargo, aunque admitió haber hablado con "mucha gente" durante el verano boreal, el asesor ejecutivo de Alpine, Briatore, ha insistido en que los múltiples ganadores de carreras nunca estuvieron seriamente en el panorama para conseguir un asiento en su equipo.

baku Alpine 'cola' en Bakú (Azerbaiyán).

Al preguntársele si consideraba a Bottas y Pérez como opciones antes de que ambos ficharan por Cadillac , Briatore respondió: "Hablé con mucha gente. Hablé con Bottas. También hablamos con Toto [Wolff, jefe de Mercedes] en aquel momento. Pero la verdad es que nunca se habló de que Bottas pilotara para Alpine".

Briatore, hablando en la conferencia de prensa de los jefes de equipo en el Gran Premio de Países Bajos, también compartió sus pensamientos sobre el futuro de Colapinto y lo que necesita ver del joven argentino si quiere asegurar su lugar más allá de 2025.

"Creo que ya lo ví todo. Ya no necesito ver nada. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos."

"Para un piloto joven que llegó a la F1, quizás no era el momento adecuado para que Franco estuviera allí. Quizás necesite 1 o 2 años más para formar parte de la F1. Sé que, al final, lo importante es el resultado."

"Franco se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto."

Dicho esto, Briatore elogió a Colapinto por ofrecer "probablemente su carrera más fuerte" de la temporada en Zandvoort, después de que el ganador de la carrera de F2 se quedara por poco en los puntos.

