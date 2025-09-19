Una crónica sobre Fernando Alonso y su Aston Martin desnuda la realidad de Franco Colapinto en Azerbaiyán, donde la F1 corre su Gran Premio el domingo 21/09:
GRAN PREMIO F1
Azerbaiyán: "Pésimo Fernando Alonso solo superó al ineficiente Alpine de Franco Colapinto"
La crónica de Car and Driver es letal: "Fernando Alonso tan solo superó al ineficiente Alpine A525 del argentino Franco Colapinto".
"(…) El AMR25 estaba acostumbrando a volver a pelear por el Top 10. Sin embargo, el monoplaza verde está acusando su pésima resistencia aerodinámica en el velocísimo trazado azerí. Fernando Alonso fue el segundo piloto más lento de la sesión vespertina. Tan solo superó al ineficiente Alpine A525 del argentino Franco Colapinto. (…)".
República de Azerbaiyán es un país de la región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental, sin salida a ningún océano pero limita al este con el mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. Es un país musulmán con tolerancia religiosa, y con mucho gas natural, que exporta.
Volviendo a la F1, en cuanto a los de arriba, McLaren se acercó demasiado a los muros de hormigón que encierran la pista. Tal vez demasiado. Lando Norris se encaminaba a marcar el mejor crono del viernes 19/09 con el novedoso neumático C6, el más blando de la gama de Pirelli en 2025.
La sesión de Norris se vino abajo a mitad de la sesión, cuando el piloto de McLaren golpeó el muro a la salida de la curva 4, lo que dañó su suspensión trasera izquierda y permaneció en el garaje hasta la bandera a cuadros. Apenas unos minutos después, el líder del campeonato de pilotos, Oscar Piastri, se unió a su compañero de equipo en boxes después de rozar la barrera Tecpro en la curva 15 antes de continuar su marcha tras controles de precaución.
Car and Driver: "(...) tal como ya sabemos, no es lo más recomendable del mundo atacar los muros en unos entrenamientos libres. Dicho y hecho: Lando Norris arreó el muro de la curva 6 y rompió el palier de la suspensión trasera izquierda de su MCL39.
El piloto inglés llegó a duras penas al garaje con la más que suficiente desventaja de 31 puntos sobre su oponente australiano en la lucha por el mundial. Vía libre en los Libres 2, pues, para Oscar Piastri que "imitó" a su compañero de equipo y rival en el campeonato en la 16ta. variante, aunque sin romper el monoplaza papaya.
El riesgo tomado los pilotos representantes de la formación de Woking supuso que Ferrari se impusiera con un doblete en las últimas prácticas del viernes. Lewis Hamilton marcó el mejor registro del día: 1:41.293, aventajando en 74 milésimas a Charles Leclerc. El monegasco, que conoce bien los muros del casco antiguo de Bakú, volvió a tentar a la suerte, rozando en una infinidad de ocasiones los límites de hormigón como en la clasificación de 2019. Salvo que hoy sí le salió bien la jugada. (…)".
El futuro
Alpine es 1 de los 4 equipos, junto con Red Bull, Mercedes y Racing Bulls, que aún no han confirmado sus alineaciones completas de pilotos para 2026.
Pierre Gasly firmó recientemente una extensión de contrato , pero aún no hay información sobre quién será su compañero de equipo el próximo año o más allá.
Dados los desafíos de Franco Colapinto desde que reemplazó a Jack Doohan a principios de la temporada, 2 pilotos que habían sido vinculados con Alpine fueron el actual reserva de Mercedes, Bottas, y Sergio Pérez, ambos se quedaron sin asientos al final de 2024.
Sin embargo, aunque admitió haber hablado con "mucha gente" durante el verano boreal, el asesor ejecutivo de Alpine, Briatore, ha insistido en que los múltiples ganadores de carreras nunca estuvieron seriamente en el panorama para conseguir un asiento en su equipo.
Al preguntársele si consideraba a Bottas y Pérez como opciones antes de que ambos ficharan por Cadillac , Briatore respondió: "Hablé con mucha gente. Hablé con Bottas. También hablamos con Toto [Wolff, jefe de Mercedes] en aquel momento. Pero la verdad es que nunca se habló de que Bottas pilotara para Alpine".
Briatore, hablando en la conferencia de prensa de los jefes de equipo en el Gran Premio de Países Bajos, también compartió sus pensamientos sobre el futuro de Colapinto y lo que necesita ver del joven argentino si quiere asegurar su lugar más allá de 2025.
- "Creo que ya lo ví todo. Ya no necesito ver nada. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos."
- "Para un piloto joven que llegó a la F1, quizás no era el momento adecuado para que Franco estuviera allí. Quizás necesite 1 o 2 años más para formar parte de la F1. Sé que, al final, lo importante es el resultado."
- "Franco se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto."
Dicho esto, Briatore elogió a Colapinto por ofrecer "probablemente su carrera más fuerte" de la temporada en Zandvoort, después de que el ganador de la carrera de F2 se quedara por poco en los puntos.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece
Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina
Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity
La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror