RECHAZÓ INTERVENIR

$LIBRA: Tómala vos, dámela a mí... Martínez Giorgi devuelve expediente

El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió "no aceptar la competencia atribuida a este tribunal" para intervenir en causa $LIBRA y se la devolvió al juzgado 1.

19 de septiembre de 2025 - 12:34
Disputas por competencia en las causas $LIBRA que involucran a los hermanos Milei.

Foto: NA

Martinez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal había adoptado un criterio diferente y que debían tramitar separadas. Por ello decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”. Entonces, se la devolvió al juzgado 1 para "dirimir la contienda ante el Superior en caso de no compartir el criterio". Es decir, que defina la Cámara Federal.

Para clarificar: hay dos causas por la presunta criptoestafa $LIBRA: una es la principal, que investiga la participación de Javier Milei y de los empresarios Hayden Davis y Mauricio Novelli, entre otros, que se inició el 17 de febrero pasado y quedó a cargo de la jueza Servini, tras un conflicto de competencia con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Finalmente, quedó en manos de Servini, pero sorpresivamente su par Ariel Lijo esta semana la remitió al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py, pese a que la magistrada había rechazado un planteo similar anteriormente.

La otra causa la lleva Martínez de Giorgi, y es contra Karina Milei por los supuestos delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias e infringir la ley de Ética Pública. En ambas pesquisas, el fiscal es Eduardo Taiano.

Lijo intentó pasarle la causa principal, que lleva Servini, al juez Martínez de Giorgi, para que ambos expedientes tramiten juntos. Pero el magistrado lo rechazó. Si Lijo no comparte el criterio, terminará definiendo la Cámara Federal. Mientras, el tiempo pasa...

