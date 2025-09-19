$LIBRA: Tómala vos, dámela a mí... Martínez Giorgi devuelve expediente

Para clarificar: hay dos causas por la presunta criptoestafa $LIBRA: una es la principal, que investiga la participación de Javier Milei y de los empresarios Hayden Davis y Mauricio Novelli, entre otros, que se inició el 17 de febrero pasado y quedó a cargo de la jueza Servini, tras un conflicto de competencia con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Finalmente, quedó en manos de Servini, pero sorpresivamente su par Ariel Lijo esta semana la remitió al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py, pese a que la magistrada había rechazado un planteo similar anteriormente.