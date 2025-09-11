Caso $LIBRA: Peritan celulares de empresarios para rastrear vínculos con Javier y Karina Milei

La hipótesis del fiscal

Para el fiscal, detrás de LIBRA podría haber un esquema de transacciones irregulares con criptomonedas destinado a realizar pagos indirectos a funcionarios públicos. “Estamos ante una pesquisa de extrema complejidad, con imputados vinculados entre sí a través de lazos informales y operaciones en el extranjero. La demora puede dificultar la trazabilidad de los fondos”, advirtió Taiano en su presentación.

La investigación apunta a esclarecer las circunstancias en que se creó y promocionó el token $LIBRA, difundido por el propio Javier Milei en sus redes sociales el 14 de febrero. El caso, que involucra a empresarios y figuras del entorno presidencial, ya es considerado uno de los escándalos políticos y financieros más delicados de la gestión libertaria.

