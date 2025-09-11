La investigación por el escándalo del criptoactivo $LIBRA sumó un nuevo capítulo: el fiscal Eduardo Taiano ordenó analizar celulares y dispositivos electrónicos de dos de los principales imputados para verificar si existieron comunicaciones con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.
Caso $LIBRA: Peritan celulares de empresarios para rastrear vínculos con Javier y Karina Milei
La Justicia avanza en torno a las investigaciones por el caso LIBRA. En las últimas horas ordenaron peritar celulares para encontrar pruebas.
Qué busca la Justicia
Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) ya trabajan sobre los celulares de los empresarios Mauricio Novelli y Sergio Morales. El objetivo es comprobar si intercambiaron mensajes o llamadas con los Milei o con el resto de los acusados: Hayden Mark Davis (fundador de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Manuel Terrones Godoy (socio de “Tech Forum Argentina”) y Bartosz Lipinski (CEO de “Cube Exchange”).
La pesquisa no se limita a WhatsApp: también abarca Telegram, Instagram, X, Facebook, LinkedIn y cualquier otra aplicación de mensajería. Además, los expertos deberán recuperar archivos eliminados, imágenes y datos de geolocalización en fechas clave.
Entre las palabras clave que deberán rastrear aparecen: “cripto”, “token”, “libra”, “pump and dump”, “Casa Rosada”, “Olivos”, “contrato” y “comisión”, entre otras.
Celulares y otros dispositivos bajo la lupa
El procedimiento alcanza tres celulares, una computadora, una PC y un pendrive incautados en los allanamientos de marzo. Taiano también pidió que se revisen las conversaciones de Novelli con familiares directos en las que se hable de la creación del token, movimientos de dinero o financiamiento del proyecto.
La hipótesis del fiscal
Para el fiscal, detrás de LIBRA podría haber un esquema de transacciones irregulares con criptomonedas destinado a realizar pagos indirectos a funcionarios públicos. “Estamos ante una pesquisa de extrema complejidad, con imputados vinculados entre sí a través de lazos informales y operaciones en el extranjero. La demora puede dificultar la trazabilidad de los fondos”, advirtió Taiano en su presentación.
La investigación apunta a esclarecer las circunstancias en que se creó y promocionó el token $LIBRA, difundido por el propio Javier Milei en sus redes sociales el 14 de febrero. El caso, que involucra a empresarios y figuras del entorno presidencial, ya es considerado uno de los escándalos políticos y financieros más delicados de la gestión libertaria.
