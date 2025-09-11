Los memes de las disculpas de Andrés Fassi a Tapia

Hace un año Andrés Fassi levantaba la bandera de todos los opositores de Claudio Chiqui Tapia, pero 12 meses después de esa explosiva conferencia de prensa lo dejaron solo y tuvo que pedir disculpas públicas al jefe de AFA. Eso hizo que se transformara en el hazmerreír de las redes y las mismas se llenaran de memes.
En el mediodía de Argentina de este jueves Andrés Fassi dio una conferencia de prensa y todos en Córdoba ya se sabía de qué se trataba. Le iba a pedir disculpas públicas a Claudio Tapia y luego hablar de otros temas para aliviar algo a lo que se vio obligado.
Así fue se disculpó con Chiqui Tapia de todas las formas posibles, es que el miedo no es sonso dicen. Talleres se encuentra en descenso directo y luego de su pelea con el mandamás de AFA la T se vino abajo, aunque no lo perjudicaron ya que fue por algo deportivo, tampoco lo ayudarán a salvarse.
Cuando Fassi empezó a ver que los arbitrajes que le ponían a Aldosivi, rival directo por el descenso, eran de dudosa honestidad, decidió pedir disculpas antes que Talleres se vaya a la B. Pero estas disculpas hay que ver como las toman en AFA, ¿Habrán llegado a tiempo o le harán pagar el precio de su rebeldía?
Otro punto a tener en cuenta es que Andrés Fassi quedó muy mal parado con estas disculpas, además totalmente debilitado luego de cuestionamientos desde todos los rincones del Kempes por parte de los hinchas. Habrá que esperar a las elecciones en Talleres para ver la factura que le pasan sus hinchas.
Mientras esperamos todo esto disfrutamos de los memes de la conferencia de prensa que dio Andrés Fassi donde se disculpó de varias formas con Claudio “Chiqui” Tapia.
