Los memes de las disculpas de Andrés Fassi a Tapia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrasesBuffarini/status/1966175326977106037&partner=&hide_thread=false El que sabe de futbol, entiende que LO QUE HIZO FASSI HOY, es PEOR QUE ESTO. pic.twitter.com/NlowMldQVs — Frases BUFF4RINI (@FrasesBuffarini) September 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bambinoponss/status/1966184132834373895&partner=&hide_thread=false Fassi intentando salvar del descenso a Talleres pic.twitter.com/eMbNU0pJ6x — frasesbambinopons (@Bambinoponss) September 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivanlapaz82/status/1966203380113748415&partner=&hide_thread=false Fassi con tal de no irse al descenso: https://t.co/h5DBdVimkg pic.twitter.com/6o1d1MFQpP — ZIELINSKI CONVIERTE A UN TRABA EN MIA KHALIFA (@ivanlapaz82) September 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bambinoponss/status/1966185974121009599&partner=&hide_thread=false Fassi con el Chiqui Tapia ahora que Talleres está peleando el descenso pic.twitter.com/sRFMVqgZD2 — frasesbambinopons (@Bambinoponss) September 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/turcodeturquia/status/1966188583766945843&partner=&hide_thread=false EL Chiqui tomando nota de lo que dijo Fassi...

Q carita q salió la rebelión.. pic.twitter.com/lZ1C7zj5i9 — TURCO (@turcodeturquia) September 11, 2025

Las disculpas de Andrés Fassi al Chiqui Tapia

En el mediodía de Argentina de este jueves Andrés Fassi dio una conferencia de prensa y todos en Córdoba ya se sabía de qué se trataba. Le iba a pedir disculpas públicas a Claudio Tapia y luego hablar de otros temas para aliviar algo a lo que se vio obligado.

Chiqui-Tapia Tapia feliz, a Andrés Fassi no le quedó otra que pedir disculpas, lo que generó varios meme.

Así fue se disculpó con Chiqui Tapia de todas las formas posibles, es que el miedo no es sonso dicen. Talleres se encuentra en descenso directo y luego de su pelea con el mandamás de AFA la T se vino abajo, aunque no lo perjudicaron ya que fue por algo deportivo, tampoco lo ayudarán a salvarse.

Cuando Fassi empezó a ver que los arbitrajes que le ponían a Aldosivi, rival directo por el descenso, eran de dudosa honestidad, decidió pedir disculpas antes que Talleres se vaya a la B. Pero estas disculpas hay que ver como las toman en AFA, ¿Habrán llegado a tiempo o le harán pagar el precio de su rebeldía?

Otro punto a tener en cuenta es que Andrés Fassi quedó muy mal parado con estas disculpas, además totalmente debilitado luego de cuestionamientos desde todos los rincones del Kempes por parte de los hinchas. Habrá que esperar a las elecciones en Talleres para ver la factura que le pasan sus hinchas.

Mientras esperamos todo esto disfrutamos de los memes de la conferencia de prensa que dio Andrés Fassi donde se disculpó de varias formas con Claudio “Chiqui” Tapia.

