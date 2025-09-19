Parece insólito pero es real: en medio de la crisis político-económica, Javier Milei publicó un decreto en el Boletín Oficial en el que nombra a la "Santísima Virgen María" con la jerarquía de "Comandante Generala de la Gendarmería Nacional". Esta medida está generando polémica: ¿vuelta a 1976 o cortina de humo?
¿CORTINA DE HUMO?
Insólito: Milei nombró a la Virgen María como "Comandante Generala de Gendarmería"
En una medida insólita, publicada en el Boletín Oficial, Javier Milei nombró a la Virgen María con jerarquía de "Comandante Generala" de la Gendarmería.
El decreto 675/2025 fundamenta la decisión en que "la devoción a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, fue reconocida por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene singular significado para los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA y está presente en la historia y la identidad de los integrantes de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA".
¿Y qué pasa con los gendarmes que no son católicos?
También en sus fundamentos menciona: " en el año 1975, el arzobispo de la entonces Ciudad de Buenos Aires y por solicitud del Director Nacional de Gendarmería declaró que la Patrona de la entonces GENDARMERÍA NACIONAL debe ser Nuestra Señora de Luján".
Este decreto lleva a varias lecturas. Por un lado, que sea una especie de 'cortina de humo' para desviar un poco la atención de la crisis política y económica que afronta el Gobierno, con dólar que no frena y el BCRA quemando reservas para contenerlo, mientras el Riesgo País roza los 1.500pb...
Otra interpretación sobre esta decisión -firmada por el Presidente y por Patricia Bullrich- es que sea una especie de ' tapadera' de la ministra de Seguridad, luego de que algunos la acusaran de apalancar el lobby judío argentino dado que su marido está vinculado a la Cámara de Comercio Argentino- israelí. ¿Muy rebuscado? Todo es posible.
Una tercera lectura lleva a la pregunta acerca de adónde quiere llegar Patricia Bullrich... La semana pasada instauró la "doctrina de seguridad y orden" y ahora nombran a la Virgen María -que desde 1975 es la patrona oficial de la Gendarmería Nacional- como Comandante Generala. ¿Vuelta al '76?
Virgen María Comandante Generala: Hay chicanas en X
----------
