Insólito: Milei nombró a la Virgen María como "Comandante Generala de Gendarmería"

También en sus fundamentos menciona: " en el año 1975, el arzobispo de la entonces Ciudad de Buenos Aires y por solicitud del Director Nacional de Gendarmería declaró que la Patrona de la entonces GENDARMERÍA NACIONAL debe ser Nuestra Señora de Luján".

Este decreto lleva a varias lecturas. Por un lado, que sea una especie de 'cortina de humo' para desviar un poco la atención de la crisis política y económica que afronta el Gobierno, con dólar que no frena y el BCRA quemando reservas para contenerlo, mientras el Riesgo País roza los 1.500pb...

Hay que traer calma a los mercados Javier



- nombremos a la Virgen María como Generala https://t.co/mBhAbyfT2W — Fede Aikawa (@fedeaikawa) September 19, 2025

Otra interpretación sobre esta decisión -firmada por el Presidente y por Patricia Bullrich- es que sea una especie de ' tapadera' de la ministra de Seguridad, luego de que algunos la acusaran de apalancar el lobby judío argentino dado que su marido está vinculado a la Cámara de Comercio Argentino- israelí. ¿Muy rebuscado? Todo es posible.

Una tercera lectura lleva a la pregunta acerca de adónde quiere llegar Patricia Bullrich... La semana pasada instauró la "doctrina de seguridad y orden" y ahora nombran a la Virgen María -que desde 1975 es la patrona oficial de la Gendarmería Nacional- como Comandante Generala. ¿Vuelta al '76?

Virgen María Comandante Generala: Hay chicanas en X

Ascendieron a la Virgen de Luján en la Gendarmería.

Estarían por nombrar a San Cayetano en el Ministerio de Economía. https://t.co/noyvPzwEir — Juan Eduardo Bonnin (@JEBonnin) September 19, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Javi53517108/status/1969083439807603017&partner=&hide_thread=false El gobierno nombro por decreto a La Santísima Virgen María como Comandante Generala de la Gendarmería Nacional y a Judas como Ministro de Economia. — Javi Pela (@Javi53517108) September 19, 2025

Acá el Gobierno al fin tomó al toro por las astas, la crisis va camino a resolverse:



Nombró a La virgen de Luján Comandante Generala de la Gendarmería. pic.twitter.com/eRHyZpZYaE — Demián García Orfanó (@Demian_Mrb) September 19, 2025



Nombró a La virgen de Luján Comandante Generala de la Gendarmería. pic.twitter.com/eRHyZpZYaE — Demián García Orfanó (@Demian_Mrb) September 19, 2025

Listo, con esto recuperan el voto de la mitad de los aupercibidos "nacionalistas católicos" que, una vez más, van a estar apoyando a proyectos ferozmente liberales y antinacionaleshttps://t.co/Db2Bnat6UV — Cayo Crastino (@Fobologo) September 19, 2025

