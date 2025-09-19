Israel bloquea cruces fronterizos con Jordania tras el crimen de dos soldados

El Gobierno de Jordania condenó el ataque y anunció la apertura de una investigación. El atacante fue identificado como Abdul Mutaleb al-Qaisi, de 57 años, quien trabajaba desde hacía tres meses como conductor para el traslado de ayuda humanitaria para el territorio gazatí.

A pesar de condenar el ataque terrorista y mantener relaciones cordiales con Israel, la monarquía de Jordania sigue siendo muy crítica de la actual ofensiva israelí en el territorio gazatí, asegurando que se trata de un exterminio deliberado de los palestinos a cielo abierto.

image

En ese sentido, en una reciente entrevista con Christiane Amanpour, la Reina Rania de Jordania dijo que Gaza sufre “un desastre humanitario hecho por el hombre, creado por Israel” y que el hambre generalizada no es algo natural, sino una situación deliberadamente provocada,

Esto ha sido un asesinato masivo de niños a cámara lenta, en cinco meses. Niños que hace unos meses estaban bien de salud ahora se consumen frente a sus padres Esto ha sido un asesinato masivo de niños a cámara lenta, en cinco meses. Niños que hace unos meses estaban bien de salud ahora se consumen frente a sus padres

Embed La reina de Jordania, Rania Al Abdullah, criticó que Occidente no condene los asesinatos de palestinos como sí criticó los asesinatos de israelíes. Además de que instiga al Gobierno de Israel a seguir masacrando a la población de Gaza. pic.twitter.com/CjWbCf7wWp — Marco Antonio Moreno (@mapsinger) October 25, 2023

“Cuando adoptas el hambre como arma de guerra, eso es castigo colectivo; eso es un crimen de guerra”, aseveró en otra entrevista en la que criticó a Occidente por tener una doble vara al condenar los asesinatos contra los israelíes pero no contra los palestinos o civiles que han muerto en la guerra en Gaza y en los ataques israelíes en el Líbano, Siria, la capital de Qatar y Yemen.

Israel cierra la frontera con Jordania tras el asesinato terrorista de dos soldados

La Autoridad de Aeropuertos de Israel, encargada de la supervisión del cruce fronterizo Allenby, que conecta Israel con Jordania, comunicó que dicho paso ha sido cerrado hasta nuevo aviso luego del crimen de odio contra dos soldados israelíes por parte de un conductor jordano que abrió fuego desde su vehículo, cuando transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza.

Dicho cruce, el Allenby, situado sobre el río Jordán, es la única vía de salida al exterior para los tres millones de palestinos que viven en Cisjordania Ocupada, por lo que desde ahora prácticamente estarán como prisioneros en su propia tierra. Asimismo, dicha ruta, ahora bloqueada, canalizaba el tránsito de convoyes jordanos con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

La decisión de Tel Aviv de cerrar los cruces fronterizos con Jordania sería en represalia directa por el ataque terrorista del jueves (18/09/25) en el paso fronterizo Allenby, donde un atacante que conducía suministros humanitarios, tal como lo hemos mencionado, abrió fuego en la zona de control militar israelí, matando en el acto al teniente coronel de la reserva Isaac Harosh, de 68 años, y al suboficial Oran Hershko, de 20.

Hasta el momento ningún grupo yihadista se ha atribuido la autoría del ataque terrorista y se cree que se trató meramente de accionar por motu proprio de un lobo solitario.

Definitivamente, el Estado hebreo sigue generando nuevos roces y un nuevo frente abierto con Qatar, tras el ataque israelí en Doha de hace dos semanas, donde intentó ajusticiar al Buró político de Hamás reunido en la capital qatarí. Dicho asedio a Doha, socio estratégico de Washington y que alberga la base estadounidense más importante de Medio Oriente, ha sido condenado por Estados árabes como Arabia Saudita (firmante de los Acuerdos de Abraham) que evalúa romper lazos con la nación judía, a la que acusan de infringir espacios aéreos y soberanías ajenas bajo el pretexto de luchar contra Hamás, Hezbolá y los yihadistas.

