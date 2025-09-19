Gastón Pauls recordó el peor momento de su adicción: "Era mi propio cajón"

El regreso de Gastón Pauls a la televisión ilusionó a la audiencia

Hace algunos días por medio de la pantalla de América TV hicieron oficial la llegada de Gastón Pauls al canal y la reacción del público no se hizo esperar.

Es que por a través de las redes sociales una gran cantidad de cibernautas aprobaron la decisión del lanzamiento de Ser Humanos.

Lo que resultó excepcional del fenómeno fue la ausencia de críticas o comentarios negativos. En una era en la que cualquier anuncio televisivo suele generar debates acalorados y opiniones encontradas.

"¡Qué bueno! Tan necesario esto", señaló una usuaria, capturando perfectamente el sentimiento generalizado. Otro seguidor expresó: "Buenísimo, seguro serán muy buenas notas".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece

Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo