Hace algunos días Gastón Pauls volvió a la televisión con el ciclo Ser Humanos y en diálogo con Infobae recordó la época que estuvo hundido en el consumo de drogas. El conductor brindó detalles de cuando en 2007 fue a un "cine" en busca de un refugio tras estar del 24 al 29 de diciembre "sin dormir".
ESTREMECEDOR
Gastón Pauls recordó el peor momento de su adicción: "Era mi propio cajón"
En medio de una entrevista para Infobae, Gastón Pauls rememoró el episodio que lo llevó a pedirle ayuda a su expareja Agustina Cherri para dejar las drogas.
"Yo estaba en una habitación con la persiana rota, sin que entrara luz. Me había tapado hasta la mirilla. ¿No? De la cerradura, para que no entrara luz. O sea, era mi guarida y era mi propio cajón. Aún así en medio de la oscuridad hay sombras. Yo lo que sé es que yo vi cosas que se mueven, y cosas que te hablan y cosas que no están demasiado buenas", contó el reconocido actor.
Producto de su adicción es que se dirigió hacia un "cine" pero cuando llegó se llevó una sorpresa. "Yo no entro al cine. ¿Por qué? Porque no había ningún cine. Hacia donde yo estaba yendo que creía que existía un cine en la esquina de mi casa yo veía todo, no había un cine. Había una farmacia, cerrada hacía 20 años", manifestó.
Fue en ese entonces que decidió volver a su casa y Agustina Cherri, quien era su pareja en ese momento, le abrió la puerta y no le dirigió la palabra. "Ella cambió su metodología, cómo me aborda, cómo me abordó. Lejos de decirme algo, no me preguntó, no me habló, no se enojó. No me contuvo. Lo que hizo fue acostarse en la cama, agarrar un libro y ponerse a leer el libro", explicó y sumó: "Ahí yo pude decirle: 'Estoy enfermo y necesito ayuda'"
El regreso de Gastón Pauls a la televisión ilusionó a la audiencia
Hace algunos días por medio de la pantalla de América TV hicieron oficial la llegada de Gastón Pauls al canal y la reacción del público no se hizo esperar.
Es que por a través de las redes sociales una gran cantidad de cibernautas aprobaron la decisión del lanzamiento de Ser Humanos.
Lo que resultó excepcional del fenómeno fue la ausencia de críticas o comentarios negativos. En una era en la que cualquier anuncio televisivo suele generar debates acalorados y opiniones encontradas.
"¡Qué bueno! Tan necesario esto", señaló una usuaria, capturando perfectamente el sentimiento generalizado. Otro seguidor expresó: "Buenísimo, seguro serán muy buenas notas".
