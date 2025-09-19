Lali y Cazzu quedaron afuera de los Latin Grammys 2025 y nadie entiende por qué

Más allá de la indignación, esto plantea una discusión sobre los criterios de la Academia: mientras que otros argentinos como Ca7riel & Paco Amoroso, Rafa Arcaute o Trueno suman varias nominaciones, Lali, con un impacto masivo y récord de ventas, queda fuera. Esto generó dudas sobre si los Latin Grammy priorizan el mérito artístico o las influencias externas y relaciones estratégicas dentro de la industria.

Cazzu, los Aguilar y los premios "comprados"

Si el caso de Lali genera indignación, el de Cazzu es todavía más caliente. Su disco Latinaje, donde hace una mezcla de folklore, bachata y merengue, fue un éxito en plataformas digitales (incluyendo Spotify y Billboard Argentina) y en críticas especializadas. Aun así, quedó afuera de las nominaciones, mientras su ex pareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, compositora y miembro de una familia influyente en la música latina, sí fueron ternados.

image Cazzu tampoco fue nominada pese al éxito de Latinaje, mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar sí figuran. Esto desató sospechas de favoritismo y cuestionamientos sobre la imparcialidad de los premios.

La hermana de Cazzu, Florencia, subió a Instagram una imagen con fajos de billetes al lado de un gramófono, dando a entender que los premios podrían estar influenciados por dinero. En redes también circulan teorías sobre un posible favoritismo hacia la dinastía Aguilar, lo cual generó que varios usuarios cuestionen la imparcialidad del evento: "Botón -> Faltó Cazzu", "No tendrá un Grammy pero tiene todo el amor y reconocimiento de los latinos".

Queda a relucir la tensión histórica que hubo siempre entre el talento y las decisiones de la industria. Mientras que Lali y Cazzu representan el poder del pop y el trap argentino a nivel internacional, los Latin Grammy parecen premiar a quienes manejan conexiones estratégicas y peso familiar dentro del negocio.

image

En definitiva, más allá de estatuillas, estas ausencias muestran que los premios no siempre reflejan el mérito artístico, y que la valoración real está en la audiencia: millones escuchan a Lali y Cazzu, las apoyan y celebran sus discos mucho más allá de cualquier gramófono.

