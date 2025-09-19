La lista de nominados a los Latin Grammy 2025 sorprendió y calentó las redes: Lali Espósito no aparece en ninguna categoría a pesar de su año récord y su álbum exitoso. Al mismo tiempo, Cazzu quedó afuera con Latinaje, su disco más escuchado, dejando a sus seguidores y a los críticos preguntándose qué criterios maneja realmente la Academia.
¿QUÉ LE PASA A LA ACADEMIA?
Lali y Cazzu quedaron afuera de los Latin Grammys 2025 y nadie entiende por qué
Los Latin Grammys 2025 ignoraron a Lali Espósito y Cazzu a pesar de explotar en streaming y llenar estadios: ¿falta de reconocimiento o jugadas de la industria?
Lali afuera de los Grammy: ¿mérito o política de la Academia?
Que Lali Espósito quede afuera de los Latin Grammy 2025 llamó la atención de inmediato. Su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, no solo arrasó en plataformas digitales sino que la convirtió en la primera artista argentina en llenar cinco estadios de Vélez en un mismo año, un récord histórico. Sin embargo, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no la incluyó en ninguna categoría.
La cantante no se pronunció públicamente, pero sí dejó un mensaje críptico en redes: "El truco ese yo ya lo vi.... Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?", frase tomada de su tema Payaso, dedicado a Javier Milei. Sus seguidores interpretaron esto como una crítica velada a los premios, y los comentarios en X estallaron: "Cada croto nominado con música comercial y vos con tremendo álbum no te nominan… No te merecen reina", "En mi casa es el álbum del año" y más por el mismo estilo.
Más allá de la indignación, esto plantea una discusión sobre los criterios de la Academia: mientras que otros argentinos como Ca7riel & Paco Amoroso, Rafa Arcaute o Trueno suman varias nominaciones, Lali, con un impacto masivo y récord de ventas, queda fuera. Esto generó dudas sobre si los Latin Grammy priorizan el mérito artístico o las influencias externas y relaciones estratégicas dentro de la industria.
Cazzu, los Aguilar y los premios "comprados"
Si el caso de Lali genera indignación, el de Cazzu es todavía más caliente. Su disco Latinaje, donde hace una mezcla de folklore, bachata y merengue, fue un éxito en plataformas digitales (incluyendo Spotify y Billboard Argentina) y en críticas especializadas. Aun así, quedó afuera de las nominaciones, mientras su ex pareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, compositora y miembro de una familia influyente en la música latina, sí fueron ternados.
La hermana de Cazzu, Florencia, subió a Instagram una imagen con fajos de billetes al lado de un gramófono, dando a entender que los premios podrían estar influenciados por dinero. En redes también circulan teorías sobre un posible favoritismo hacia la dinastía Aguilar, lo cual generó que varios usuarios cuestionen la imparcialidad del evento: "Botón -> Faltó Cazzu", "No tendrá un Grammy pero tiene todo el amor y reconocimiento de los latinos".
Queda a relucir la tensión histórica que hubo siempre entre el talento y las decisiones de la industria. Mientras que Lali y Cazzu representan el poder del pop y el trap argentino a nivel internacional, los Latin Grammy parecen premiar a quienes manejan conexiones estratégicas y peso familiar dentro del negocio.
En definitiva, más allá de estatuillas, estas ausencias muestran que los premios no siempre reflejan el mérito artístico, y que la valoración real está en la audiencia: millones escuchan a Lali y Cazzu, las apoyan y celebran sus discos mucho más allá de cualquier gramófono.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo