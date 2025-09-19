Mariano Closs explotó contra Gallardo tras la caída de River, la ligaron Maxi Salas y Paulo Díaz

MARIANOCLOSSEXPLOTOCONTRAGALLARDOTRASLACAIDARIVERLALIGARONPAULODIAZYMAXISALASFOTO2 Mariano Closs pronunció muy duras críticas contra Marcelo Gallardo tras la caída de River ante Palmeiras, no se salvaron Maxi Salas y Paulo Díaz.

Mariano Closs cuestionó a Paulo Díaz y le lanzó una fuerte advertencia a Maxi Salas

Además de criticar el esquema planteado por el DT del conjunto de Núñez, Closs tuvo duras palabras en la transmisión contra el defensor central chileno, quien tuvo una floja actuación el miércoles: “Desde que empezó el partido, todas infracciones. No ha tenido el mejor primer tiempo, lo de Paulo Díaz ha sido preocupante en todas sus marcas" dijo, una opinión que fue respaldada por su compañero Latorre, quien agregó que "las ha perdido todas, no le ha podido ganar nunca a Vitor Roque”, al tiempo que acotó que la dupla de delanteros fue “una pesadilla para todo River, en especial para Paulo Díaz”.

Por otra parte, el conductor de F12 se mostró dubitativo respecto de la posición que ocupó el ex atacante de Racing: “Hay que revisar la posición de Salas. Una cosa es girarle al ‘2’ de Instituto, como hizo jugando de ‘9’ y de espalda, con respeto al ‘2’ de Instituto, ni siquiera estoy hablando puntualmente pero solo recuerdo ese partido que se habló muy bien de Salas, que retornaba y jugó de ‘9’ y giraba, y ponerlo de espalda contra un zaguero como Gómez... Yo pregunto: ¿va a repetir eso River? Porque Salas habrá sido el partido más flojo que jugó”. Luego, concluyó: “Jugando así, pierdo a Salas. Este partido tiene que ser una revisión. No puede ser que quieras descargar y la pelota vuelva”.

River visitará a Atlético Tucumán, luego de la dura derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

¿Cómo llegan River y Atlético Tucumán a este encuentro?

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de vuelta, Gallardo tendría planeado jugar en Tucumán con mayoría de suplentes, con el objetivo de que los jugadores que suelen ser titulares no sufran el desgaste.

En lo que respecta al Torneo Clausura, River tuvo un inmejorable arranque y lidera con 18 puntos, dos más que su escolta, que es Deportivo Riestra.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico a Lucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente a Newell's.

