Números en rojo: El desempleo refleja la crisis económica... (¿lo peor ya pasó?)

"No coincido con el Presidente cuando dice que lo peor ya pasó. El tercer trimestre seguro sea mucho más complicado". "No coincido con el Presidente cuando dice que lo peor ya pasó. El tercer trimestre seguro sea mucho más complicado".

El panorama nacional

Según los datos publicados por el INDEC, en el promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados, la tasa de desempleo fue del 7,6% de la población económicamente activa, el mismo registro que hace un año. Sin embargo, en ese lapso se redujo tanto la tasa de empleo —del 44,8% al 44,5%— como la de actividad, que pasó del 48,1% al 48,0%, lo que ayudó a mantener la proporción de desocupados estable.

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,1%, 44,5% y 7,6% en el 2° trimestre de 2025, respectivamente https://t.co/6J38a0bP30 pic.twitter.com/AG9FjlZk0U — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 18, 2025

En Rosario ocurrió lo contrario: la población activa creció en 31.000 personas y 25.000 lograron empleo, mientras que las 5.000 restantes pasaron a integrar el grupo de desocupados. A su vez, aumentó en 19.000 la cantidad de ocupados que trabajan menos de 35 horas por semana, lo que expone un deterioro en la calidad laboral.

Comparado con el primer trimestre de 2025, el Gran Rosario mostró un alza de medio punto en la desocupación y un salto de 1,7 puntos en la subocupación. La tasa de empleo avanzó 2,2 puntos, mientras que la tasa de actividad escaló de manera notable: pasó del 50,2% en los primeros tres meses del año al 52,8% en el segundo.

Al respecto, las zonas con mayor tasa de desempleo en Argentina:

* Gran Resistencia: 10,3%.

* Partidos del Gran Buenos Aires: 9,8%.

* San Nicolás – Villa Constitución: 9,3%.

* Gran Córdoba: 8,9%.

* Ushuaia – Río Grande: 8,3%.

* Gran Rosario: 7,7%.

Segundo trimestre en el Gran Santa Fe

Por su parte, la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra que en el Gran Santa Fe, la población económicamente activa (PEA) representa el 43,8%, es decir 243.000 personas.

De ellas, la desocupación alcanzó el 5,5%, lo que equivale a 13.000 personas, 3.000 más que en el trimestre anterior, cuando el indicador era del 4,2%.

Es decir, en ambos conglomerados provinciales hubo más gente sin trabajo al finalizar la primera mitad del año, reflejando una salida del mercado laboral, probablemente ante el retroceso de oferta laboral, marcado por signos de fatiga en el contexto nacional, según indican los informes de actividad económica del propio organismo estadístico.

image En cifras concretas, el relevamiento del organismo nacional que toma cifras de la Encuesta Permanente de Hogares indicó que el Gran Santa Fe tuvo un crecimiento de tres mil personas desocupadas, mientras que en el Gran Rosario esa estadística se incrementó a siete mil personas.

