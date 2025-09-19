ROSARIO. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el desempleo se mantuvo estable en el promedio del país, aunque en la ciudad mostró una suba interanual: la desocupación se ubicó en 7,7% entre abril y junio, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.
SEMESTRE PARA EL OLVIDO
Números en rojo: El desempleo refleja la crisis económica... (¿lo peor ya pasó?)
Según datos del INDEC, el desempleo se mantuvo estable en el promedio del país, pero el Gran Rosario mostró un alza preocupante.
Gran Rosario en alza
En números absolutos, son unos 5.000 desocupados más en un mercado laboral que muestra un nivel de participación muy alto: con una tasa de actividad de 52,8%, sigue siendo uno de los aglomerados más exigidos del país.
Si bien el empleo también creció y trepó al 48,8%, no alcanzó a absorber la mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo.
Otro indicador preocupante fue la subocupación, que trepó al 9,9%. Esto refleja que gran parte de los empleos generados son de menor calidad o de jornada reducida. En el corredor industrial San Nicolás – Villa Constitución, la situación resultó aún más compleja: con un 9,3%, se posicionó como el tercer aglomerado con mayor tasa de desempleo del país.
En base a ello, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald "Coco" Báscolo, brindó declaraciones al medio local Cadena3.
El panorama nacional
Según los datos publicados por el INDEC, en el promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados, la tasa de desempleo fue del 7,6% de la población económicamente activa, el mismo registro que hace un año. Sin embargo, en ese lapso se redujo tanto la tasa de empleo —del 44,8% al 44,5%— como la de actividad, que pasó del 48,1% al 48,0%, lo que ayudó a mantener la proporción de desocupados estable.
En Rosario ocurrió lo contrario: la población activa creció en 31.000 personas y 25.000 lograron empleo, mientras que las 5.000 restantes pasaron a integrar el grupo de desocupados. A su vez, aumentó en 19.000 la cantidad de ocupados que trabajan menos de 35 horas por semana, lo que expone un deterioro en la calidad laboral.
Comparado con el primer trimestre de 2025, el Gran Rosario mostró un alza de medio punto en la desocupación y un salto de 1,7 puntos en la subocupación. La tasa de empleo avanzó 2,2 puntos, mientras que la tasa de actividad escaló de manera notable: pasó del 50,2% en los primeros tres meses del año al 52,8% en el segundo.
Al respecto, las zonas con mayor tasa de desempleo en Argentina:
* Gran Resistencia: 10,3%.
* Partidos del Gran Buenos Aires: 9,8%.
* San Nicolás – Villa Constitución: 9,3%.
* Gran Córdoba: 8,9%.
* Ushuaia – Río Grande: 8,3%.
* Gran Rosario: 7,7%.
Segundo trimestre en el Gran Santa Fe
Por su parte, la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra que en el Gran Santa Fe, la población económicamente activa (PEA) representa el 43,8%, es decir 243.000 personas.
De ellas, la desocupación alcanzó el 5,5%, lo que equivale a 13.000 personas, 3.000 más que en el trimestre anterior, cuando el indicador era del 4,2%.
Es decir, en ambos conglomerados provinciales hubo más gente sin trabajo al finalizar la primera mitad del año, reflejando una salida del mercado laboral, probablemente ante el retroceso de oferta laboral, marcado por signos de fatiga en el contexto nacional, según indican los informes de actividad económica del propio organismo estadístico.
