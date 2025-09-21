Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis

Independiente y San Lorenzo igualaron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Rojo tuvo en el banco a Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, mientras que el Ciclón de Damián Ayude no logró una alegría en medio de caos institucional.

Durante la primera parte, se jugó como quiso el Cuervo, que supo darle velocidad a sus transiciones. Fue algo mejor que su rival en una primera etapa muy mala. Facundo Gulli hizo el gol para los de Ayude.

En la segunda parte, el Rojo mejoró y aunque no tuvo situaciones claras de gol, llegó al empate gracias a un gol en propia puerta de Nicolás Tripichio desde un corner.

Más allá de los goles, hubo pocas situaciones claras y el encuentro, tuvo bastante que ver con la situación que vive cada una de las dos instituciones. Trabado, con muchas faltas y poco (por no decir nulo) juego asociado.

