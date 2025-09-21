urgente24
Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis

Independiente sin Julio Vaccari se enfrenta a San Lorenzo y su crisis institucional por la novena fecha del Torneo Clausura.

21 de septiembre de 2025 - 14:16

EN VIVO

Independiente y San Lorenzo igualaron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Rojo tuvo en el banco a Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, mientras que el Ciclón de Damián Ayude no logró una alegría en medio de caos institucional.

Durante la primera parte, se jugó como quiso el Cuervo, que supo darle velocidad a sus transiciones. Fue algo mejor que su rival en una primera etapa muy mala. Facundo Gulli hizo el gol para los de Ayude.

En la segunda parte, el Rojo mejoró y aunque no tuvo situaciones claras de gol, llegó al empate gracias a un gol en propia puerta de Nicolás Tripichio desde un corner.

Más allá de los goles, hubo pocas situaciones claras y el encuentro, tuvo bastante que ver con la situación que vive cada una de las dos instituciones. Trabado, con muchas faltas y poco (por no decir nulo) juego asociado.

Con este resultado, el Ciclón queda quinto en la zona B mientras que el Rojo, sigue ocupando la última posición con apenas 4 puntos.

El próximo fin de semana, los de Ayude recibirán a Godoy Cruz y los de Quinteros (asumirá mañana), jugarán el clásico ante Racing Club.

Final del encuentro: 1 a 1

image
Se puso intenso el partido

A falta de 15 para el final, el Ciclón sintió el impacto y el encuentro ganó intensidad.

Gol de Independiente: Tripicho en contra

Tras un centro de Montiel, Tripichio cabeceó en propia puerta. 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1969839304240406783&partner=&hide_thread=false
22 minutos del ST: se aplanó nuevamente el partido

Si bien el Rojo busca, no encuentra. No le genera chances a un Cuervo que se refugia en su propio campo.

Algo mejor Independiente

En 10 de la segunda parte, el Rojo juega mejor que en la primera parte. El Ciclón espera para aprovechar alguna contra.

Comenzó el segundo tiempo

Movió San Lorenzo y ya se juegan los segundos 45 minutos en el REB-LDA

Final del primer tiempo

El partido fue malo pero quien más cómodo se sintió, fue el equipo de Damián Ayude.

El Rojo no generó situaciones de gol y tuvo que cortar en varias ocasiones con falta ataques del Ciclón que parecían prometedores.

Los de Matheu y Tuzzio deberán mejorar mucho si quieren igualar el encuentro.

Suena "jugadores" en el Libertadores de América

Habían ligado la Comisión, Conmebol y Chiqui Tapia. Este 21 de septiembre le tocó a los jugadores luego del gol del Ciclón.

Gol de San Lorenzo: Facundo Gulli a los 37

Reali se la entregó a Cuello, que lo vio solo al juvenil Gulli, que definió muy bien sobre el palo derecho de Rodrigo Rey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1969826411390144626&partner=&hide_thread=false

Primera clara para Independiente a los 30

Luego de una pelota parada, Tarzia remató por arriba del arco de Orlando Gill.

San Lorenzo se siente más cómodo a mitad del PT

Promediando el primer tiempo, se ve un San Lorenzo que se siente más cómodo con el trámite del partido. Independiente intenta tomar la iniciativa pero el Cuervo tiene transiciones que no logran ser eficientes pero son mejores.

Flojo comienzo de partido

Un poco se esperaba pero se está efectivizando: mal arranque de partido.

Se reparten la iniciativa y ninguno logró generar ninguna situación de gol en 13 minutos de partido. Apenas mejor los de Ayude.

image
Ya están jugando Independiente y San Lorenzo

14:30 horas, tal lo estipulado, comenzó el partido entre el Rojo y el Cuervo en el Libertadores de América

Salen los equipos a la cancha

Independiente y San Lorenzo están en el campo de juego para jugar el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Aplausos de la gente del Rojo a los jugadores.

"Esta tarde cueste lo que cueste", corea el Libertadores de América.

Insultos en la previa del encuentro

"El Rojo va a salir campeón el día que se vayan todos los de la comisión" , canta la gente de Independiente antes de que salgan los equipos a la cancha.

Formaciones de ambos equipos

Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Váldez, Cristian Zabala; Santiago Montiel, Iván Marcone, Pablo Galdames, Diego Tarzia; Matías Abaldo y Gabriel Ávalos

image

San Lorenzo

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello

Historial entre Independiente y San Lorenzo + lo que hay que saber

De las 184 veces que se enfrentaron estos dos equipos, los de Avellaneda se llevaron 70 victorias, los de Boedo 59 y en 55 ocasiones hubo igualdad.

  • Hora: 14:30
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Sebastian Zunino
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
Presente en la tabla anual y Torneo Clausura

Ambos equipos tienen el Torneo Clausura como única competencia de cara al final de año.

Los dos equipos están en la zona B y hasta el momento, el Ciclón está sexto con 12 puntos mientras que el Rojo, se encuentra en la última posición con tan solo 3 unidades (con un partido pendiente).

En cuanto a la tabla anual, los de Ayude buscarán seguir sumando para sostener en zona de Sudamericana mientras que los que va a dirigir Gustavo Quinteros, deben ganar para acercarse a zona de clasificación a Copas.

Independiente vs San Lorenzo: el duelo de la crisis

Independiente se quedó sin Julio Vaccari se quedó sin entrenador luego de la derrota ante Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

San Lorenzo, por su parte, ha tenido una semana movida en cuanto a lo dirigencial ya que se llegó a la acefalía. De igual manera, Marcelo Moretti no se rinde y busca volver a su cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DebateSL/status/1969156171979215026&partner=&hide_thread=false

