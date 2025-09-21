Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis

Independiente y San Lorenzo igualaron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Rojo tuvo en el banco a Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, mientras que el Ciclón de Damián Ayude no logró una alegría en medio de caos institucional.
Independiente sin Julio Vaccari se enfrenta a San Lorenzo y su crisis institucional por la novena fecha del Torneo Clausura.
EN VIVO
-
16:11
Final del encuentro: 1 a 1
-
16:07
Se puso intenso el partido
-
15:58
Gol de Independiente: Tripicho en contra
-
15:46
22 minutos del ST: se aplanó nuevamente el partido
-
15:35
Algo mejor Independiente
-
15:34
Comenzó el segundo tiempo
-
15:18
Final del primer tiempo
-
15:10
Suena "jugadores" en el Libertadores de América
-
15:07
Gol de San Lorenzo: Facundo Gulli a los 37
-
15:01
Primera clara para Independiente a los 30
-
14:53
San Lorenzo se siente más cómodo a mitad del PT
-
14:33
Flojo comienzo de partido
-
14:26
Ya están jugando Independiente y San Lorenzo
-
14:23
Salen los equipos a la cancha
-
14:19
Insultos en la previa del encuentro
-
13:20
Formaciones de ambos equipos
-
13:16
Historial entre Independiente y San Lorenzo + lo que hay que saber
-
13:14
Presente en la tabla anual y Torneo Clausura
-
13:11
Independiente vs San Lorenzo: el duelo de la crisis
Durante la primera parte, se jugó como quiso el Cuervo, que supo darle velocidad a sus transiciones. Fue algo mejor que su rival en una primera etapa muy mala. Facundo Gulli hizo el gol para los de Ayude.
En la segunda parte, el Rojo mejoró y aunque no tuvo situaciones claras de gol, llegó al empate gracias a un gol en propia puerta de Nicolás Tripichio desde un corner.
Más allá de los goles, hubo pocas situaciones claras y el encuentro, tuvo bastante que ver con la situación que vive cada una de las dos instituciones. Trabado, con muchas faltas y poco (por no decir nulo) juego asociado.
Con este resultado, el Ciclón queda quinto en la zona B mientras que el Rojo, sigue ocupando la última posición con apenas 4 puntos.
El próximo fin de semana, los de Ayude recibirán a Godoy Cruz y los de Quinteros (asumirá mañana), jugarán el clásico ante Racing Club.
