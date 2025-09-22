Continúan los movimientos en la Cámara de Diputados, con la flamante creación de un nuevo interbloque llamado "Desarrollo y Coherencia". Así las cosas, se confirma la caída del PRO y el reagrupamiento de ex La Libertad Avanza (LLA).
PRO en caída y ex LLA se reagrupan: Nuevo interbloque en Diputados
Movimientos en la Cámara de Diputados confirman la caída del PRO y el reagrupamiento de ex LLA, con la conformación de nuevo interbloque. Quiénes lo componen.
Este lunes (22/09) en una carta dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, Oscar Zago y Eduardo Falcone comunicaron su "desvinculación del interbloque PRO-MID".
Luego, en otra nota dirigida a Martín Menem, confirmaron la conformación del nuevo interbloque interparlamentario 'Desarrollo y Coherencia' integrado por los bloques legislativos Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia, en Diputados.
Este nuevo interbloque, entonces, queda conformado por Zago y Falcone, además de los ex LLA que habían formado el interbloque Coherencia: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D'Alessandro y Gerardo González.
Cabe recordar que los 6 diputados nacionales que ahora conformaron este interbloque habían arribado al Congreso con el oficialismo, pero por diferentes discrepancias se fueron yendo, y en los últimos meses han lanzado duras críticas a La Libertad Avanza. De hecho, en las últimas sesiones en el recinto votaron en contra de los vetos de Javier Milei.
En tanto, según pudo saber Urgente24, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez, perteneciente al MID se queda en el interbloque LLA, ya que en Córdoba MID y LLA cerraron alianza.
