PRO en caída y ex LLA se reagrupan: Nuevo interbloque en Diputados

WhatsApp Image 2025-09-22 at 14.36.11

Cabe recordar que los 6 diputados nacionales que ahora conformaron este interbloque habían arribado al Congreso con el oficialismo, pero por diferentes discrepancias se fueron yendo, y en los últimos meses han lanzado duras críticas a La Libertad Avanza. De hecho, en las últimas sesiones en el recinto votaron en contra de los vetos de Javier Milei.

En tanto, según pudo saber Urgente24, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez, perteneciente al MID se queda en el interbloque LLA, ya que en Córdoba MID y LLA cerraron alianza.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden

Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación