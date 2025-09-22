A la espera de US$7.000 millones: Tras el anuncio de 'Retenciones 0', el Gobierno recibió a cerealeras

En efecto, con la medida, el Gobierno de Javier Milei buscará sumar US$7.000 millones para reforzar las reservas, enviar señales de certidumbre y armar un "puente cambiario" que reduzca la tensión hasta las elecciones.

La novedad llegó antes de la apertura del mercado, tras dos semanas de presión financiera, con los bonos y las acciones en caída y el dólar mayorista operando en el techo de la banda de flotación y el minorista arriba de $1500.

Desde el miércoles, cuando quedó habilitado a intervenir, Banco Central gastó más de US$1000 millones de las reservas para contener el dólar. Así, abrió el interrogante entre los inversores sobre el poder de fuego en las semanas previas a las elecciones y cómo hará el Gobierno para garantizar los pagos de deuda con el FMI y los bonistas.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la resolución regirá por poco más de un mes y se aplicará a todos los cultivos. El objetivo del Gobierno es acelerar el ingreso de divisas y dar previsibilidad al mercado cambiario, además de enviar una señal al sector agroexportador.

Retenciones cero a todos los granos

La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar retenciones para los granos hasta el 31 de octubre alcanza a todos los cereales y oleaginosas.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", escribió Manuel Adorni en su cuenta de X.

La respuesta del campo no se hizo esperar: "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, a poco de conocerse el anuncio.

