Scott Bessent respalda Plan Platita de Milei, que busca dólares con tardía baja de retenciones

Plan Platita con los dólares del campo

Carlos Rodriguez:

Carlos Rodriguez:

No veo la diferencia entre el "Plan Platita" electoral de Massa y la eliminación temporal (solo por 40 días) de retenciones preelectoral de Milei/Caputo. Ambos cuestan recursos fiscales, la diferencia es quién se beneficia. Este sube y baja de Retenciones, tiene claros fines electorales, no es una política fiscal pro agro, que debería ser permanente y mas aún, una política de Estado. Obvio que el agro estará contento con esta medida, pero esto no es manera de implementar una política exportadora. Es un mamarracho oportunista y un manotón de ahogado.

@Santiagodelsola: Es increíble el descalabro logístico, en mercados a futuros y antecedente que crea esto. Se comprende la situación, pero estas estrecheces artificiales producto de urgencias de un gobierno, crean “oportunidades” y desarbitrajes serios en mercados. Año que viene qui+en vende a cosecha?

@NieveJuancito: Muchachos, acá la clave es qué cobertura barata va a dar el gobierno para que los exportadores se queden los pesos. Venderá futuros, sacará dólar link, deposito dolar link. Sin estas coberturas baratas el que liquida se va a querer dolarizar. La clave es que cobertura va a dar. Y pensar que algunos aca dicen que los futuros no tienen nada que ver con el spot. Mamita.

@_Mandrilandia: No puede dar ninguna cobertura efectiva, rofex con este open interest mucho riesgo de default. Y dólares crocantes no tiene para asegurar.

@falopesos: entiendo que no te gusta nada de todo esto, a mi tampoco pero no ves a las elecciones como una coyuntura excepcional y que despues todo se va a ir normalizando?

@le_wachen: Las ventas de dólares van a ser astronómicas, el campo le picó el boleto a Milei. Se dieron cuenta que la que maneja todo es Karina y el campo es patriarcal, como no les gusta la yegüa, tampoco la repostera, ya se avivaron todos que está loquito y no cmaneja nada, ahora lo despluman.

Carlos Rodriguez: Esto no es una baja de retenciones que estimule la siembra productiva. Es un subsidio electoral temporario a la venta de dólares.