Scott Bessent respalda Plan Platita de Milei, que busca dólares con tardía baja de retenciones

La falsa flotación del peso y la vigencia del cepo cambiario para buena parte de la economía, condena a Javier Milei y a Luis Caputo, aún cuando busquen con otra baja temporaria de retenciones sostener los dólares. Han desoído las advertencias de parte del Fondo Monetario y del Tesoro estadounidense. Pero Scott Bessent quiere ayudarlos. Hay algo más complicado: todo el mercado ya sabe que hay que liberar, no flotar entre bandas. Aquí la opinión del Estratega Jefe de Goldman Sachs, Robin Brooks:
Internacionales: Israel como "paria" en la ONU (Portugal, Australia, Canadá y Reino Unido reconocen a Palestina), mientras en las filas del MAGA / Trump hay diferencias por el préstamo a Javier Milei
- Portugal, Reino Unido y Canadá reconocen formalmente a Palestina durante la cumbre de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras crecen los rumores de que Francia y Malta serán los próximos. En Naciones Unidas, crece el respaldo internacional que aboga por la solución de los dos estados y Singapur anuncia que sancionará a colonos israelíes por los asedios a Cisjordania. Se hace evidente en la ONU la ausencia de los líderes palestinos tras el veto de sus visas por parte de Estados Unidos.
- Argentina acelera las negociaciones para obtener un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos, lo que divide las aguas dentro de las filas de MAGA: por un lado, el asesor Stephen Miller y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, están a favor de otorgarle una ayuda económica al gobierno de Javier Milei, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, no está del todo convencido. "Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", anuncia el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en alusión a la ayuda estadounidense que negocia la Casa Blanca para Milei, y afirma que está abierto a usar swaps de monedas, a las compras directas de divisas y la adquisición de deuda pública denominada en dólares.
