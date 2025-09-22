urgente24
Scott Bessent respalda Plan Platita de Milei, que busca dólares con tardía baja de retenciones

Javier Milei y Luis Caputo, otra vez en problemas.

Javier Milei y Luis Caputo, otra vez en problemas.

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei y Luis Caputo, otra vez en problemas.

Javier Milei y Luis Caputo, otra vez en problemas.

FOTO: xAI / Grok.

Scott Bessent avala a Javier Milei y Luis Caputo. Buena medida eliminar retenciones pero tardía: todos saben que cambia el régimen cambiario en breve.

22 de septiembre de 2025 - 09:00

EN VIVO

La falsa flotación del peso y la vigencia del cepo cambiario para buena parte de la economía, condena a Javier Milei y a Luis Caputo, aún cuando busquen con otra baja temporaria de retenciones sostener los dólares. Han desoído las advertencias de parte del Fondo Monetario y del Tesoro estadounidense. Pero Scott Bessent quiere ayudarlos. Hay algo más complicado: todo el mercado ya sabe que hay que liberar, no flotar entre bandas. Aquí la opinión del Estratega Jefe de Goldman Sachs, Robin Brooks:

Traducción: Argentina necesita, de una vez por todas, dejar flotar el peso. Argentina está donde está hoy porque volvió a caer en la trampa de la paridad con el dólar. Por eso el peso está otra vez sobrevaluado. ¿Cuántas crisis más harán falta para que Argentina finalmente aprenda esta lección?

-------------------------

En este marco, buena decisión aunque tardía, cuando el paracaídas no se abre. ¿Alcanzará cuando todos saben que el cambio de régimen cambiario es inevitable?:

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre septiembre y diciembre se liquidarían US$9.949 millones, por debajo de los US$10.303 millones del mismo período de 2024. Antes, el Decreto 526 había bajado las alícuotas de maíz y sorgo bajaban del 12% al 9,5%, para el girasol quedaban en 5,5% para el grano (7% anterior) y en 4% para sus subproductos. Para la soja, la tasa sobre el grano bajaba del 33% al 26% y la de los derivados, del 31% al 24,5%. En tanto, el trigo y la cebada mantenían el 9,5%.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

---------------------------

Internacionales: Israel como "paria" en la ONU (Portugal, Australia, Canadá y Reino Unido reconocen a Palestina), mientras en las filas del MAGA / Trump hay diferencias por el préstamo a Javier Milei

  • Portugal, Reino Unido y Canadá reconocen formalmente a Palestina durante la cumbre de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras crecen los rumores de que Francia y Malta serán los próximos. En Naciones Unidas, crece el respaldo internacional que aboga por la solución de los dos estados y Singapur anuncia que sancionará a colonos israelíes por los asedios a Cisjordania. Se hace evidente en la ONU la ausencia de los líderes palestinos tras el veto de sus visas por parte de Estados Unidos.

  • Argentina acelera las negociaciones para obtener un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos, lo que divide las aguas dentro de las filas de MAGA: por un lado, el asesor Stephen Miller y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, están a favor de otorgarle una ayuda económica al gobierno de Javier Milei, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, no está del todo convencido. "Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", anuncia el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en alusión a la ayuda estadounidense que negocia la Casa Blanca para Milei, y afirma que está abierto a usar swaps de monedas, a las compras directas de divisas y la adquisición de deuda pública denominada en dólares.
Volvamos a abril 2025: No alcanzó con lo de Bessent y lo de ahora rememora al 2001

"El gobierno estadounidense estaría dispuesto a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para apoyar a Argentina si algo ocurriera sin culpa suya, siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas", declaró Bessent en un evento de JPMorgan Chase & Co. en Washington, según las fuentes a las que accedió la agencia Bloomberg.

"Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está haciendo un progreso real para cumplir con las metas financieras. … No todos los países lo merecen tanto. El FMI debe hacer responsables a los países por implementar reformas económicas y, a veces, el FMI debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestarle a los países que fallaron en implementar reformas".

Pero esto no alcanzó para el colapso.

¿Ahora será diferente?

En agosto del 2001, cuando aún era presidente Fernando de la Rúa —antes del estallido—, George W. Bush enviaba a su número dos del Tesoro, John Taylor, para analziar estrategias de cómo ayudar económicamente al gobierno argentino.

Fuerte defensa de Milei realizó Scott Bessent para calmar a los mercados:

Scott Bessent afirma que bancará a Javier Milei hasta "el último dólar":

Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa.

Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande.

Seguimos confiando en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina.

Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei.

@POTUS y me reuniré con el presidente Milei el martes en Manhattan. Más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión.

Pero tiene razón Christian Buteler: Reitera el mismo comunicado de Abril.

No cesa el debate: "Massismo austríaco"

Roberto Cachanosky:

Haciendo massismo "austriaco" . Plan soja 2025 a full. Populismo en estado químicamente puro. Haciendo massismo "austriaco" . Plan soja 2025 a full. Populismo en estado químicamente puro.

@TraderX3AL30: Chau super´svit primario con la nueva medida, ya teniamos déficit financiero. Bienvendida mas emisión, más pesos se crean, mas vale el dólar.

@NieveJuancito: Ya le podemos decir plan platita?

Martin Rapetti: Probables efectos de la baja transitoria de la retenciones:

1) Mayor oferta de dólares ahora, menor después de las elecciones; ergo, menor tipo de cambio hoy (o menor perdida de reservas del BCRA) y mayor tipo de cambio post elecciones.

2) Menor recaudación en 2025; ergo mayor deficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto en lo que resta del año.

3) mayor precio en pesos de los productos sin retenciones; ergo probable aceleración transitoria de la inflación durante los próximos meses.

Christian Buteler:

  1. Para acceder a la baja temporal de retenciones se deberá liquidar al menos el NOVENTA POR CIENTO de las divisas en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la medida y hasta TRES (3) días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).
  2. Otra pregunta es: El productor que liquide a partir de hoy para aprovechar la baja de retenciones (que es muy importante por ejemplo para la soja), se quedará con los pesos que recibe o comprará dólares porque estima que subirán en el corto plazo?
  3. La baja temporal de retenciones incentiva la oferta de US$, ayudando al BCRA a sostener el techo de la banda. También será una menor recaudación fiscal, un incremento en los precios internos de esos productos y sus derivados, como así también una menor oferta US$ posterior.

Roberto Cachanosky: Si bajar las retenciones es bueno hasta el 31 de octubre, por qué no hacerlo definitivamente? Claramente están desesperados porque entren dólares, no para hacer una politica de baja de impuestos en forma permanente.

Plan Platita con los dólares del campo

Carlos Rodriguez:

No veo la diferencia entre el "Plan Platita" electoral de Massa y la eliminación temporal (solo por 40 días) de retenciones preelectoral de Milei/Caputo. Ambos cuestan recursos fiscales, la diferencia es quién se beneficia. Este sube y baja de Retenciones, tiene claros fines electorales, no es una política fiscal pro agro, que debería ser permanente y mas aún, una política de Estado. Obvio que el agro estará contento con esta medida, pero esto no es manera de implementar una política exportadora. Es un mamarracho oportunista y un manotón de ahogado. No veo la diferencia entre el "Plan Platita" electoral de Massa y la eliminación temporal (solo por 40 días) de retenciones preelectoral de Milei/Caputo. Ambos cuestan recursos fiscales, la diferencia es quién se beneficia. Este sube y baja de Retenciones, tiene claros fines electorales, no es una política fiscal pro agro, que debería ser permanente y mas aún, una política de Estado. Obvio que el agro estará contento con esta medida, pero esto no es manera de implementar una política exportadora. Es un mamarracho oportunista y un manotón de ahogado.

@Santiagodelsola: Es increíble el descalabro logístico, en mercados a futuros y antecedente que crea esto. Se comprende la situación, pero estas estrecheces artificiales producto de urgencias de un gobierno, crean “oportunidades” y desarbitrajes serios en mercados. Año que viene qui+en vende a cosecha?

@NieveJuancito: Muchachos, acá la clave es qué cobertura barata va a dar el gobierno para que los exportadores se queden los pesos. Venderá futuros, sacará dólar link, deposito dolar link. Sin estas coberturas baratas el que liquida se va a querer dolarizar. La clave es que cobertura va a dar. Y pensar que algunos aca dicen que los futuros no tienen nada que ver con el spot. Mamita.

@_Mandrilandia: No puede dar ninguna cobertura efectiva, rofex con este open interest mucho riesgo de default. Y dólares crocantes no tiene para asegurar.

@falopesos: entiendo que no te gusta nada de todo esto, a mi tampoco pero no ves a las elecciones como una coyuntura excepcional y que despues todo se va a ir normalizando?

@le_wachen: Las ventas de dólares van a ser astronómicas, el campo le picó el boleto a Milei. Se dieron cuenta que la que maneja todo es Karina y el campo es patriarcal, como no les gusta la yegüa, tampoco la repostera, ya se avivaron todos que está loquito y no cmaneja nada, ahora lo despluman.

Carlos Rodriguez: Esto no es una baja de retenciones que estimule la siembra productiva. Es un subsidio electoral temporario a la venta de dólares.

El gran tema: ¿La crisis es política o económica?

El anuncio desesperado sobre retenciones a las exportaciones agrícolas es un reconocimiento de Javier Milei y Luis Caputo que la crisis tenía un flanco económico-financiero evidente. No es sólo política. Pero también es política, ¿Alcanza la novedad para retomar la iniciativa política en la ruta final hacia las elecciones del 26/10?

Milei cree que regresando empoderado de USA podrá retomar una campaña proselitista con mercados calmos y rescatar de sus cenizas a La Libertad Avanza. Un nuevo libro será la base de apoyo:

Pero todo el esquema tiene 3 debilidades:

  1. El régimen de bandas de flotación está herido de muerte y si Milei / Caputo no aprovechan el envión, ya no tendrán otro salvavidas.
  2. La política requiere diálogo y consenso, no imposiciones.
  3. Sin derrame, no hay Paraíso.
Bonos argentinos en gran jornada

Entre las especulaciones de la entrevista con Donald Trump y la baja temporaria de retenciones, los bonos argentinos tienen un muy buen inicio del lunes 22/09. Habrá baja del riesgo país. Pero lo importante es sostenerlo, no otro mecanismo para liquidación de posiciones de quienes creen estar atrapados en el carry trade.

Hasta el inicio de operaciones este lunes, la Argentina tenía una posición incómoda en el mercado de bonos por el elevadísimo rendimiento que debía ofertar para sostener su atractivo:

El gran debate: ¿Tardío u oportuno?

La baja de retenciones apunta a provocar el ingreso de dólares estadounidenses al BCRA para sostener las bandas cambiarias de flotación. Esto es un problema.

Mucho mejor sería, según Urgente24, que la baja de retenciones a las exportaciones sean:

  • generalizadas y permanentes, y
  • en un régimen de libertad cambiaria, no de bandas de flotación.

Esto es lo que está diciendo en X el posteo desde la cuenta @ElRenoRulo:

Con esta medida soy del campo lo último que te hago es liquidar, espero al 1/11 que ya el dólar este 2000 y ahí te líquido granos y al gobierno. Se puede ser tan inútiles e improvisados? Si, se puede!!! Con esta medida soy del campo lo último que te hago es liquidar, espero al 1/11 que ya el dólar este 2000 y ahí te líquido granos y al gobierno. Se puede ser tan inútiles e improvisados? Si, se puede!!!

Interesante hoja de ruta para la Autoridad Palestina

Haisam Hassanein en Haaretz, de Tel Aviv (Israel):

La Autoridad Palestina debería establecer un calendario de reformas de 180 días con hitos tangibles:

  • publicar un presupuesto unificado,
  • habilitar un auditor independiente y
  • exigir declaraciones patrimoniales a los altos funcionarios.

El incumplimiento de los plazos debería tener consecuencias.

Además, el liderazgo necesita reemplazar a los leales por profesionales. Un gabinete tecnocrático con objetivos de rendimiento en electricidad, agua, clínicas y empleos demostraría que la legitimidad proviene de la prestación de servicios, no de la lealtad faccional.

La Autoridad Palestina debe dejar claro que ningún grupo armado puede actuar al margen de la ley.

En Gaza, un proyecto piloto podría comenzar en 90 días: juntas municipales de servicios responsables del agua, la electricidad, las clínicas y la retirada de escombros, financiadas a través de un fideicomiso de alta protección gestionado por socios árabes e internacionales verificados.

Los pagos directos a contratistas y hogares eludirían las antiguas redes clientelares de la Autoridad Palestina. Un expediente judicial acelerado para los casos de corrupción importantes, aduanas digitalizadas, así como la concesión de licencias y una protección real para los denunciantes, marcarían la diferencia entre una nueva ronda de promesas y reformas que perduren.

La reforma también debe extenderse a la educación y los medios de comunicación. Los nuevos libros de texto deben congelarse a la espera de una revisión internacional, y los medios oficiales deben ser despojados de toda incitación.

Las elecciones deben seguir un cronograma claro —primero las locales, luego las legislativas— para restaurar la legitimidad.

La Autoridad Palestina también debe presentar una solicitud diplomática creíble ante la ONU y posteriormente en Bruselas.

Para fortalecer este argumento, los líderes palestinos deberían hablar directamente con los israelíes en hebreo sobre seguridad, gobernanza y educación, poniendo fin a cualquier glorificación de la violencia.

Nada de esto será fácil. Hamás y otros saboteadores intentarán reavivar la violencia. Miembros de la Autoridad Palestina intentarán controlar el proceso. El escepticismo público es profundo y justificado. El único antídoto son las pruebas visibles.

Israel y USA intentan frenar la cumbre en la ONU pero... las FDI matan estadounidenses en Líbano

Francia y Arabia Saudita se preparan para organizar una cumbre de un día en las Naciones Unidas, un día antes del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambas centradas en la guerra de Israel contra Gaza y la esquiva solución de dos Estados.

En la sede de la ONU en Nueva York, los líderes mundiales se reunirán el lunes para revivir la noción largamente estancada en medio de advertencias de que un Estado palestino contiguo podría "desaparecer por completo" como resultado de los movimientos hegemónicos de Israel tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada.

Israel y sus principales aliados están boicoteando la cumbre. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, describió el importante evento multilateral como un "circo" y se apegó al estribillo común de Israel de que tales medidas "recompensan el terrorismo".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra bajo una fuerte presión política interna en medio del creciente reconocimiento del Estado de Palestina. Medios israelíes informan que su gobierno de extrema derecha considera la anexión parcial o total de Cisjordania ocupada como respuesta, pero que Netanyahu necesita el apoyo y la protección de Estados Unidos, algo que buscará durante su visita a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

Por fin suspenden retenciones

El vocero presidencial Manuel Adorni informó que, "con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 /10 habrá retenciones 0 para todos los granos", incluidos cereales y oleaginosas.

Guillermo Laborda: Bonos casi 2 arriba tras anuncio de retenciones cero hasta 31-10 GGAL 2,5 arriba.

Ricardo López Murphy: Como dice el amigo Lacha, esta es una muy buena medida del gobierno nacional. Siempre es positivo cuando hay baja de impuestos. Y el gran desafío es lograr que sea permanente!

@lacha: Gran medida! Extendamos de por vida así generamos dólares no sólo por stock temporal sino por flujo.

@itsbautic: El agro vuelve a ser el motor que sostiene al país: casi USD 10.000 millones líquidos hasta diciembre. Sin campo no hay dólares, y sin dólares no hay estabilidad. Lo curioso: siempre lo exprimen, pero nunca lo liberan del todo.

-------------------------------------------------

