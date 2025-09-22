Tom Holland terminó internado tras un accidente en pleno rodaje de Spider-Man: Brand New Day y obligó a Marvel a frenar la producción por unos días. El actor inglés, que ya venía arrastrando un historial de golpes y lesiones, vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por los superpoderes del héroe que interpreta.
SER UN HÉROE NO ES FÁCIL
Tom Holland se accidentó filmando 'Spider-Man 4' y preocupa a Marvel
Tom Holland terminó en el hospital después de un truco fallido en pleno rodaje y Marvel prende las alarmas: ¿cómo sigue el nuevo Spider-Man?
Spider-Man vende fantasía, Tom Holland paga la factura
Lo de Holland no es nuevo. En 2021 contaba que durante su etapa en Billy Elliot: The Musical le pusieron el apodo de Sick Note ("certificado médico") porque siempre estaba enfermo o lesionado. "Me pusieron el apodo de ‘Sick Note’, lo cual me frustra hasta el día de hoy", confesó en una entrevista. Ahora, con 29 años y encabezando una de las franquicias más rentables de Hollywood, el escenario es otro, pero el patrón se repite: la exigencia física pasa factura.
El accidente ocurrió este viernes 19/09, según confirmó el medio Deadline, y obligó a suspender la filmación. Variety agregó que fue un golpe en la cabeza durante un truco fallido, y que por precaución tendrá unos días de descanso antes de volver al set. Incluso The Sun habló de otra persona del equipo de dobles que también fue llevada al hospital. Para Sony y Marvel, cuando se trata del actor que sostiene la taquilla mundial, cualquier imprevisto altera la maquinaria de millones.
La humanidad que sostiene al héroe más taquillero de Marvel
Lo llamativo es que, apenas horas después del accidente, Holland apareció en Londres, sonriente y de traje, en el Posh Pub Quiz, un evento benéfico organizado por The Brothers Trust, la fundación que maneja con su familia. Estuvo acompañado por Zendaya, su prometida, y las fotos circularon fuerte en Instagram. Esa doble postal, el héroe que se golpea en un set y el tipo común que conduce un quiz solidario, es parte de lo que lo vuelve tan cercano para el público.
En entrevistas recientes, Holland dijo que ponerse el traje de Spider-Man en este rodaje "se siente distinto esta vez". Y es cierto: ya no es solo el chico que entraba con nervios a su primera película, sino un actor que lleva ocho apariciones como Peter Parker y que al mismo tiempo carga con el peso de ser, hoy, la cara más visible de Marvel.
Por eso, más allá del golpe y la pausa en Glasgow, lo que queda es la pregunta de siempre: ¿cuánto aguanta un actor en este nivel de exigencia antes de que la realidad lo baje del pedestal? Porque sí, el público paga por ver hazañas imposibles, pero lo que mantiene viva la conexión con Holland no son los efectos digitales, sino la certeza de que, aunque se vista de Spider-Man, sigue siendo un pibe de carne y hueso.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento