Tom Holland se accidentó filmando 'Spider-Man 4' y preocupa a Marvel

La humanidad que sostiene al héroe más taquillero de Marvel

Lo llamativo es que, apenas horas después del accidente, Holland apareció en Londres, sonriente y de traje, en el Posh Pub Quiz, un evento benéfico organizado por The Brothers Trust, la fundación que maneja con su familia. Estuvo acompañado por Zendaya, su prometida, y las fotos circularon fuerte en Instagram. Esa doble postal, el héroe que se golpea en un set y el tipo común que conduce un quiz solidario, es parte de lo que lo vuelve tan cercano para el público.

image Horas después del golpe apareció sonriente con Zendaya en un evento solidario en Londres. Esa mezcla de héroe vulnerable y tipo común es lo que lo mantiene cerca del público.

En entrevistas recientes, Holland dijo que ponerse el traje de Spider-Man en este rodaje "se siente distinto esta vez". Y es cierto: ya no es solo el chico que entraba con nervios a su primera película, sino un actor que lleva ocho apariciones como Peter Parker y que al mismo tiempo carga con el peso de ser, hoy, la cara más visible de Marvel.

Por eso, más allá del golpe y la pausa en Glasgow, lo que queda es la pregunta de siempre: ¿cuánto aguanta un actor en este nivel de exigencia antes de que la realidad lo baje del pedestal? Porque sí, el público paga por ver hazañas imposibles, pero lo que mantiene viva la conexión con Holland no son los efectos digitales, sino la certeza de que, aunque se vista de Spider-Man, sigue siendo un pibe de carne y hueso.

