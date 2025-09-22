Finalmente Marcelo Tinellivolverá a estar al frente de un programa de entretenimientos aunque esta vez no será por medio de la pantalla chica, sino que lo hará a través del canal de streaming Carnaval donde suelen lucirse figuras como Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino, entre otros.
DOBLE SENTIDO
Marcelo Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming
El conductor Marcelo Tinelli apeló al humor irónico para anunciar el nuevo proyecto que lo tendrá al frente por medio del canal virtual Carnaval.
A modo de anunciar su debut, el reconocido conductor protagonizó un video en el que abundó el doble sentido. "Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente. No es tele es streaming. Un mundo totalmente nuevo", comenzó diciendo mirando a cámara al hablar de lo que será Estamos de paso.
"Tenés que aprender todo, casi te diría, de cero. Lo que les prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que dicen de mí. El primero que se va a reír, soy yo", continúo dirigiéndose a sus fanáticos.
En ese entonces entra en cámara el humorista Pachu Peña con un desodorante en sus manos, en clara alusión al mito sexual que indica que el comunicador debió ser asisitido en una reconocida clínica. "Marcelo, disculpame querido. Una idea brillante para el programa: 'Historia de desodorante'. Testimonios. Podés arrancar vos si querés. Me parece que es por acá", comentó su compañero apelando al humor para tocar el tema.
Yanina Latorre no confía en Marcelo Tinelli
La llegada de Marcelo Tinelli al streaming rápidamente generó repercusión en el ambiente y Yanina Latorre no tardó en opinar al respecto.
"Diez personas en un streaming es un montón. ¿Van a ser staff rotativo? No le tengo mucha fe. Perdón, es mi amigo y lo quiero pero no le tengo fe", dijo mediante su programa radial que sale por El Observador.
Asimismo, más tarde redobló la apuesta: "Con todo el amor que le tengo a Marcelo, me parece una ensalada rarísima. Quiero verlo pero no sé. ¿De qué pueden hablar Tinelli y Fede Bal?".
Es preciso destacar que el conductor, por su parte, eligió mostrarse entusiasmado en declaraciones a Infobae: "Me siento con la misma alegría y adrenalina que tenía cuando arrancamos con VideoMatch. Es esa sensación de no saber para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa".
