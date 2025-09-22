Marcelo Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming

Yanina Latorre no confía en Marcelo Tinelli

La llegada de Marcelo Tinelli al streaming rápidamente generó repercusión en el ambiente y Yanina Latorre no tardó en opinar al respecto.

"Diez personas en un streaming es un montón. ¿Van a ser staff rotativo? No le tengo mucha fe. Perdón, es mi amigo y lo quiero pero no le tengo fe", dijo mediante su programa radial que sale por El Observador.

Asimismo, más tarde redobló la apuesta: "Con todo el amor que le tengo a Marcelo, me parece una ensalada rarísima. Quiero verlo pero no sé. ¿De qué pueden hablar Tinelli y Fede Bal?".

Es preciso destacar que el conductor, por su parte, eligió mostrarse entusiasmado en declaraciones a Infobae: "Me siento con la misma alegría y adrenalina que tenía cuando arrancamos con VideoMatch. Es esa sensación de no saber para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa".

