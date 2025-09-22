América TV renueva su prime time con Polémica en el Bar y mesas explosivas

La mesa caliente de Mariano Iúdica que no deja tema sin discusión

Mariano Iúdica vuelve a conducir el ciclo que lideró entre 2016 y 2021, y esta temporada trae una mesa renovada: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal y Emiliano Senas; en otras palabras, un panel de periodistas, economistas y humoristas. "La clave es que la mesa está planteada directamente para el debate y la polémica a cara de perro", le contó Iúdica a La Nación.

El conductor reconoce que su rol es equilibrar las posturas: "Tomar partido tiene que ver con sentido común. Yo estoy en el medio de la mesa, para equilibrar las corrientes de pensamiento tan marcadas en el debate". El formato mantiene su esencia histórica: debates calientes, análisis de la actualidad y momentos de humor que muestran la vida diaria y lo que pasa en la política y el espectáculo.

image Mariano Iúdica vuelve con una mesa diversa, equilibrando posturas políticas y humor. El ciclo apunta a debates intensos y polémicos, manteniendo su esencia histórica en pleno año electoral.

La decisión de volver a América se apoyó en un análisis personal y profesional. Tenía contrato con Telefe para un proyecto ambicioso, pero tras hablar con amigos directivos de América se inclinó por el regreso al programa que lo estableció en la tele. "Si hay temas picantes, yo voy a festejar, porque de eso se trata el programa", aseguró.

En plena temporada electoral, con invitados que van desde economistas libertarios hasta periodistas con mirada opuesta, Polémica en el Bar se propone ser un espacio donde la discusión entretenga, pero además refleje la polarización del país y los debates que marcan la agenda diaria, todo mientras mantiene la chispa de humor que lo hizo un clásico de la televisión argentina.

