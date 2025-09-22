Mariano Iúdica vuelve a la pantalla con Polémica en el Bar, y promete debates que van a prender fuego la noche de los televidentes. En esta nueva etapa, América TV reacomoda su grilla para darle un lugar protagónico al histórico ciclo, mezclando actualidad, humor y polémica en un año electoral muy caliente.
CAFÉ LA HUMEDAD, BILLAR Y REUNIÓN...
América TV renueva su prime time con Polémica en el Bar y mesas explosivas
Mariano Iúdica vuelve a América TV con Polémica en el Bar: debates, humor y la actualidad política más caliente en el prime time desde este 22 de septiembre.
América TV reordena sus noches para recuperar audiencia
Desde el lunes 22 de septiembre, América TV reorganiza sus noches con una estrategia pensada para captar audiencia en un momento donde el encendido de las señales de aire está en baja: en agosto la suma de los cinco canales bajó 1,2 puntos respecto a julio, según datos de IBOPE. La nueva grilla queda así: 19:00 hs, SQP; 20:00 hs, LAM; 22:00 hs, Trato Hecho; 22:30 hs, Polémica en el bar; 00:00 hs, Pasó en América.
El regreso del histórico programa creado por Gerardo Sofovich en 1963 apunta a recuperar el público adulto que sigue la actualidad política y social, mientras Trato Hecho, el ciclo de Santi Maratea que combina concurso y reality en redes, sigue buscando su espacio en prime time. "Polémica en el bar es un formato que siempre tiene que estar al aire. Es muy querido por la gente, se presta para mucho juego: podés hacerlo muy serio y también banales", dijo Iúdica a PrimiciasYa.
El ajuste de horarios muestra cómo América busca capitalizar la actualidad minuto a minuto, con mesas de debate que comentan desde política hasta espectáculo, mezclando opinión con humor. En un contexto donde los canales luchan por retener espectadores frente a la multiplicidad de plataformas, apostar a un clásico con renovadas figuras es un movimiento estratégico fuerte.
La mesa caliente de Mariano Iúdica que no deja tema sin discusión
Mariano Iúdica vuelve a conducir el ciclo que lideró entre 2016 y 2021, y esta temporada trae una mesa renovada: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal y Emiliano Senas; en otras palabras, un panel de periodistas, economistas y humoristas. "La clave es que la mesa está planteada directamente para el debate y la polémica a cara de perro", le contó Iúdica a La Nación.
El conductor reconoce que su rol es equilibrar las posturas: "Tomar partido tiene que ver con sentido común. Yo estoy en el medio de la mesa, para equilibrar las corrientes de pensamiento tan marcadas en el debate". El formato mantiene su esencia histórica: debates calientes, análisis de la actualidad y momentos de humor que muestran la vida diaria y lo que pasa en la política y el espectáculo.
La decisión de volver a América se apoyó en un análisis personal y profesional. Tenía contrato con Telefe para un proyecto ambicioso, pero tras hablar con amigos directivos de América se inclinó por el regreso al programa que lo estableció en la tele. "Si hay temas picantes, yo voy a festejar, porque de eso se trata el programa", aseguró.
En plena temporada electoral, con invitados que van desde economistas libertarios hasta periodistas con mirada opuesta, Polémica en el Bar se propone ser un espacio donde la discusión entretenga, pero además refleje la polarización del país y los debates que marcan la agenda diaria, todo mientras mantiene la chispa de humor que lo hizo un clásico de la televisión argentina.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis