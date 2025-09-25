Conozca las superbacterias que preocupan a los CDC: "Amenaza creciente"

Estas infecciones incluyen neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, infecciones del tracto urinario e infecciones de heridas. "Son extremadamente difíciles de tratar y pueden ser mortales", alertan.

Danielle Rankin, epidemióloga de la División de Promoción de la Calidad de la Atención Médica de los CDC, dijo: "Este marcado aumento de NDM-CRE significa que nos enfrentamos a una amenaza creciente que limita nuestra capacidad para tratar algunas de las infecciones bacterianas más graves".

"Seleccionar el tratamiento adecuado nunca ha sido tan complicado, por lo que es de vital importancia que los profesionales de la salud tengan acceso a las pruebas para ayudarles a seleccionar las terapias dirigidas adecuadas", agregó.

En ese sentido, los CDC consideran que es importante atender a esta alarma, en primer lugar, porque las infecciones por estas superbacterias son difíciles de tratar. "Existen pocas opciones de tratamiento eficaces para estas infecciones", advierten.

También dicen que la NDM-CRE es un riesgo grave para los pacientes, está asociada con altas tasas de morbilidad y mortalidad, y tiene el potencial de propagarse rápidamente sin medidas adecuadas de prevención y control.

El nuevo informe fue publicado en Annals of Internal Medicine

