URGENTE
Conozca las superbacterias que preocupan a los CDC: "Amenaza creciente"
Es importante que conozca la advertencia de los CDC ante el aumento de las "bacterias de pesadilla".
Advertencia urgente de los CDC por estas bacterias
En un nuevo informe, los CDC han lanzado una advertencia urgente por lo que científicos consideran una "amenaza". Se trata de las Enterobacterales resistentes a carbapenémicos productores de NDM (NDM-CRE).
Este es un tipo "peligroso" de bacterias resistente a algunos de los antibióticos más potentes disponibles en el mundo, destaca el comunicado.
Según los expertos, "'NDM' se refiere a la metalo-β-lactamasa de Nueva Delhi, una enzima que hace que estas bacterias sean resistentes a casi todos los antibióticos disponibles, lo que limita sus opciones de tratamiento".
Aumento de infecciones por superbacterias resistentes a antibióticos
De acuerdo con el informe, la suba de casos de infecciones por estas superbacterias ha sido dramática en Estados Unidos: Entre 2019 y 2023, las infecciones por NDM-CRE aumentaron más del 460%.
Estas infecciones incluyen neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, infecciones del tracto urinario e infecciones de heridas. "Son extremadamente difíciles de tratar y pueden ser mortales", alertan.
Danielle Rankin, epidemióloga de la División de Promoción de la Calidad de la Atención Médica de los CDC, dijo: "Este marcado aumento de NDM-CRE significa que nos enfrentamos a una amenaza creciente que limita nuestra capacidad para tratar algunas de las infecciones bacterianas más graves".
"Seleccionar el tratamiento adecuado nunca ha sido tan complicado, por lo que es de vital importancia que los profesionales de la salud tengan acceso a las pruebas para ayudarles a seleccionar las terapias dirigidas adecuadas", agregó.
En ese sentido, los CDC consideran que es importante atender a esta alarma, en primer lugar, porque las infecciones por estas superbacterias son difíciles de tratar. "Existen pocas opciones de tratamiento eficaces para estas infecciones", advierten.
También dicen que la NDM-CRE es un riesgo grave para los pacientes, está asociada con altas tasas de morbilidad y mortalidad, y tiene el potencial de propagarse rápidamente sin medidas adecuadas de prevención y control.
El nuevo informe fue publicado en Annals of Internal Medicine
--------
Más noticias en Urgente24
Cómo descubrir (y apoyar) a un genio en plena era de inteligencia artificial
Mira las frutas para quemar grasa abdominal que una nutricionista recomienda
Nuevo estudio revela los alimentos que aumentan la felicidad y quizá no los estás comiendo
El desayuno número 1 de un cardiólogo para proteger su corazón
Alergias en primavera: 6 pequeños cambios en tu rutina que ayudan a combatirlas