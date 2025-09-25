urgente24
ACTUALIDAD Andrea del Boca > juicio > Novela

8 AÑOS DESPUÉS

Andrea del Boca absuelta: El final inesperado del juicio "Mamá Corazón"

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por Mamá Corazón tras de años de denuncias. El caso mostró los privilegios y el manejo de fondos públicos en la TV.

25 de septiembre de 2025 - 13:06
Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por Mamá Corazón tras de años de denuncias. El caso mostró los privilegios y el manejo de fondos públicos en la TV.

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por Mamá Corazón tras de años de denuncias. El caso mostró los privilegios y el manejo de fondos públicos en la TV.

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón, después de 8 años de denuncias y polémicas donde se metieron la televisión y la política. La resolución cerró un capítulo de su carrera, pero también deja en evidencia cómo se manejaban los fondos públicos en producciones culturales y hace cuestionar los privilegios de algunas figuras mediáticas.

El juicio que expuso cómo se manejan los fondos culturales

El 6 de marzo de 2025 arrancó un juicio que puso a Andrea del Boca en el centro de una de las causas más mediáticas de los últimos años. La actriz, su productora A+A Group y otros 10 imputados, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exrector de la UNSAM, fueron juzgados por administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la novela Mamá Corazón. La fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para Del Boca, señalando que su participación en la producción fue necesaria para la supuesta defraudación.

image
Andrea del Boca y su productora recibieron 36 millones de pesos sin concurso para la novela Mam&aacute; Coraz&oacute;n. La causa revel&oacute; irregularidades en elenco, cach&eacute;s y distribuci&oacute;n internacional.

Andrea del Boca y su productora recibieron 36 millones de pesos sin concurso para la novela Mamá Corazón. La causa reveló irregularidades en elenco, cachés y distribución internacional.

Seguir leyendo

El caso evidenció un esquema de privilegios que sorprendió incluso a quienes siguen la política cultural: mientras la mayoría de las producciones pasaban por concursos del INCAA, Andrea del Boca recibió 36 millones de pesos mediante un convenio directo con la UNSAM y el Ministerio de Planificación, sin licitación ni concurso.

Como explicó Fernanda Iglesias en Puro Show, "Con Andrea del Boca no hubo concurso. Ella entra de manera directa y discrecional. Ella no tuvo que presentar ninguna licitación. Le dieron directamente toda la plata".

El contrato también incluía condiciones muy particulares: exclusividad de distribución internacional por cinco años, posibilidad de extender otros cinco, y la actriz conservaba los ingresos sin obligación de compartirlos con el Estado. Además, el elenco que terminó grabando la novela no coincidía con el tentativo y los cachés estaban inflados, otro detalle que complicaba la evaluación de la fiscalía sobre el manejo de los fondos.

Andrea del Boca libre: cierre de un juicio mediático

Cuando el juez Fernando Canero leyó la sentencia, Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas. 8 años después de la denuncia original y tras un proceso judicial lleno de idas y vueltas, la actriz quedó libre de cargos. Durante la última audiencia, solo dijo: "En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles".

image
El juez Fernando Canero absolvi&oacute; a Andrea del Boca tras ocho a&ntilde;os de proceso, generando emoci&oacute;n y debate medi&aacute;tico.

El juez Fernando Canero absolvió a Andrea del Boca tras ocho años de proceso, generando emoción y debate mediático.

La absolución hace que todos se cuestionen cómo la justicia maneja casos donde se cruzan política, recursos públicos y figuras mediáticas. Como señaló Iglesias, "Uno también puede analizar, sacó provecho de la situación. Esas condiciones se las dieron porque era muy famosa".

Más allá de la emoción del momento, el caso de Mamá Corazón deja una enseñanza clara: la exposición mediática, los privilegios y el manejo de fondos públicos siempre será escrutada, y cada decisión judicial deja un precedente para futuras producciones culturales.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES