Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón, después de 8 años de denuncias y polémicas donde se metieron la televisión y la política. La resolución cerró un capítulo de su carrera, pero también deja en evidencia cómo se manejaban los fondos públicos en producciones culturales y hace cuestionar los privilegios de algunas figuras mediáticas.
8 AÑOS DESPUÉS
Andrea del Boca absuelta: El final inesperado del juicio "Mamá Corazón"
Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por Mamá Corazón tras de años de denuncias. El caso mostró los privilegios y el manejo de fondos públicos en la TV.
El juicio que expuso cómo se manejan los fondos culturales
El 6 de marzo de 2025 arrancó un juicio que puso a Andrea del Boca en el centro de una de las causas más mediáticas de los últimos años. La actriz, su productora A+A Group y otros 10 imputados, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exrector de la UNSAM, fueron juzgados por administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la novela Mamá Corazón. La fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para Del Boca, señalando que su participación en la producción fue necesaria para la supuesta defraudación.
El caso evidenció un esquema de privilegios que sorprendió incluso a quienes siguen la política cultural: mientras la mayoría de las producciones pasaban por concursos del INCAA, Andrea del Boca recibió 36 millones de pesos mediante un convenio directo con la UNSAM y el Ministerio de Planificación, sin licitación ni concurso.
Como explicó Fernanda Iglesias en Puro Show, "Con Andrea del Boca no hubo concurso. Ella entra de manera directa y discrecional. Ella no tuvo que presentar ninguna licitación. Le dieron directamente toda la plata".
El contrato también incluía condiciones muy particulares: exclusividad de distribución internacional por cinco años, posibilidad de extender otros cinco, y la actriz conservaba los ingresos sin obligación de compartirlos con el Estado. Además, el elenco que terminó grabando la novela no coincidía con el tentativo y los cachés estaban inflados, otro detalle que complicaba la evaluación de la fiscalía sobre el manejo de los fondos.
Andrea del Boca libre: cierre de un juicio mediático
Cuando el juez Fernando Canero leyó la sentencia, Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas. 8 años después de la denuncia original y tras un proceso judicial lleno de idas y vueltas, la actriz quedó libre de cargos. Durante la última audiencia, solo dijo: "En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles".
La absolución hace que todos se cuestionen cómo la justicia maneja casos donde se cruzan política, recursos públicos y figuras mediáticas. Como señaló Iglesias, "Uno también puede analizar, sacó provecho de la situación. Esas condiciones se las dieron porque era muy famosa".
Más allá de la emoción del momento, el caso de Mamá Corazón deja una enseñanza clara: la exposición mediática, los privilegios y el manejo de fondos públicos siempre será escrutada, y cada decisión judicial deja un precedente para futuras producciones culturales.
