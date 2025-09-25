Andrea del Boca absuelta: El final inesperado del juicio "Mamá Corazón"

El contrato también incluía condiciones muy particulares: exclusividad de distribución internacional por cinco años, posibilidad de extender otros cinco, y la actriz conservaba los ingresos sin obligación de compartirlos con el Estado. Además, el elenco que terminó grabando la novela no coincidía con el tentativo y los cachés estaban inflados, otro detalle que complicaba la evaluación de la fiscalía sobre el manejo de los fondos.

Andrea del Boca libre: cierre de un juicio mediático

Cuando el juez Fernando Canero leyó la sentencia, Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas. 8 años después de la denuncia original y tras un proceso judicial lleno de idas y vueltas, la actriz quedó libre de cargos. Durante la última audiencia, solo dijo: "En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles".

image El juez Fernando Canero absolvió a Andrea del Boca tras ocho años de proceso, generando emoción y debate mediático.

La absolución hace que todos se cuestionen cómo la justicia maneja casos donde se cruzan política, recursos públicos y figuras mediáticas. Como señaló Iglesias, "Uno también puede analizar, sacó provecho de la situación. Esas condiciones se las dieron porque era muy famosa".

Más allá de la emoción del momento, el caso de Mamá Corazón deja una enseñanza clara: la exposición mediática, los privilegios y el manejo de fondos públicos siempre será escrutada, y cada decisión judicial deja un precedente para futuras producciones culturales.

