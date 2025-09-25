Hay que saber ganar y saber perder. River Plate demostró, en el último tiempo, ser un mal perdedor. El conjunto de Núñez perdió acá y allá: 1-2 en el Monumental y 1-3 en Allianz Parque, decretando una contundente caída por 2 goles contra 5 en el global. Orquestado por Marcelo Gallardo, el conjunto 'Millonario' cargó contra el árbitro.
MAL PERDEDOR
La "otra cultura" de River: patalear, llorar y desviar el foco en la derrota
River fue superado ampliamente por el Palmeiras, que le ahogó el sueño de conquistar su quinta Copa Libertadores de América. El Millonario es un mal perdedor.
Si hay alguien que dejó en partido a River en San Pablo fue el colegiado uruguayo Andrés Matonte. El referee inclinó la cancha para el elenco visitante durante todo el partido. En las chiquitas y en las grandes, el que salió beneficiado fue siempre el mismo equipo.
De todos modos, y pese a que Matonte no tuvo una correcta noche ni mucho menos, no hubo fallos escandalosos de ningún lado. La jugada más polémica fue una mano de Giuliano Galoppo en el área que protegía Franco Armani, promediando la media hora de partido. Para quien escribe, el pito debió, por lo menos, acercarse al monitor de VAR y revisar la acción.
Sobre el final del primer tiempo, Matonte omitió una falta de Lautaro Rivero -de excelentísimo partido- sobre Vitor Roque, que hubiera significado una tarjeta amarilla para el defensor central y una chance de peligro para el dueño de casa. Pero como bien se indicaba, el arbitraje no incidió en el resultado. Más allá de que no estuvo a la altura.
Entonces, ¿qué protesta todo River? La queja tiene que ver con una mano mal sancionada de Facundo Colidio mientras ejercía la marca sobre Facundo Torres. Lo que ocurre es que, de ese tiro libre, ejecutado a miles de kilómetros de distancia, vino el penal de Marcos Acuña sobre el propio Torres.
El reclamo no tiene razón de ser porque, si bien no hubo infracción alguna de Colidio porque el balón rebotó en la panza del futbolista, el Millonario se fue totalmente del partido durante esos segundos y el Palmeiras aprovechó para bajarle el martillo a la serie.
Fue una desconcentración amateur por parte del conjunto de Núñez cuando la pelota estaba lejísimos del arco que defendía Armani. Extraña desatención contemplando lo ordenado que estuvo el fondo de River durante 80/85 minutos.
La hipocresía de Marcelo Gallardo
Meses atrás, previo a la participación de 'La Banda' en el Mundial de Clubes 2025, Marcelo Gallardo ofreció una entrevista en ESPN en la que implantó el concepto de la "otra cultura", haciendo alusión a una comparativa entre la identidad de juego riverplatense y la del resto del fútbol argentino.
Incluso, y en línea con esta "otra culturea", durante el ciclo Gallardo, River hizo propio el lema "Vivir y Jugar con Grandeza", una filosofía que trasciende lo futbolístico y resume los valores deportivos, sociales y culturales de la institución.
Sin embargo, es el propio DT del Millonario quien busca desviar el foco en la derrota con su doble vara sobre el arbitraje. Al término del partido y consumada la derrota, el Muñeco se lanzó sobre el campo de juego y enfrentó al árbitro Andrés Matonte, a quien lo acusó de haber condicionado el encuentro.
Ya en conferencia de prensa, rodedado de periodistas que rara vez lo contradicen y/o le critican un planteo táctico o la elección de jugadores en los mercados de pases (gastó aproximadamente 75 millones de dólares en su segundo periplo), Marcelo Gallardo volvió a disparar contra el juez.
Por otro lado, el Muñeco hizo una escandalosa acusación contra el colegiado uruguayo, ya que aseguró que muñequeó luego de haber recibido un reclamo por parte de los jugadores del Palmeiras en el túnel de vestuarios cuando había terminado el primer tiempo.
Allí confirmó que sintió esa presión y salió a jugar el segundo tiempo con cambios de concepto: "En el primer tiempo sintió la presión acá adentro y salió al segundo con algunas situaciones que cambiaron en ese concepto que llevaba bien el partido. Después cambió la cosa", sostuvo.
Sí, es el mismo técnico que, seis años atrás, en unas semifinales de Copa Libertadores contra Boca Juniors, decía con muy buen tino que su equipo arrolló al Xeneize, más allá de alguna que otra polémica que hubo esa noche en el Monumental. ¿En qué quedamos, Muñe?
Lo concreto es que River perdió los dos partidos ante el Palmeiras. Le jugó de igual a igual durante buena del duelo de vuelta pero no le alcanzó. Más que merecida la clasificación del conjunto paulista y la eliminación del club argentino.
La crítica de Gallardo debe ser puertas adentro y no hacia afuera. El DT no supo encontrarle la vuelta a su rival en toda la llave y su equipo fue goleado.
El VAR de Golazo24: las jugadas polémicas de la serie River-Palmeiras
A continuación, un recuento de las jugadas más controversiales de la llave:
- Paulo Díaz, al borde de la expulsión en la ida: el chileno, que ya tenía tarjeta amarilla, siguió pegando y tuvo que ser modificado por Marcelo Gallardo en el entretiempo. En la vuelta fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta.
- No se revisó un posible penal del arquero Weverton sobre Martínez Quarta por pisotón sobre el defensor de River.
- En la revancha, Marcos Acuña debió ser expulsado previo a la tarjeta roja que le mostró Matonte. El Campeón le dio un cabezazo en el pecho al uruguayo Emiliano Martínez Toranza, y, posteriormente, le dio un pisotón a un hombre del Verdão
