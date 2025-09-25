La "otra cultura" de River: patalear, llorar y desviar el foco en la derrota

Entonces, ¿qué protesta todo River? La queja tiene que ver con una mano mal sancionada de Facundo Colidio mientras ejercía la marca sobre Facundo Torres. Lo que ocurre es que, de ese tiro libre, ejecutado a miles de kilómetros de distancia, vino el penal de Marcos Acuña sobre el propio Torres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1971053662572249120&partner=&hide_thread=false NO FUE MANO DE COLIDIO EN LA JUGADA PREVIA AL PENAL DE PALMEIRAS. pic.twitter.com/FuKsO8U7Ns — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2025

El reclamo no tiene razón de ser porque, si bien no hubo infracción alguna de Colidio porque el balón rebotó en la panza del futbolista, el Millonario se fue totalmente del partido durante esos segundos y el Palmeiras aprovechó para bajarle el martillo a la serie.

Fue una desconcentración amateur por parte del conjunto de Núñez cuando la pelota estaba lejísimos del arco que defendía Armani. Extraña desatención contemplando lo ordenado que estuvo el fondo de River durante 80/85 minutos.

2025_09_250924732-scaled Maxi Salas, de los pocos jugadores de River que entendieron lo que estaba en juego. (Foto: @Libertadores).

La hipocresía de Marcelo Gallardo

Meses atrás, previo a la participación de 'La Banda' en el Mundial de Clubes 2025, Marcelo Gallardo ofreció una entrevista en ESPN en la que implantó el concepto de la "otra cultura", haciendo alusión a una comparativa entre la identidad de juego riverplatense y la del resto del fútbol argentino.

Incluso, y en línea con esta "otra culturea", durante el ciclo Gallardo, River hizo propio el lema "Vivir y Jugar con Grandeza", una filosofía que trasciende lo futbolístico y resume los valores deportivos, sociales y culturales de la institución.

Sin embargo, es el propio DT del Millonario quien busca desviar el foco en la derrota con su doble vara sobre el arbitraje. Al término del partido y consumada la derrota, el Muñeco se lanzó sobre el campo de juego y enfrentó al árbitro Andrés Matonte, a quien lo acusó de haber condicionado el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1971042469396742238&partner=&hide_thread=false “CONDICIONASTE UN PARTIDO AL PEDO”.



Marcelo Gallardo, a Matonte. pic.twitter.com/7mNqtVnTIU — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 25, 2025

Ya en conferencia de prensa, rodedado de periodistas que rara vez lo contradicen y/o le critican un planteo táctico o la elección de jugadores en los mercados de pases (gastó aproximadamente 75 millones de dólares en su segundo periplo), Marcelo Gallardo volvió a disparar contra el juez.

Nos puede quedar la sensación de que fue un arbitraje tendencioso. De todas formas no voy a caer en eso, pero si puedo reconocer que se le fue de las manos y podría haberlo manejado mucho mejor Nos puede quedar la sensación de que fue un arbitraje tendencioso. De todas formas no voy a caer en eso, pero si puedo reconocer que se le fue de las manos y podría haberlo manejado mucho mejor

Por otro lado, el Muñeco hizo una escandalosa acusación contra el colegiado uruguayo, ya que aseguró que muñequeó luego de haber recibido un reclamo por parte de los jugadores del Palmeiras en el túnel de vestuarios cuando había terminado el primer tiempo.

Allí confirmó que sintió esa presión y salió a jugar el segundo tiempo con cambios de concepto: "En el primer tiempo sintió la presión acá adentro y salió al segundo con algunas situaciones que cambiaron en ese concepto que llevaba bien el partido. Después cambió la cosa", sostuvo.

Sí, es el mismo técnico que, seis años atrás, en unas semifinales de Copa Libertadores contra Boca Juniors, decía con muy buen tino que su equipo arrolló al Xeneize, más allá de alguna que otra polémica que hubo esa noche en el Monumental. ¿En qué quedamos, Muñe?

image

Lo concreto es que River perdió los dos partidos ante el Palmeiras. Le jugó de igual a igual durante buena del duelo de vuelta pero no le alcanzó. Más que merecida la clasificación del conjunto paulista y la eliminación del club argentino.

La crítica de Gallardo debe ser puertas adentro y no hacia afuera. El DT no supo encontrarle la vuelta a su rival en toda la llave y su equipo fue goleado.

El Millonario demostró que no sabe perder: hizo escándalo tras el pitazo final de Matonte. Los jugadores y el cuerpo técnico rodearon al árbitro y tuvo que intervenir la policía. Situación muy similar a la que vivió en Estados Unidos ante el Inter de Milán. ¿Esta es la "otra cultura" de la que tanto hacía alarde su técnico?

image Foto: La Página Millonaria.

El VAR de Golazo24: las jugadas polémicas de la serie River-Palmeiras

A continuación, un recuento de las jugadas más controversiales de la llave:

Paulo Díaz, al borde de la expulsión en la ida: el chileno, que ya tenía tarjeta amarilla, siguió pegando y tuvo que ser modificado por Marcelo Gallardo en el entretiempo. En la vuelta fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta.

el chileno, que ya tenía tarjeta amarilla, siguió pegando y tuvo que ser modificado por Marcelo Gallardo en el entretiempo. En la vuelta fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta. No se revisó un posible penal del arquero Weverton sobre Martínez Quarta por pisotón sobre el defensor de River.

por pisotón sobre el defensor de River. En la revancha, Marcos Acuña debió ser expulsado previo a la tarjeta roja que le mostró Matonte. El Campeón le dio un cabezazo en el pecho al uruguayo Emiliano Martínez Toranza, y, posteriormente, le dio un pisotón a un hombre del Verdão

