River Plate perdió 1-3 ayer 24 de septiembre ante Palmeiras de Brasil en el Allianz Parque y de esta manera, quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores de América. A algunos en el Millonario no les tembló el puslo para criticar el entrenador Marcelo Gallardo.
SE VA A PICAR
Impacto total en River: Marcelo Gallardo quedó expuesto por Diego Milito (Racing)
River de Marcelo Gallardo eliminado de la Copa Libertadores y Racing de Diego Milito y Gustavo Costas en semifinales. A comprar pochoclos...
Del otro lado del mostrador está Racing Club de Avellaneda con Diego Milito y Gustavo Costas. La Academia está en semifinales y para colmo falta cada vez menos para el encuentro por los cuartos de final de Copa Argentina.
Marcelo Gallardo expuesto por Diego Milito y Gustavo Costas
Luego del mercado de pases de invierno, las relaciones institucionales entre River Plate y Racing Club quedaron tensas por todo lo sucedido con Maximiliano Salas.
Hubo declaraciones de ambos lados. El presidente de la Academia se refirió a Gallardo una vez que se quedó con el delantero: "Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Sé que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría."
Días más tarde, Marcelo Gallardo respondió: "Han hablado demasiado y no me preocupa en absoluto, porque sé muy bien quién soy, cómo me comporto y sin hipocresía."
El exdelantero de Inter de Milán ha sido muy criticado en sus primeros meses de gestión, pero hay que reconocer algunas decisiones destacables a nivel deportivo.
En perspectiva, del equipo campeón de la Recopa ante Botafogo, el único jugador que perdió la Academia fue Maximiliano Salas, quien ejecutó su cláusula de rescisión, algo difícil de controlar para la dirigencia Albiceleste.
El club de Avellaneda se mantuvo, se reforzó y, aunque todavía no mostró un gran nivel, está en semifinales de la Copa Libertadores, porque priorizó el equipo —made in Gustavo Costas— por sobre los nombres.
Por el lado del Millonario, pudo haber contratado a Salas, pero Marcelo Gallardo estuvo lejos de consolidar un equipo capaz de llegar a instancias finales de la Copa
Encima se viene River vs Racing...
Estaba claro que esta semana iba a ser fundamental tanto para Racing como para River Plate debido a que ambos se jugaban la posibilidad de pasar a semifinales de la Copa Libertadores.
En ese sentido, la Academia logró lo que el Millonario no y está entre los 4 mejores equipos de Conmebol.
El equipo de Gustavo Costas tiene la posibilidad de seguir exponiendo a River Plate de Marcelo Gallardo: se enfrentarán en cuartos de final de Copa Argentina.
El partido será el próximo jueves 2 de octubre en la cancha de Rosario Central.
La "victoria" en cuanto a la elección de día, fue para los de Núñez. En Avellaneda pretendían que el encuentro sea una semana más tarde por el trajín cuartos de Libertadores- Clásico ante Independiente (se jugará el próximo domingo).
Será un enfrentamiento que sin dudas, tendrá mucho morbo para todos los neutrales.
