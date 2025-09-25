Un supermercado está liquidando ropa de invierno con descuentos que te van a tentar sin ninguna duda. Ideal para chusmear algún buzo, campera o abrigo tanto para lo que resta de este año como para la temporada siguiente. Además hay cuotas sin interés.
GANGAS
Supermercado liquida camperas y ropa de invierno con hasta 60%: furor
Un supermercado está liquidando ropa de invierno con descuentos imposibles de no aprovechar. Ideal para renovar abrigos.
Siempre es buena opción renovar los abrigos y aprovechar las liquidaciones de final de temporada. Si podés permitirte ese gasto, no dudes en acercarte a este supermercado que tiene una oferta textil muy buena y con precios que son una ganga.
El supermercado que liquida ropa y abrigos a precios únicos
Si bien la primavera ya llegó, eso no impide que podamos usar un abrigo en alguna noche fresca. Por esa razón Coto te da la posibilidad de comprar abrigos con hasta 60% de descuento y también cuotas sin interés. Lo mejor es que hay mucha variedad, pero hay que apurarse antes que se termine todo.
Hay remeras para todos los días desde los $5200, también camperas a partir de los $20.000 y buzos desde los $10.400. Precios que no se encuentran siquiera en calle Avellaneda en la reconocida Flores. Por esa razón muchos aprovechan para renovar básicos de todos los días.
Vas a poder encontrar ropa para hombre, mujer y niños. Camperas, buzos, remeras, joggings y hasta jeans con calces muy buenos y telas que están bastante acordes a su precio. Además de suma un 25% menos con ciertas tarjetas bancarias y un 30% con billeteras virtuales.
