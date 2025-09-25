Javier Milei con Netanyahu: Sin nombrar la explotación ilegal israelí en Malvinas

image

image

De igual manera, la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas —apropiada por Reino Unido en 1833—, un reclamo expuesto por Milei en su discurso del miércoles ante la ONU, podría emerger en las conversaciones con Netanyahu de este jueves, sobre todo tras el visto bueno de su hijo, Yair Netanyahu, quien, a través de un posteo, respaldó la soberanía argentina sobre Malvinas, luego de que Reino Unido reconociera a Palestina como Estado.

"Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente", dijo Milei en su discurso ante la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York.

El Pj contra la cumbre Milei-Netanyahu en NY

El Partido Justicialista (PJ), el cual se coronó de gloria en las últimas elecciones bonaerenses, ha calificado de "cita bochornosa" el encuentro de Javier Milei y Benjamin Netanyahu de este jueves, asegurando que ello se interpretado como un“gesto personal que afecta seriamente los intereses nacionales del país”.

El PJ afirmó que Netanyahu es el “principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la población civil palestina en la Franja de Gaza”, con más de 65.200 palestinos, mayormente civiles, que han muerto en los bombardeos o por la hambruna, y recordó que la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó su arresto en mayo de 2024 por crímenes de lesa humanidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/p_justicialista/status/1970820870512750603?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970820870512750603%7Ctwgr%5E60eea5499cc344beecca7b692bac21a5902646bf%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fjusticialismo-rechaza-reunion-milei-netanyahu%2F&partner=&hide_thread=false Comunicado de la Secretaría de Relaciones Internacionales



JAVIER MILEI Y UNA CITA BOCHORNOSA



El presidente argentino Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la… — Partido Justicialista (@p_justicialista) September 24, 2025

En el comunicado del bloque peronista, se advierte que Argentina enfrenta un “progresivo aislamiento internacional”, por su actual política exterior de alineamiento con gobiernos totalitaristas como el de Donald Trump y Netanyahu. “La Asamblea General de la ONU ha llamado a una tregua humanitaria inmediata, durable y sostenida que lleve al cese de la matanza indiscriminada en Gaza, y ha insistido en la solución de dos Estados: Israel y Palestina. La inmensa mayoría de la comunidad internacional ha votado a favor de ello; la Argentina votó en contra, abandonando una doctrina histórica de nuestra política exterior en la materia”, denunció el PJ.

Más contenido en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas