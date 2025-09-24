Palmeiras venció 3-1 a River por el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores. En el Estadio Allianz Parque, el Millonario se ilusionó con la hazaña tras el gol tempranero de Maximiliano Salas, pero el Verdao logró reponerse. El conjunto brasileño avanzó a semis y espera por Liga de Quito o San Pablo.
Palmeiras 3 - River 1: El Millonario estuvo cerca de la hazaña, pero se fue goleado
River se puso rápido en ventaja con un gol de Salas, pero no pudo sostener los embates del Palmeiras. El Huevo Acuña se fue expulsado en el Millonario.
EN VIVO
-
23:24
Final del partido: Palmeiras venció 3-1 a River
-
23:23
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: El Flaco López sella el 3-1 con una jugada individual excelsa
-
23:20
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: El Flaco López marca de penal y pone el 2-1
-
23:17
¡PENAL PARA PALMEIRAS! VIDEO: Acuña comete una clara infracción dentro del área
-
23:16
¡TARJETA ROJA EN RIVER! Acuña ve la segunda amarilla tras derribar a un rival que se iba solo contra Armani y comete penal
-
23:08
¡Tremenda media vuelta de Borja! VIDEO: Tras una gran jugada de Lencina, el Colibrí sacó un furibundo remate que atajó Weverton
-
23:06
El volumen ofensivo del Millonario aumentó y en ese sentido los cambios lo favorecieron, pero se expone a los contragolpes del Verdao
-
22:58
Otro cambio más: ingresa Miguel Borja
-
22:54
Gallardo mueve el banco: adentro Facundo Colidio y Santiago Lencina
-
22:43
La línea de 4 volantes le da réditos a River: está más rocoso y sólido en el mediocampo, cortándole los circuitos internos al Verdao
-
22:41
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: La defensa Millonaria se durmió y Vitor Roque puso el 1-1
-
22:34
Comienza el 2T
-
22:19
Final del 1T
-
22:18
¡Castaño se perdió un mano a mano increíble! VIDEO: El Millonario armó una buena jugada y el azar dejó al colombiano solo contra el arquero
-
21:59
Los remates de media distancia del Verdao son un problema para River, que hunde demasiado a su defensa y deja patear
-
21:56
Cambio en River: Enzo Pérez ingresar por el lesionado Portillo, que en 26 minutos de partido no puede continuar
-
21:48
El Millonario está mejor armado que Palmeiras y juega con orden e intensidad
-
21:37
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Frentazo de Salas para el 1 a 0 tempranero del Millonario
-
21:33
¡Qué zapatazo infernal sacó Armani! VIDEO: en dos minutos de partido, Palmeiras ya avisó a River con un disparo de media distancia
-
21:30
Comienza el partido
-
20:50
Juanfer Quintero-Maxi Salas: el plan de Gallardo para romper la defensa de Palmeiras
-
20:25
Gallardo busca subir el ánimo de los hinchas pero no oculta la realidad: "Palmeiras es candidato desde el inicio de la Copa"
-
20:21
Por qué Sebastián Driussi no estará vs. Palmeiras
-
20:07
Equipos confirmados en Palmeiras y River
-
20:08
TV: Dónde ver Palmeiras vs. River por Copa Libertadores
-
20:08
Enzo Pérez, la gran duda de Marcelo Gallardo
Aunque jugó mejor que en el cotejo de ida en el Monumental, River no logró mantenerse en pie ante la intensidad de un Palmeiras que, en líneas generales, se mostró muy superior. No porque esta noche haya superado al Millonario ampliamente, pero sí porque se sostuvo siempre en partido, logró reponerse del gol de Salas, tuvo mayor resto físico y se mantuvo lúcido hasta el final. "Cuando se baja el nivel de tensión, se paga caro", dijo Gallardo tras el partido.
Los buenos equipos logran ser buenos cuando saben sufrir. Y Palmeiras supo sufrir cuando tuvo que aguantar las llegadas del Millonario. River salió a jugar mejor el partido, parado en un 4-4-2 más rocoso en la mitad de la cancha, más sólido para cortar los avances del Verdao.
Gallardo metió mano en el XI inicial: la decisión más fuerte fue sacar a Enzo Pérez y poner a Portillo ("Enzo puede salir del equipo y puede volver a entrar, no es un problema", dijo Gallardo post derrota), también sacó a Paulo Díaz y puso a Lautaro Rivero, puso a Juanfer Quintero de entrada y a Maxi Salas de único delantero nato.
Funcionó bastante bien. Aunque no lograba el volumen de jugadas que suele generar en un buen partido, River salió más ordenado, preciso. Con el buen pie de Quintero y la velocidad e intensidad de Salas, más el buen trabajo defensivo, le hacía un buen partido al Palmeiras.
De hecho, tuvo premio rápidamente. Al minuto 8´, un centro preciso de Juanfer terminó con un sendo cabezazo de Salas. A lo largo del 1T se mostró siempre más claro, ante un Palmeiras demasiado acelerado e impreciso. Tuvo chances, incluso, de ampliar el marcador, como un disparo de Salas sobre el final.
El Verdao estaba lejos de ser esa versión demoledora que había mostrado en el primer tiempo en el Monumental. Sin embargo, aprovechó esa baja de tensión que mencionó Gallardo y, al minuto 51´, Vitor Roque puso el 1 a 1 mientras toda la defensa riverplatense se dormía en un centro.
No sería la única distracción de River. Al minuto 86´, la última línea volvió a verse sorprendida por un pelotazo largo que puso a Torres a correr solo ante Armani. Entró al área y el Huevo Acuña lo derribó. Fue la segunda amarilla para el campeón del Mundo, expulsión y penal para el Verdao. El Flaco López lo cambió por gol y puso el 2-1.
La polémica estuvo en que ese pelotazo largo salió desde el campo del Palmeiras, en un tiro libre indirecto que el árbitro cobró por una supuesta mano de Colidio en ataque; la mano no se llegó a percibir como tal.
En ese último tramo del partido, entre el 2-1 y el 3-1 que vendría al minuto 94´, nuevamente en los pies del Flaco López, River se distrajo demasiado. Cedió en esa tensión a la que hizo referencia el DT y entró en las fricciones, disputas y amontonamientos que lo desenfocaron. "Hay una mezcla de todo, del árbitro que no supo manejar el partido y en esa confusión le dimos esa ventaja al rival", admitió Gallardo. "Tuvimos desconcentraciones que se pagan caro", expresó.
El entrenador no ocultó su malestar: "Bronca, porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Creo yo que jugamos un buen partido en la primera mitad. Después nos empatan pero así y todo estábamos en partido".
Efectivamente, hasta el segundo gol del Verdao sobre el final del encuentro, el Millonario no hizo mal las cosas. Con cambios lógicamente ofensivos, con Borja, Lencina y Colidio ya en cancha, sometió durante algunos pasajes al elenco brasileño y tuvo chances claras.
Pero los partidos duran 90 minutos y ahí Palmeiras estuvo mejor. Más aun, las series de Copa duran 180 minutos y el Palmeiras logró ser sostenible en el tiempo.
Además de las desatenciones, River arrastró problemas que mantiene ya desde hace más de un año. Gallardo no logra consolidar un funcionamiento colectivo, y un funcionamiento colectivo que se adapte a sus posibilidades y recursos. La capacidad económica la tiene, por lo que el armado del plantel corre por cuenta propia y se teje a gusto (así lo hizo en el último mercado de pases, en el que gastó 54 millones de euros. Cabe la pregunta, entonces: ¿Los jugadores que decidió traer son los ideales para darle forma al estilo de juego que quiere?
Deja tu comentario