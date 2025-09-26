Mucho revuelo en River Plate por lo que dicen sobre Chiqui Tapia

El periodista Sebastián Srur confirmó: "Mañana reunión Chiqui Tapia, Caniggia (representante de Subiabre) y dirigentes de River. Si el juvenil no renueva, se vuelve del Mundial de Chile y no juega más en River.".

En esta misma sintonía, Renzo Pantich, otro de los partidarios del Millonario, afirmó que de renovar, el club de Núñez no usará más al pibe cuyo contrato vence en diciembre del 2026.

La principal diferencia entre el entorno del pibe y el club Millonario, estaba en la cláusula de rescisión. Los que están con Subiabre, quieren que si la cláusula es de 100 millones de euros, el salario sea acorde a ese aumento.

Si no hay tal aumento de sueldo, pretenden que el número para que salga del club de Núñez sea menor en caso de que lo pretenda algún equipo del exterior.

¿Cómo sigue River Plate?

Luego de lo que fue la eliminación de Copa Libertadores ante Palmeiras, River Plate de Marcelo Gallardo buscará quedarse con algún campeonato en este 2025.

Las dos competiciones que tiene el Millonario en vistas son: Torneo Clausura de la Liga Profesional y Copa Argentina.

En la primera de las competencias mencionadas, el club de Núñez se enfrentará a Deportivo Riestra el próximo domingo 28 de septiembre desde las 18 horas en el estadio Monumental.

Los del Muñeco, deberán seguir sumando si es que quieren clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores vía tabla anual o en su defecto, salir campeones del campeonato para asegurar ese cupo.

El otro campeonato que miran en Núñez es la Copa Argentina. El rival en cuartos de final será Racing Club de Avellaneda el próximo jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.

Se viene un fin de año movido para River, que si quiere maquillar un mal 2025, debe obtener algún título para sumar a su palmarés.

