A pesar de los llantos post partido de Marcelo Gallardo y todo River, Palmeiras fue altamente superior en la serie y se esperaba una conferencia de prensa de festejo por parte del entrenador portugués Abel Ferreira (ganador de 2 de las 3 Libertadores de Palmeiras), pero fue todo lo contrario, atacó fuerte contra los hinchas y le tiró un palito a la dirigencia.
PASÓ FACTURA
A pesar del triunfo, Abel Ferreira destrozó a los hinchas del Palmeiras
Increíblemente luego de eliminar a River, el DT de Palmeiras, Abel Ferreira, destrozó a la hinchada del “Verdao”. Tenía una cuenta pendiente.
Abel Ferreira ataca a los hinchas de Palmeiras
Hace un par de meses Palmeiras perdió con Corinthians (clásico rival) por la Copa Brasil y todo el estadio Allianz Parque lo insultó. Tras esta situación, el entrenador portugués dos veces ganador de la Copa Libertadores con el “Verdao” quiso renunciar porque no podía creer ese maltrato luego de darle tanto al club.
La presidenta Leila Pereira fue la encargada de convencerlo de que se quedara, ya que, si vemos logros, es el mejor entrenador de la historia de Palmeiras. El portugués cedió y dio marcha atrás con su decisión. Ahora les pasó factura a los hinchas del “Verdao”.
En la conferencia de prensa post eliminación a River dijo:
“Ustedes saben bien lo que me hizo la hinchada. Yo sigo siendo el mismo, pero no me olvido que me mandaron a la mierda. Está grabado en mi mente. Eso me sangra por dentro. Me duele. Me duele por dentro. Ya he dicho que lo que hago es dar lo mejor de mí por Palmeiras”.
De esta forma el entrenador del “Verdao” se sacó la espina y les pasó factura a los hinchas de Palmeiras que n fueron justos con el después de todas las alegrías que les dio. Pero no se quedó ahí, siguió.
"Cuando hay buena energía, la afición se pone con nosotros, cuando nuestra directiva cree en lo que hace el entrenador, los jugadores creen, el entrenador cree, y cuando las cuatro patas de la silla están en la misma dirección: afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico las cosas funcionan”.
Ahora Palmeiras está en semifinales esperando rival, el cual saldrá del ganador de San Pablo-Liga de Quito, que en Ecuador ganó el local 2 a 0. De los equipos que quedan el único que le puede hacer frente a este Palmeiras es el Racing de Costas, veremos si se da la final soñada.
+ de Golazo24
Talleres: Andrés Fassi viajó a EEUU en busca de dinero para el nuevo estadio
FIFA: Clutch, Zayu y Maple serán las mascotas del Mundial 2026
River afuera: explotaron los hinchas millonarios, gastadas de Boca y Palmeiras