A pesar del triunfo, Abel Ferreira destrozó a los hinchas del Palmeiras

“Ustedes saben bien lo que me hizo la hinchada. Yo sigo siendo el mismo, pero no me olvido que me mandaron a la mierda. Está grabado en mi mente. Eso me sangra por dentro. Me duele. Me duele por dentro. Ya he dicho que lo que hago es dar lo mejor de mí por Palmeiras”.

De esta forma el entrenador del “Verdao” se sacó la espina y les pasó factura a los hinchas de Palmeiras que n fueron justos con el después de todas las alegrías que les dio. Pero no se quedó ahí, siguió.

"Cuando hay buena energía, la afición se pone con nosotros, cuando nuestra directiva cree en lo que hace el entrenador, los jugadores creen, el entrenador cree, y cuando las cuatro patas de la silla están en la misma dirección: afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico las cosas funcionan”.

Ahora Palmeiras está en semifinales esperando rival, el cual saldrá del ganador de San Pablo-Liga de Quito, que en Ecuador ganó el local 2 a 0. De los equipos que quedan el único que le puede hacer frente a este Palmeiras es el Racing de Costas, veremos si se da la final soñada.

