FIFA: Clutch, Zayu y Maple serán las mascotas del Mundial 2026

Este jueves FIFA dio a conocer a las tres mascotas del próximo Mundial 2026. Cada una de ellas representa a uno de los países organizadores, Canadá, México y Estados Unidos. Clutch es el águila calva de EEUU, Zayu el jaguar mexicano y Maple el alce canadiense. Cada una de ellas está vestida con la camiseta de la selección nacional que representa.
FIFA sigue dando a conocer detalles del próximo Mundial, y en este caso reveló el nombre y la figura de cada una de las tres mascotas de la cita mundialista. Clutch es el águila calva de Estados Unidos, el jaguar mexicano se llama Zayu y el alce canadiense es Maple. Cada uno representa la simbología y cultura de su nación.
Clutch, el águila calva de Estados Unidos: Vestida con la camiseta de la Selección de Estados Unidos es el símbolo nacional desde 1782, representa la curiosidad y el optimismo, además es centrocampista. Su objetivo es unir a las personas.
Zayu, el jaguar de México: El jaguar es un símbolo de las antiguas civilizaciones mexicanas como los mayas, aztecas y toltecas. Además, es delantero y viste con la característica camiseta de México. Representa la unidad, fuerza y alegría.
Maple, el alce de Canadá: Luce la camiseta roja de la Selección de Canadá, es arquero y es el animal nacional del país del norte. Es el artista, con gran creatividad y resistencia y aficionado a la música.
Además de ser las 3 mascotas del Mundial 2026 tendrán un video juego, siendo la primera vez que la mascota de una Copa del Mundo tendrá un video juego oficial. Se llamará “FIFA Heroes” y será un partido 5 contra 5. Tendrá licencia FIFA oficial y se lanzará en 2026.
La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y finalizará el 19 de julio en la ciudad de Nueva York. El sorteo de los grupos de este primer Mundial con 48 equipos se realizará en Washington DC el 5 de diciembre.
