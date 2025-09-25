FIFA: Clutch, Zayu y Maple serán las mascotas del Mundial 2026

Maple, el alce de Canadá: Luce la camiseta roja de la Selección de Canadá, es arquero y es el animal nacional del país del norte. Es el artista, con gran creatividad y resistencia y aficionado a la música.

Además de ser las 3 mascotas del Mundial 2026 tendrán un video juego, siendo la primera vez que la mascota de una Copa del Mundo tendrá un video juego oficial. Se llamará “FIFA Heroes” y será un partido 5 contra 5. Tendrá licencia FIFA oficial y se lanzará en 2026.

La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y finalizará el 19 de julio en la ciudad de Nueva York. El sorteo de los grupos de este primer Mundial con 48 equipos se realizará en Washington DC el 5 de diciembre.

