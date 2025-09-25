Israel no cumplió y Microsoft, a su pesar, lo sancionó quitándole acceso a parte de Azure

Una portavoz del Ministerio de Defensa de Israel declinó hacer comentarios. La oficina del primer ministro y el ejército israelí no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Microsoft ha proporcionado a Israel una gama de servicios de computación en la nube, incluyendo herramientas de almacenamiento de datos, redes y análisis de Azure. El ejército israelí ha utilizado Microsoft para el correo electrónico, la gestión de archivos y otras tareas.

Smith dijo en su blog que la compañía continuará apoyando los esfuerzos de ciberseguridad de Israel.

Azure

Israel utilizó Azure para almacenar datos de millones de llamadas telefónicas realizadas por palestinos en Gaza y Cisjordania y ayudó a facilitar la acción militar allí, informó The Guardian el mes pasado.

Los hallazgos de la investigación de Microsoft se centran en un centro de datos de la compañía en los Países Bajos que ha almacenado datos del Ministerio de Defensa de Israel, dijo Smith en su blog.

Durante meses, Microsoft ha estado investigando el uso que Israel hace de su tecnología tras recibir críticas públicas por esta relación. Inicialmente, Microsoft afirmó no haber encontrado pruebas que indicaran que Israel estuviera utilizando sus servicios en la nube para perjudicar a la población.

La empresa volvió a investigar el asunto tras el artículo de The Guardian. El bufete de abogados Covington & Burling, antiguo empleador de Smith y un veterano recurso legal de Microsoft, ha estado investigando el asunto.

La compañía, que compartió pocos detalles de sus hallazgos, afirmó que sus políticas prohíben el uso de su tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles. Afirmó haber encontrado pruebas de que ciertos elementos del reportaje de The Guardian eran ciertos.

Empleados y exempleados han criticado la relación de la empresa con Israel. Los organizadores han interrumpido las conferencias de la empresa gritando durante los discursos inaugurales y han colgado banderas y pancartas palestinas en el campus corporativo de Microsoft en Redmond, Washington.

En mayo, Microsoft despidió al ingeniero de software Joe López después de que interrumpiera un discurso del director ejecutivo Satya Nadella en la conferencia anual de desarrolladores Build de la compañía.

“Satya, ¿qué tal si muestras cómo Microsoft está matando palestinos?”, gritó López dentro de una sala de conferencias repleta en Seattle mientras Nadella comenzaba su discurso inaugural.

Los trabajadores de Microsoft estaban entre un grupo de manifestantes que, el 26/08, entraron a la oficina de Smith y colgaron pancartas en protesta por el contrato de computación en la nube de la compañía con el gobierno israelí.

La empresa despidió a 5 empleados tras el incidente. También cerró un canal de comunicación interno que utilizaban los empleados para interrogar a los altos ejecutivos y tratar temas polémicos.

