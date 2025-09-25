Nicolás Sarkozy: condenado a prisión por financiación de Libia

Sarkozy condenado a cinco años de cárcel por recibir plata de Gadafi

El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, asistió este jueves al tribunal francés para la lectura de la sentencia, acompañado de su esposa, la modelo, cantante y actriz Carla Bruni-Sarkozy, y tres de sus hijos, constató la AFP.

El tribunal de París finalmente lo halló culpable de conspiración criminal al presuntamente recibir en el 2007 unos 20 millones de euros del gobierno de Libia, para usarlos en una campaña electoral en Francia.

" No hay dinero de corrupción, porque no hubo corrupción", se defendió Nicolas Sarkozy durante el juicio, mientras que la Fiscalía denunció, por el contrario, un "pacto de corrupción inconcebible, inaudito, indecente " .

Según el fallo, Sarkozy recibió dinero del régimen libio del difunto dictador Muamar Gadafi y, a cambio, le prometió ayuda para restaurar su imagen internacional, después de que se lo acusara de atentar contra un avión en Escocia y otro en Níger.

Embed

Sobre ese punto, a cambio del dinero, Nicolás Sarkozy habría favorecido el regreso de Libia a la escena internacional y se habría comprometido a absolver al cuñado de Gadafi, Abdallah Senoussi, condenado a cadena perpetua por su participación en un atentado de la UTA, que costó la vida a 170 personas en 1989.

Ahora bien, uno de los acusados, aparte del expresidente, Ziad Takieddine, declaró varias veces que había entregado hasta cinco millones de euros en efectivo de Gadafi a Nicolas Sarkozy y a su jefe de gabinete en 2006 y 2007. Aunque más tarde se retractó de esas acusaciones, sus afirmaciones llevaron a abrir la cusa contra el exmandatario.

Hace un tiempo, Sarkozy también fue declarado culpable de intentar obtener información secreta de un magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, en relación con otro caso que le afectaba. La fiscalía se basó en escuchas telefónicas de conversaciones entre Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog.

En ese sentido, la condena por asociación ilícita se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal, también de otra campaña (la de 2012), condenas que le valieron la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor.

