BYMA suma CEDEARs de ETF ligados a tecnología, volatilidad y defensa

Esto los convierte en una herramienta doble dado que brinda acceso a activos internacionales y resguardo frente a la devaluación del peso.

image

Más opciones en un contexto de volatilidad

La llegada de estos ETF listados en Nueva York cobra mayor relevancia en un momento en que el mercado argentino muestra fuertes oscilaciones. Los inversores minoristas cuentan ahora con la posibilidad de posicionarse en activos vinculados al tecnológico Nasdaq, a la volatilidad financiera y al complejo industrial-militar estadounidense, tres áreas de alto dinamismo.

El desembarco de $TQQQ, $VXX y $ITA confirma la estrategia de BYMA de expandir el menú de CEDEARs, que ya supera las 350 alternativas entre acciones y fondos cotizantes.

