BYMA suma CEDEARs de ETF ligados a tecnología, volatilidad y defensa

Desde el 29 de septiembre, los argentinos podrán acceder a tres instrumentos que replican sectores estratégicos del mercado norteamericano. La Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) anunció la incorporación de 3 nuevos CEDEARs que abren la puerta a estrategias sofisticadas de inversión -y diversificación- sin necesidad de girar fondos al exterior.
Los CEDEARs que llegan:
- $TQQQ, un ETF que sigue al índice Nasdaq con triple exposición diaria. Está pensado para inversores con alta tolerancia al riesgo, ya que amplifica los movimientos tanto al alza como a la baja.
- $VXX, un vehículo ligado a la volatilidad del S&P 500. Se utiliza como cobertura frente a turbulencias de mercado, ya que tiende a ganar valor en escenarios de estrés financiero.
- $ITA, un ETF que concentra compañías líderes de la industria aeroespacial y de defensa de Estados Unidos, un sector que viene ganando relevancia en medio de la creciente tensión geopolítica global.
Diversificación sin salir del mercado local
Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) permiten operar acciones y ETF extranjeros en pesos en la plaza local, accediendo al desempeño de grandes compañías y sectores globales. Con esta nueva oferta, BYMA busca diversificar las alternativas y acercar instrumentos que antes estaban reservados a los grandes jugadores internacionales.
El atractivo adicional es que los CEDEARs ofrecen cobertura cambiaria implícita, ya que sus precios siguen la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).
Más opciones en un contexto de volatilidad
La llegada de estos ETF listados en Nueva York cobra mayor relevancia en un momento en que el mercado argentino muestra fuertes oscilaciones. Los inversores minoristas cuentan ahora con la posibilidad de posicionarse en activos vinculados al tecnológico Nasdaq, a la volatilidad financiera y al complejo industrial-militar estadounidense, tres áreas de alto dinamismo.
El desembarco de $TQQQ, $VXX y $ITA confirma la estrategia de BYMA de expandir el menú de CEDEARs, que ya supera las 350 alternativas entre acciones y fondos cotizantes.
