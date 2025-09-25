Spotify declara la guerra total a la IA: Eliminó 75 millones de canciones truchas

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó a un estafador de Carolina del Norte que orquestó un esquema millonario: creó cientos de miles de canciones usando inteligencia artificial y desplegó bots automatizados para inflar artificialmente las reproducciones, cosechando 10 millones de dólares en regalías robadas.

Nuevas armas contra el fraude digital en Spotify

Charlie Hellman, responsable global de música de Spotify, confirmó que la compañía desplegará un sistema de identificación de spam revolucionario que marcará automáticamente contenido sospechoso y bloqueará su recomendación algorítmica. "La IA aceleró nuestra urgencia y cambió las tácticas que tenemos que utilizar", admitió el ejecutivo en declaraciones exclusivas.

Las nuevas políticas incluyen protecciones reforzadas contra la suplantación vocal no autorizada y un proceso más claro para denunciar deepfakes que replican voces de artistas famosos. La plataforma también aumentará las inversiones para combatir otro problema creciente: usuarios maliciosos que suben contenido fraudulento directamente a los perfiles de artistas establecidos.

El sistema anti-spam detectará patrones como subidas masivas de contenido, duplicados, manipulación SEO, pistas artificialmente cortas y otras formas de "bazofia" que degradan la experiencia de los oyentes. Sin embargo, Spotify no prohibirá completamente la música generada por IA, siempre que cumpla con estándares éticos y de transparencia.

El futuro incierto de la creatividad artificial

La plataforma trabajará con DDEX (Digital Data Exchange) para implementar etiquetado obligatorio de contenido que utilice inteligencia artificial. Este estándar industrial permitirá a los usuarios identificar cuándo una canción fue creada total o parcialmente usando algoritmos.

Sam Duboff, responsable global de marketing para artistas de Spotify, reveló que la música completamente generada por IA todavía no logra conquistar audiencias masivas: "Cuando la música no requiere mucho esfuerzo para crearla, tiende a ser de baja calidad y no suele encontrar público", explicó.

La medida busca equilibrar innovación tecnológica con protección artística en una industria que mueve miles de millones anualmente, mientras las discográficas como Universal Music Group presionan por regulaciones más estrictas.

