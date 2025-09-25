urgente24
MÁS OSCURO Y VIOLENTO

Marvel's Wolverine: Llega el videojuego que todos esperaban desde 2009

Marvel se puso las pilas y trae a Wolverine de vuelta a los videojuegos: crudo, sangriento y con villanos clásicos. ¿Podrá cumplir la espera de casi 20 años?

25 de septiembre de 2025 - 11:42
Por GERMÁN MOLKUC

Después de casi 20 años sin un videojuego propio, Marvel finalmente vuelve a apostar por Wolverine en un juego que promete ser crudo y violento. Mientras los fanáticos esperan novedades, los creadores de Marvel's Spider-Man muestran un primer vistazo que da una muestra sobre la historia y los enemigos que enfrentará Logan.

Wolverine vuelve a los videojuegos con violencia y acción

Wolverine no tiene un juego propio desde 2009, cuando salió X-Men Orígenes: Wolverine, la adaptación de la película del mismo nombre. A diferencia del filme, el juego fue un éxito rotundo: fue destacado por IGN como el mejor juego de Wolverine, ganó "Mejor Reparto" en los Spike Video Game Awards y Hugh Jackman se llevó el premio a "Mejor actuación" como Logan.

image
El juego X-Men Orígenes: Wolverine fue un éxito crítico a diferencia de la película. Hugh Jackman recibió premios y es considerada la mejor adaptación de Wolverine.

Además, el juego fue reconocido por GameSpy y ScrewAttack como uno de los mejores títulos basados en superhéroes. Desde entonces, los fanáticos esperaban que el mutante con garras volviera al mundo gamer, y la espera fue larga.

En 2021, Insomniac, la misma desarrolladora de los nuevos juegos de Spider-Man, anunció que estaba desarrollando un videojuego centrado en Wolverine, pero los detalles fueron mínimos hasta ahora.

Ahora, esta semana durante el PlayStation State of Play, se mostró un tráiler que deja claro que este título será más violento y crudo que otros juegos de Insomniac, como Spider-Man y Miles Morales. Logan atraviesa enemigos con sus garras de adamantium, desmembrando y dejando sangre por todos lados, y se lo ve haciendo parkour, saltando por techos y persiguiendo objetivos en moto. Las ubicaciones incluyen los bosques de Canadá, Japón y Madripoor, sumando variedad y una sensación cinematográfica al recorrido del personaje.

image
Insomniac anunció un nuevo juego para PS5 con acción violenta y escenarios variados. Logan recorrerá Canadá, Japón y Madripoor, enfrentando villanos icónicos con un enfoque adulto y cinematográfico.

El juego apunta a un público adulto, con escenas que claramente buscan una calificación de para público maduro, y promete más revelaciones en 2026. Por ahora, hay mucha expectativa entre los jugadores: por primera vez en años, Wolverine no se ve limitado por censuras suaves, y vuelve con todo lo que lo hizo icónico en los cómics.

Enemigos icónicos y un videojuego que puede cambiar el género

El tráiler no mostró únicamente a Wolverine: aparecen también otros villanos de los X-Men, como Omega Red y Mystique, y el cierre con un gigantesco robot Centinela promete un enfrentamiento épico. Logan también interactúa con otros X-Men, así que es probable que haya combates memorables, más maduros que en otros juegos de superhéroes.

image
El tráiler revela a Omega Red, Mystique y un Centinela gigante como enemigos. Logan interactúa con otros X-Men, prometiendo combates épicos y narrativa profunda dentro del universo Marvel.

Aunque detrás de la adrenalina también hay riesgos: en 2023, la empresa sufrió un hackeo y se filtró un material incompleto del juego que generó dudas sobre la calidad que tendrá. Además, el director original dejó el proyecto y fue reemplazado.

Por eso, el éxito de Wolverine es clave tanto para Insomniac como para todo el género de juegos de superhéroes, que viene en un parate tras Spider-Man 2. Si falla, las próximas producciones podrían volverse seguras y predecibles; pero si funciona, abre la posibilidad de que haya aventuras más oscuras y riesgosas.

image
Filtraciones y cambios de director generaron incertidumbre sobre la calidad del juego. Su éxito es clave para revitalizar los juegos de superhéroes y marcar un antes y un después.

En definitiva, Wolverine está listo para volver con sus garras y su furia, y con él, la posibilidad de marcar un antes y un después en los videojuegos de superhéroes. Después de tanto tiempo, los fans esperan que esta vez la espera valga cada segundo.

