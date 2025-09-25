Marvel's Wolverine: Llega el videojuego que todos esperaban desde 2009

Ahora, esta semana durante el PlayStation State of Play, se mostró un tráiler que deja claro que este título será más violento y crudo que otros juegos de Insomniac, como Spider-Man y Miles Morales. Logan atraviesa enemigos con sus garras de adamantium, desmembrando y dejando sangre por todos lados, y se lo ve haciendo parkour, saltando por techos y persiguiendo objetivos en moto. Las ubicaciones incluyen los bosques de Canadá, Japón y Madripoor, sumando variedad y una sensación cinematográfica al recorrido del personaje.

image Insomniac anunció un nuevo juego para PS5 con acción violenta y escenarios variados. Logan recorrerá Canadá, Japón y Madripoor, enfrentando villanos icónicos con un enfoque adulto y cinematográfico.

El juego apunta a un público adulto, con escenas que claramente buscan una calificación de para público maduro, y promete más revelaciones en 2026. Por ahora, hay mucha expectativa entre los jugadores: por primera vez en años, Wolverine no se ve limitado por censuras suaves, y vuelve con todo lo que lo hizo icónico en los cómics.

Enemigos icónicos y un videojuego que puede cambiar el género

El tráiler no mostró únicamente a Wolverine: aparecen también otros villanos de los X-Men, como Omega Red y Mystique, y el cierre con un gigantesco robot Centinela promete un enfrentamiento épico. Logan también interactúa con otros X-Men, así que es probable que haya combates memorables, más maduros que en otros juegos de superhéroes.

image El tráiler revela a Omega Red, Mystique y un Centinela gigante como enemigos. Logan interactúa con otros X-Men, prometiendo combates épicos y narrativa profunda dentro del universo Marvel.

Aunque detrás de la adrenalina también hay riesgos: en 2023, la empresa sufrió un hackeo y se filtró un material incompleto del juego que generó dudas sobre la calidad que tendrá. Además, el director original dejó el proyecto y fue reemplazado.

Por eso, el éxito de Wolverine es clave tanto para Insomniac como para todo el género de juegos de superhéroes, que viene en un parate tras Spider-Man 2. Si falla, las próximas producciones podrían volverse seguras y predecibles; pero si funciona, abre la posibilidad de que haya aventuras más oscuras y riesgosas.

image Filtraciones y cambios de director generaron incertidumbre sobre la calidad del juego. Su éxito es clave para revitalizar los juegos de superhéroes y marcar un antes y un después.

En definitiva, Wolverine está listo para volver con sus garras y su furia, y con él, la posibilidad de marcar un antes y un después en los videojuegos de superhéroes. Después de tanto tiempo, los fans esperan que esta vez la espera valga cada segundo.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó