Donald Trump separó TikTok y se estima que la versión US valdrá US$ 14.000 millones

Por su parte, ByteDance mantendrá una participación reducida del 19,9%, en línea con la ley aprobada por el Congreso en abril de 2024, que exige que la empresa china desinvierta en sus operaciones en Estados Unidos o enfrente una prohibición nacional.

Trump firmó la orden ejecutiva esta tarde, 25/09, para oficializar el acuerdo y otorgar un plazo de 120 días para cerrar los detalles.

Supervisión estadounidense y nuevos inversores

El nuevo acuerdo contempla que el algoritmo de recomendación de TikTok, considerado clave en su popularidad entre los jóvenes, será supervisado y operado en Estados Unidos por Oracle, en asociación con el gobierno. Según publicó Financial Times, un funcionario de la Casa Blanca dijo:

Oracle operará en asociación con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad y la protección de los datos en toda la plataforma TikTok. Oracle operará en asociación con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad y la protección de los datos en toda la plataforma TikTok.

Además, ByteDance solo podrá designar a uno de los siete miembros del directorio de TikTok US y quedará excluido del comité de seguridad de la empresa.

Vance declaró:

No queremos que TikTok sea utilizado como herramienta de propaganda por ningún gobierno extranjero. Queremos asegurarnos de que nuestros inversores tomen estas decisiones basándose en lo que beneficia a su negocio. No queremos que TikTok sea utilizado como herramienta de propaganda por ningún gobierno extranjero. Queremos asegurarnos de que nuestros inversores tomen estas decisiones basándose en lo que beneficia a su negocio.

El papel de Larry Ellison, fundador de Oracle y el hombre más rico del mundo, ha sido central en la negociación. Fuentes cercanas a la administración Trump lo describen como el “eje” del acuerdo. Ellison, uno de los empresarios más influyentes del país, ganó protagonismo en los sectores de tecnología y medios. Tras respaldar la compra de Paramount (dueña de Telefé) por parte de su hijo, ahora planea una oferta por Warner Bros.

Preocupaciones sobre la influencia extranjera

La participación de MGX, el fondo soberano de Abu Dhabi centrado en tecnología, ha generado inquietudes entre legisladores que buscan una desvinculación total de TikTok de cualquier gobierno extranjero. Aun así, Trump aseguró haber tenido una "buena conversación" con el presidente chino Xi Jinping y afirmó que “nos dio el visto bueno” para avanzar con el acuerdo.

También se sumarán General Atlantic y Susquehanna, inversores ya existentes, cuyos líderes, Bill Ford y Jeff Yass, son reconocidos donantes del SuperPAC pro-Trump, MAGA Inc. A ellos se unirán nuevos inversionistas, entre ellos el magnate de los medios Rupert Murdoch, quien invertiría a través de Fox Corp, y el empresario Michael Dell.

Un acuerdo en medio de tensiones

Aunque la Casa Blanca informó un avance en las negociaciones con Beijing para facilitar el acuerdo, este podría verse amenazado por las frágiles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. "Hubo cierta resistencia por parte de China", admitió JD Vance. La legislación china controla la exportación de algoritmos, y el regulador de ciberseguridad del país anunció recientemente que licenciaría a Estados Unidos los derechos necesarios para operar TikTok US.

Por ahora, ni TikTok, ni Oracle, ni ByteDance, ni los principales inversores han emitido comentarios oficiales.

