El presidente Donald Trump dio un paso decisivo para separar las operaciones estadounidenses de TikTok de su matriz china, ByteDance, en un acuerdo que valoraría a TikTok US en US$ 14.000 millones, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación. La medida busca resolver las preocupaciones de seguridad nacional sobre el uso de datos y la influencia extranjera en la app.
GUERRA COMERCIAL
Donald Trump separó TikTok y se estima que la versión US valdrá US$ 14.000 millones
Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear TikTok US, y separarla de TikTok internacional. Hay importantes inversores involucradoss.
Los nuevos líderes de TikTok
El acuerdo establece que Oracle, el fondo de inversión Silver Lake y la emiratí MGX controlarán aproximadamente el 45% de TikTok US (por el momento, se habla de 15% cada uno y un puesto en la junta).
MGX consolidó importantes inversiones desde la asuncion de Donald Trump. Desde el proyecto del centro de datos de inteligencia artificial Stargate hasta la reciente adquisición, con Silver Lake, de una participación del 51% en la unidad de chips programables Altera de Intel Corp.
Detrás de MGX está el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Arabes Unidos, hermano del emir y al mando de inversiones por US$ 1,5 billones en diferentes rubros.
Por su parte, ByteDance mantendrá una participación reducida del 19,9%, en línea con la ley aprobada por el Congreso en abril de 2024, que exige que la empresa china desinvierta en sus operaciones en Estados Unidos o enfrente una prohibición nacional.
Trump firmó la orden ejecutiva esta tarde, 25/09, para oficializar el acuerdo y otorgar un plazo de 120 días para cerrar los detalles.
Supervisión estadounidense y nuevos inversores
El nuevo acuerdo contempla que el algoritmo de recomendación de TikTok, considerado clave en su popularidad entre los jóvenes, será supervisado y operado en Estados Unidos por Oracle, en asociación con el gobierno. Según publicó Financial Times, un funcionario de la Casa Blanca dijo:
Además, ByteDance solo podrá designar a uno de los siete miembros del directorio de TikTok US y quedará excluido del comité de seguridad de la empresa.
Vance declaró:
El papel de Larry Ellison, fundador de Oracle y el hombre más rico del mundo, ha sido central en la negociación. Fuentes cercanas a la administración Trump lo describen como el “eje” del acuerdo. Ellison, uno de los empresarios más influyentes del país, ganó protagonismo en los sectores de tecnología y medios. Tras respaldar la compra de Paramount (dueña de Telefé) por parte de su hijo, ahora planea una oferta por Warner Bros.
Preocupaciones sobre la influencia extranjera
La participación de MGX, el fondo soberano de Abu Dhabi centrado en tecnología, ha generado inquietudes entre legisladores que buscan una desvinculación total de TikTok de cualquier gobierno extranjero. Aun así, Trump aseguró haber tenido una "buena conversación" con el presidente chino Xi Jinping y afirmó que “nos dio el visto bueno” para avanzar con el acuerdo.
También se sumarán General Atlantic y Susquehanna, inversores ya existentes, cuyos líderes, Bill Ford y Jeff Yass, son reconocidos donantes del SuperPAC pro-Trump, MAGA Inc. A ellos se unirán nuevos inversionistas, entre ellos el magnate de los medios Rupert Murdoch, quien invertiría a través de Fox Corp, y el empresario Michael Dell.
Un acuerdo en medio de tensiones
Aunque la Casa Blanca informó un avance en las negociaciones con Beijing para facilitar el acuerdo, este podría verse amenazado por las frágiles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. "Hubo cierta resistencia por parte de China", admitió JD Vance. La legislación china controla la exportación de algoritmos, y el regulador de ciberseguridad del país anunció recientemente que licenciaría a Estados Unidos los derechos necesarios para operar TikTok US.
Por ahora, ni TikTok, ni Oracle, ni ByteDance, ni los principales inversores han emitido comentarios oficiales.
Más noticias en Urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'
Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó