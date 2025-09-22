Algoritmo de TikTok supervisado por Oracle e ingresan Rupert Murdoch y Michael Dell

William Martin, director de comunicaciones del vicepresidente JD Vance, dijo en una publicación en X el lunes 22/09 que el nuevo acuerdo significaría que Oracle supervisaría el funcionamiento del algoritmo de la aplicación.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump emitiría una orden ejecutiva a finales de esta semana que proporcionaría una ventana de 120 días para finalizar los contornos del acuerdo, incluidos qué inversores serían parte de la empresa conjunta.

El acuerdo

Tras el acuerdo alcanzado entre negociadores estadounidenses y chinos sobre TikTok en Madrid (España) la semana pasada, un alto regulador chino afirmó que la empresa estadounidense utilizaría el algoritmo de ByteDance.

Él añadió que ambas partes habían acordado un marco que incluía la concesión de licencias para el algoritmo y otros derechos de propiedad intelectual.

El funcionario de la Casa Blanca afirmó que el acuerdo pondría el algoritmo de TikTok bajo el control de la empresa conjunta estadounidense. Añadió que esta reentrenaría el algoritmo utilizando datos estadounidenses que no se compartirían fuera de USA.

El funcionario dijo que la Casa Blanca estaba "segura" de que Beijing respaldaría el acuerdo, pero agregó que la empresa conjunta requeriría aprobaciones regulatorias en China y USA, que se producirían durante el período de cierre de 120 días.

El funcionario dijo que ByteDance firmaría un acuerdo marco con uno o más de los inversores administradores y firmaría un documento de cierre con el consorcio completo una vez que todo estuviera finalizado.

La base de cualquier acuerdo es que los datos de los aproximadamente 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok se almacenarán en los servidores de Oracle, que ya posee esta información como parte de un acuerdo anterior.

ByteDance no tendrá acceso a la información de los usuarios estadounidenses de TikTok y también perderá el control sobre el algoritmo de la aplicación, según funcionarios de la Casa Blanca.

Los nuevos detalles llegan mientras Trump se prepara para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, el próximo mes en Corea del Sur al margen de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), mientras ambas partes continúan las negociaciones para resolver su guerra comercial.

Trump anunció el viernes que él y Xi habían aprobado un acuerdo que permitiría a TikTok seguir operando en USA. Esto ocurrió después de que el Congreso aprobara una ley que obligaba a ByteDance a desinvertir. Los legisladores amenazaron con una prohibición nacional si no se aprobaba el acuerdo.

Trump ha extendido repetidamente el plazo del Congreso para la desinversión de ByteDance, y más recientemente retrasó la prohibición nacional de la aplicación por cuarta vez, hasta el 16 de diciembre.

TikTok había estado desarrollando una aplicación estadounidense independiente en previsión de un acuerdo para garantizar que el contenido generado por usuarios estadounidenses todavía estuviera disponible en otros países, según una persona familiarizada con el asunto.

Según los términos del acuerdo previsto, se espera que los inversores estadounidenses existentes, como General Atlantic y Susquehanna, conserven una participación en la empresa. A ellos se unirá un consorcio de nuevos inversores.

Murdoch y Dell

Se espera que el magnate de los medios Rupert Murdoch invierta en TikTok a través de su grupo de medios Fox Corp, propietario del canal de cable Fox News, según varias personas familiarizadas con el asunto.

También se espera que invierta el pionero de las computadoras personales Michael Dell.

Trump, en una entrevista con Fox News el domingo 21/09, confirmó que Larry Ellison, cofundador de Oracle, será parte del grupo de inversionistas que recaudará una “enorme cantidad de dinero” junto con otras personas prominentes.

El consorcio estadounidense poseerá el 80% del negocio, mientras que se espera que la participación de ByteDance caiga por debajo del 20%, según lo establecido por el Congreso.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el domingo que esta semana se alcanzaría un acuerdo para que las operaciones estadounidenses de TikTok sean de propiedad mayoritaria y estén controladas por inversores estadounidenses.

La Casa Blanca negoció la creación de una junta independiente de TikTok, en la que 6 de los 7 puestos estarían ocupados por estadounidenses y ByteDance seleccionaría al director restante, dijo Leavitt a Fox News.

