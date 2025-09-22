Disney anunció que Jimmy Kimmel Live! vuelve el martes 23/09

Kimmel había declarado a los espectadores el 15/09 que los republicanos estaban "haciendo todo lo posible para sacar ventaja política" del tiroteo de Kirk. Se burló del duelo del presidente Trump, comparándolo con "cómo un niño de 4 años llora la pérdida de un pez dorado".

También dijo que los partidarios del movimiento Make America Great Again intentaban caracterizar al sospechoso "como algo más que uno de ellos".

Durante una entrevista con el podcaster político conservador Benny Johnson, 2 días después, Carr sugirió que la FCC podría tomar medidas contra las licencias de transmisión de las estaciones propiedad de ABC.

Brendan Carr.jpg Brendan Carr.

La reacción

Las emisoras Nexstar y Sinclair, que en conjunto poseen y operan más de 60 filiales de ABC, anunciaron posteriormente que cancelarían el programa de Kimmel.

Nexstar está en proceso de adquirir la emisora Tegna en un acuerdo valorado en US$ 6.200 millones que requiere la aprobación de la FCC.

Los ejecutivos de Disney decidieron suspender el programa indefinidamente tras discutir el plan de Kimmel para abordar la controversia resultante en el programa del miércoles. La dirección de Disney consideró que las declaraciones de Kimmel solo avivarían el fuego en lugar de apagarlo, según informó The Wall Street Journal.

Los ejecutivos también estaban preocupados por la seguridad del personal que trabaja en el programa cuyas direcciones de correo electrónico habían sido publicadas en algunos sitios web.

El 18 de septiembre, Trump sugirió que la administración podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén “en contra” de él.

Trump, Carr y otros conservadores elogiaron la decisión de Disney, mientras que algunos demócratas y personas de Hollywood expresaron su preocupación por la censura del gobierno.

El senador Ted Cruz (republicano por Texas) fue uno de los republicanos que criticaron a Carr por extralimitarse.

En su podcast, Cruz dijo que era «increíblemente peligroso que el gobierno se pusiera en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarlo del aire si no nos gusta lo que dice».

Por la libertad

La decisión de Disney de retirar a Kimmel del aire provocó críticas generalizadas en la comunidad del entretenimiento. Comediantes, actores y sindicatos de Hollywood denunciaron lo que consideraron complicidad con la censura. Algunos pidieron a la gente que cancelara sus suscripciones a los servicios de streaming de Disney.

Más de 400 celebridades, entre ellas Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda y Kerry Washington, firmaron una carta patrocinada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunciando la suspensión de Kimmel como "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación".

La suspensión podría tener repercusiones duraderas en la disposición de talentos destacados a trabajar con Disney. El director ejecutivo Bob Iger, quien supervisó la situación de Kimmel junto con la directora de televisión Dana Walden , ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de la excelencia creativa en todos los aspectos del negocio de Disney, y algunos miembros de la comunidad creativa consideraron que la decisión de Kimmel interfería con la expresión artística.

“¿Dónde se ha ido todo el liderazgo?”, dijo Michael Eisner , el predecesor de Iger al mando de Disney, en una publicación en X.

Las cadenas han enfrentado amenazas y demandas por parte de Trump y su administración debido a su contenido. En diciembre pasado, ABC acordó pagar US$ 15 millones a la futura fundación y museo presidencial de Trump y US$ 1 millón en honorarios legales al abogado de Trump para resolver una demanda por difamación contra la cadena y su presentador, George Stephanopoulos.

