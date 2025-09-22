urgente24
Estudiantes 0 - DyJ 0: el Pincha se relame pero no está fino en el último tercio

Desde las 19, Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en La Plata, en el cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura. Domínguez mete un equipo alternativo.

22 de septiembre de 2025 - 18:33

EN VIVO

Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se enfrentan por el Torneo Clausura. El Pincha recibe al Halcón en el Estadio UNO, en lo que será el cierre de la fecha 9 del campeonato local. El entrenador platense metió mano en el equipo pensando en la revancha ante Flamengo, el próximo jueves.

El equipo de Domínguez gana de cabeza y parece ser esa la vía por donde abrir el marcador

Vigencia: los jugadores de 43 y 40 años que están en cancha y aportan experiencia

Por el lado del Halcón de Varela, el arquero Quique Bologna defiende los tres palos con 43 años y es el segundo futbolista más longevo del fútbol argentino. En el conjunto local, el "Principito" Sosa tiene 40 años y, aunque alterna con suplencias, esta noche es titular.

Comienzo del 2T

Final del 1T

¡Era debut y gol del "Chavito" Desábato! VIDEO: El hijo del histórico defensor metió un cabezazo que se metía en el ángulo

A Estudiantes le falta acelerar en el último tercio ante un rival que demora en acomodar el bloque

DyJ arriesga cuando se vuelca en ataque y los contragolpes son una tentación para el Pincha

¡Qué jugada armó Defensa! Con pases a un toque, el Halcón tuvo un mano a mano claro que salvó bien Iacovich

Pincha y Halcón se disputan el protagonismo en los primeros 10´de juego

Comienza el partido

"Tienen un juego parecido al nuestro, va a ser un partido de ver quién toma las riendas"

Lucas Ferreira, futbolista de DyJ, anticipó lo que puede ocurrir en el UNO. "Va a ser un partido duro, tienen un juego parecido al nuestro. Va a ser duro, va a ser complicado. Un juego de ver quién toma las riendas, quién agarra la pelota".

El hijo de un histórico futbolista de Estudiantes debuta esta tarde ante Defensa y Justicia

Máximo Desábato debuta oficialmente como jugador de Primera División en el Pincha. Es hijo de Leandro "El Chavo" Desábato, histórico jugador de Estudiantes, campeón de la Copa Libertadores 2009 en el equipo de Alejandro Sabella.

Tarjeta roja anulada: La mala noticia que recibió Estudiantes para el partido de vuelta vs. Flamengo

Gonzalo Plata terminó expulsado en el partido de ida. El futbolista del Mengao vio la segunda amarilla tras una falta que, para el árbitro, ameritaba amonestación. Sin embargo, las cámaras mostraron que claramente no era una jugada de tarjeta, y que no había ocurrido el planchazo que pareció en un primer momento.

TV: Dónde ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia

El partido por el Torneo Clausura se puede ver por ESPN Premium, el canal de pack fútbol de la señal deportiva.

Cuándo es la revancha entre Estudiantes y Flamengo por Copa Libertadores

Tras el 2-1 en favor de Flamengo en la ida, Estudiantes lo recibirá en el Estadio UNO, por el cotejo de vuelta de los cuartos de final.

El partido será el próximo jueves 25-09 a las 21.30.

Equipos confirmados en Estudiantes y Defensa y Justicia

Estudiantes: Iacovich; Magdaleno, Desábato, Funes Mori, Benedetti; Neves, Piovi, Sosa; Palacios, Alario, Castro

DyJ: Bologna; Gutiérrez, Soto, Fernández, Delgado; Ferreira, Cannavo, K. Gutiérrez, González; Osorio, Miritello

