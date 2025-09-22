Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se enfrentan por el Torneo Clausura. El Pincha recibe al Halcón en el Estadio UNO, en lo que será el cierre de la fecha 9 del campeonato local. El entrenador platense metió mano en el equipo pensando en la revancha ante Flamengo, el próximo jueves.
en vivo TORNEO CLAUSURA
Estudiantes 0 - DyJ 0: el Pincha se relame pero no está fino en el último tercio
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Defensa y Justicia >
Desde las 19, Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en La Plata, en el cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura. Domínguez mete un equipo alternativo.
EN VIVO
-
20:28
El equipo de Domínguez gana de cabeza y parece ser esa la vía por donde abrir el marcador
-
20:12
Vigencia: los jugadores de 43 y 40 años que están en cancha y aportan experiencia
-
20:05
Comienzo del 2T
-
19:46
Final del 1T
-
19:35
¡Era debut y gol del "Chavito" Desábato! VIDEO: El hijo del histórico defensor metió un cabezazo que se metía en el ángulo
-
19:30
A Estudiantes le falta acelerar en el último tercio ante un rival que demora en acomodar el bloque
-
19:21
DyJ arriesga cuando se vuelca en ataque y los contragolpes son una tentación para el Pincha
-
19:12
¡Qué jugada armó Defensa! Con pases a un toque, el Halcón tuvo un mano a mano claro que salvó bien Iacovich
-
19:10
Pincha y Halcón se disputan el protagonismo en los primeros 10´de juego
-
19:00
Comienza el partido
-
18:51
"Tienen un juego parecido al nuestro, va a ser un partido de ver quién toma las riendas"
-
18:47
El hijo de un histórico futbolista de Estudiantes debuta esta tarde ante Defensa y Justicia
-
18:41
Tarjeta roja anulada: La mala noticia que recibió Estudiantes para el partido de vuelta vs. Flamengo
-
18:30
TV: Dónde ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia
-
18:30
Cuándo es la revancha entre Estudiantes y Flamengo por Copa Libertadores
-
18:26
Equipos confirmados en Estudiantes y Defensa y Justicia
Deja tu comentario