Nvidia y OpenAI firman una alianza estratégica de US$ 100.000 millones

OpenAI, por su parte, es la startup tecnológica más grande del mundo.

Bloomberg News informó el mes pasado que se encontraba en negociaciones preliminares para una venta de acciones que valoraría la compañía en US$ 500.000 millones.

Las empresas están liderando un esfuerzo global para construir centros de datos para una nueva generación de herramientas de IA, una iniciativa que se espera cueste billones de dólares en total. El esfuerzo requiere chips avanzados, servidores, sistemas de refrigeración y enormes cantidades de electricidad.

“Esta asociación de inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: implementar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia”, afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado.

Disputa tecnológica

Nvidia ha utilizado su poderío financiero para garantizar que su tecnología siga siendo la base de los sistemas de IA.

Con el acuerdo con OpenAI, fortalece sus vínculos con un aliado vital. La startup crea el chatbot líder en Occidente, y trabaja para expandir su propia infraestructura de IA.

El acuerdo indica que OpenAI seguirá siendo un cliente clave de Nvidia, incluso mientras la compañía busca otros proveedores.

Nvidia también se ha posicionado como defensora de la infraestructura tecnológica estadounidense, una prioridad de la Administración Trump.

La semana pasada, Nvidia acordó invertir US$ 5.000 millones en Intel Corp., el fabricante de chips que lleva mucho tiempo en dificultades y que ahora es parcialmente propiedad del gobierno estadounidense.

El anhelo

El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que el acuerdo con Nvidia conduciría a nuevos avances en inteligencia artificial al asegurar la potencia informática necesaria.

«Todo empieza con la informática», afirmó en el comunicado. «La infraestructura informática será la base de la economía del futuro».

ChatGPT de OpenAI es utilizado por aproximadamente 700 millones de personas semanalmente y requiere una gran cantidad de potencia de procesamiento para el mantenimiento y desarrollo de sus productos.

Anteriormente, la compañía se ha enfrentado a limitaciones de procesamiento para satisfacer la demanda de los clientes, especialmente con los nuevos lanzamientos.

El domingo, Altman publicó en redes sociales que su compañía lanzará nuevos productos de alto consumo de recursos en las próximas semanas.

Nvidia y OpenAI no proporcionaron detalles sobre su inversión en OpenAI ni cuándo se concretaría. Representantes de Nvidia declinaron hacer comentarios.

En el comunicado, las empresas dijeron que “esperan finalizar los detalles de esta nueva fase de asociación estratégica en las próximas semanas”.

Según Huang, el proyecto abarcará hasta 5 millones de chips Nvidia, una cifra equivalente a la que la compañía enviará en total este año. Lo calificó de "proyecto gigantesco" en una entrevista en CNBC.

La burbuja

Nvidia domina el mercado de aceleradores de IA, los potentes chips que ayudan a desarrollar y ejecutar modelos de IA. Su creciente influencia en la industria tecnológica ha generado un gran escrutinio, y el Departamento de Justicia de USA investigó el año pasado si el fabricante de chips había violado las leyes antimonopolio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso consideró la posibilidad de dividir Nvidia para aumentar la competencia, pero reconoció que sería difícil para sus rivales alcanzarla.

Pero recientemente OpenAI y Oracle Corp. forjaron una alianza para construir 5 gigavatios de capacidad de centro de datos, incluyendo una instalación en construcción en Abilene, Texas, como parte de un proyecto denominado Stargate.

En enero, OpenAI, Oracle y SoftBank Group Corp. dijeron que invertirían US$ 500.000 millones en 10 gigavatios de potencia informática en los próximos 4 años.

A su vez, Oracle está en conversaciones con Meta Platforms Inc. para proporcionar US$ 20.000 millones de dólares en capacidad de computación en la nube.

Meta también está construyendo un enorme centro de datos en Luisiana, que se espera que proporcione una capacidad de hasta 5 gigavatios. Cuenta con un financiamiento de al menos US$ 29.000 millones.

A principios de este mes, Microsoft Corp. cerró un acuerdo plurianual por casi US$ 20.000 millones para obtener potencia de computación en la nube para sus cargas de trabajo de IA de Nebius Group NV y anunció que alquilaría US$ 6.200 millones en potencia de computación de IA en Noruega.

Tan solo en el trimestre de septiembre, Microsoft anunció que invertiría US$ 30.000 millones en la construcción de sus centros de datos.

Al mismo tiempo, ha existido la preocupación de que el aumento del gasto en IA contribuya a una burbuja de mercado, algo similar al auge y caída de las puntocom.

El propio Altman reconoció la existencia de una burbuja el mes pasado , pero argumentó que la IA aportará un valor transformador a la economía y que las startups más pequeñas y sobrevaloradas son las que corren mayor riesgo.

