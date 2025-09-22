urgente24
Desesperada búsqueda de jóvenes que no pueden ser contactadas desde el viernes 20/9

Tienen entre 15 y 20 años. Familiares se unieron en Ciudad Evita para pedir su regreso. Llevan 3 días sin hacer contacto: No hay rastros en videos de seguridad

22 de septiembre de 2025 - 19:17
Búsqueda de 3 jóvenes desaparecidas en Ciudad Evita

Las 3 chicas son buscadas intensamente: desparecieron tras pactar encuentro con un presunto "cliente" ya que ejercerían la prostitución pero nunca regresaron a sus casas.

Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Partieron a las 21:15 desde el Monoblock 20, Escalera 25, Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano. Habrían sido vistas por última vez en la rotonda de esa estación

B&uacute;squeda desesperada en Ciudad Evita: participan fuerzas policiales y de la justicia

Los celulares personales que portaban permanecen apagados.

Las denunciantes afirmaron que sus hijas ejercían el "oficio más antiguo" de manera frecuente en el barrio porteño de Flores, al tiempo que habrían sido contactadas mediante Lara para llevar a cabo un “trabajo” y recibirían US$ 300 cada una.

Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, se examinan los movimientos registrados en las redes de telefonía a fin de constatar los últimas ubicaciones antes de perder su rastro.

Paula, madre de Brenda, precisó:

Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada.

Estela, mama de Lara, la menor de edad, suplicó ante las cámaras de los canales de noticias por su aparición:

“Somos de González Catán y cuando ella sale, como tiene amigas en Tablada, a veces se queda en lo de la abuela. Pero esta vez no volvió”.

Por último, Sabrina, la madre de Morena, también mostró su conmoción:

“Ninguna de las tres hace esto. No sé qué pensar. Pueden contestar tarde, pero siempre me responde: aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular“.

Finalmente, Daiana, prima de 2 de las chicas desaparecidas pidió:

Necesitamos que nos ayuden a buscarlas. Pasó mucho tiempo, muchas horas perdidas. ¡Necesitamos encontrar a las chicas vivas! Brenda tiene un bebé muy chiquito que la está esperando. Si alguien las tiene, le digo... soltalas, loco, ¡por favor! Que el fiscal haga algo. ¿Cómo van a desaparecer tres pibas y que no se sepa nada? ¿Se las tragó la tierra? Ya pasaron tres días y no tenemos ni un rastro.

