Las 3 chicas son buscadas intensamente: desparecieron tras pactar encuentro con un presunto "cliente" ya que ejercerían la prostitución pero nunca regresaron a sus casas.
3 DESAPARICIONES ¿US$ 900?
Desesperada búsqueda de jóvenes que no pueden ser contactadas desde el viernes 20/9
Tienen entre 15 y 20 años. Familiares se unieron en Ciudad Evita para pedir su regreso. Llevan 3 días sin hacer contacto: No hay rastros en videos de seguridad
Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Los celulares personales que portaban permanecen apagados.
Las denunciantes afirmaron que sus hijas ejercían el "oficio más antiguo" de manera frecuente en el barrio porteño de Flores, al tiempo que habrían sido contactadas mediante Lara para llevar a cabo un “trabajo” y recibirían US$ 300 cada una.
Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, se examinan los movimientos registrados en las redes de telefonía a fin de constatar los últimas ubicaciones antes de perder su rastro.
Paula, madre de Brenda, precisó:
Estela, mama de Lara, la menor de edad, suplicó ante las cámaras de los canales de noticias por su aparición:
“Somos de González Catán y cuando ella sale, como tiene amigas en Tablada, a veces se queda en lo de la abuela. Pero esta vez no volvió”.
Por último, Sabrina, la madre de Morena, también mostró su conmoción:
“Ninguna de las tres hace esto. No sé qué pensar. Pueden contestar tarde, pero siempre me responde: aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular“.
Finalmente, Daiana, prima de 2 de las chicas desaparecidas pidió: