Desesperada búsqueda de jóvenes que no pueden ser contactadas desde el viernes 20/9

Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, se examinan los movimientos registrados en las redes de telefonía a fin de constatar los últimas ubicaciones antes de perder su rastro.

Paula, madre de Brenda, precisó:

Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada. Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada.

Estela, mama de Lara, la menor de edad, suplicó ante las cámaras de los canales de noticias por su aparición:

“Somos de González Catán y cuando ella sale, como tiene amigas en Tablada, a veces se queda en lo de la abuela. Pero esta vez no volvió”.

Desesperada búsqueda de tres amigas: "Ellas ejercían la prostitución"



Dos primas de 20 años y una amiga de 15 se encuentran desaparecidas desde el viernes a la noche, según explicó la madre de una de las adolescentes.



Con Abigail Oliverio y Esteban Trebucq en LN+

Por último, Sabrina, la madre de Morena, también mostró su conmoción:

“Ninguna de las tres hace esto. No sé qué pensar. Pueden contestar tarde, pero siempre me responde: aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular“.

Finalmente, Daiana, prima de 2 de las chicas desaparecidas pidió:

Necesitamos que nos ayuden a buscarlas. Pasó mucho tiempo, muchas horas perdidas. ¡Necesitamos encontrar a las chicas vivas! Brenda tiene un bebé muy chiquito que la está esperando. Si alguien las tiene, le digo... soltalas, loco, ¡por favor! Que el fiscal haga algo. ¿Cómo van a desaparecer tres pibas y que no se sepa nada? ¿Se las tragó la tierra? Ya pasaron tres días y no tenemos ni un rastro. Necesitamos que nos ayuden a buscarlas. Pasó mucho tiempo, muchas horas perdidas. ¡Necesitamos encontrar a las chicas vivas! Brenda tiene un bebé muy chiquito que la está esperando. Si alguien las tiene, le digo... soltalas, loco, ¡por favor! Que el fiscal haga algo. ¿Cómo van a desaparecer tres pibas y que no se sepa nada? ¿Se las tragó la tierra? Ya pasaron tres días y no tenemos ni un rastro.