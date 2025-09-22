"No estoy de acuerdo: el gobierno promulgó ley de emergencia en discapacidad y luego la suspendió"

-fraudes en pensiones no contributivas,

-desamparo de personas con discapacidad

-reclamos de obras sociales y prepagas por obligaciones crecientes, mal definidas y sin financiamiento.

image Diputada nacional por Còrdoba Alejandra Torres cuestionó que el gobierno suspendiera la ley de emergencia en discapacidad

El área de discapacidad y sus procesos kafkianos

“El sistema opera atrapado en burocracia, normas confusas y organismos superpuestos, lo que genera ineficiencia, costos evitables y abandono de los más vulnerables”.

En los últimos 20 años, las pensiones por discapacidad crecieron de 76.000 a más de un millón. Pasaron de 0,2% a 3% de la población. En algunas provincias, constituyen el 8% y en ciertas localidades el 40% cobra pensión.

“A menudo, personas con cobertura médica acceden a determinados servicios mientras los sectores más vulnerables quedan excluidos” sostuvo la letrada quien se desempeñó como Investigadora del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1968393668315828409&partner=&hide_thread=false ANDY KUSNETZOFF SE QUEBRÓ EN VIVO POR LOS RECORTES EN DISCAPACIDAD



El conductor de Perros de la calle (Urbana Play), Andy Kusnetzoff, rompió en llanto tras abordar el ajuste del gobierno de la Nación y el recorte de políticas para personas con discapacidad.



Durante el… pic.twitter.com/5nzYrYvtqp — Infocielo (@infocielo) September 17, 2025

Es crucial no distorsionar el sistema usando pensiones por invalidez como atajo para otros beneficios sociales. La discapacidad no debe ser una vía para compensar fallas estructurales del sistema de protección social. Eso termina perjudicando a quienes realmente viven con discapacidad y necesitan más apoyo del Estado. Es crucial no distorsionar el sistema usando pensiones por invalidez como atajo para otros beneficios sociales. La discapacidad no debe ser una vía para compensar fallas estructurales del sistema de protección social. Eso termina perjudicando a quienes realmente viven con discapacidad y necesitan más apoyo del Estado.