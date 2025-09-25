Científicos crearon un GPS molecular que potencia la eliminación del cáncer infantil

Las nanopartículas inteligentes, denominadas "protocélulas" por su composición similar a células naturales, fueron desarrolladas por un equipo multidisciplinario encabezado por Alejandro Baeza y Jorge Parra-Nieto de la Universidad Politécnica de Madrid, Manuel Ramírez Orellana del Hospital Universitario Niño Jesús y Javier García Castro del Instituto de Salud Carlos III.

Estas estructuras microscópicas navegan por el sistema circulatorio, aprovechando características únicas del entorno tumoral para acumularse en zonas afectadas. Una vez posicionadas correctamente, despliegan su función más crítica: marcar células malignas con fluoresceína, una molécula señalizadora que las células CAR-T reconocen instantáneamente.

El mecanismo funciona como un sofisticado sistema de coordenadas moleculares. Las protocélulas actúan como faros microscópicos, iluminando objetivos cancerosos mientras preservan tejidos sanos circundantes. Esta selectividad representa un avance fundamental en medicina de precisión, eliminando riesgos asociados con terapias menos específicas.

Esperanza revolucionaria para neuroblastoma infantil

Los resultados experimentales demostraron efectividad notable contra neuroblastoma, una neoplasia del sistema nervioso agresiva que afecta población pediátrica. Este cáncer infantil carece de opciones terapéuticas eficaces, convirtiendo el descubrimiento en una esperanza tangible para familias enfrentando diagnósticos devastadores.

Las pruebas preliminares mostraron que la combinación protocélulas-CAR-T mejora la capacidad de localización y eliminación selectiva de células tumorales. Los investigadores planean expandir evaluaciones hacia modelos murinos más sofisticados que repliquen características del tejido tumoral humano, anticipando traducción clínica entre 2 y 5 años.

image

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, establece fundamentos científicos sólidos para futuras aplicaciones clínicas. Esta investigación representa un paradigma en oncología personalizada, donde la precisión molecular podría transformar el panorama terapéutico pediátrico, ofreciendo esperanza renovada a pacientes que enfrentan pronósticos desalentadores.

----------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control