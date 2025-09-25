Alejandro Fargosi encabeza la lista de diputados nacionales de LLA por la Ciudad de Buenos Aires. En los hechos, es una suerte de compañero de fórmula de Patricia Bullrich, quien lidera la nómina libertaria para el Senado por el mismo distrito.
¿ARRUGA O ESTÁ CÓMODO?
Altísimo desconocimiento, pero el candidato de Milei en CABA se bajó del debate
Alejandro Fargosi alegó problemas de "agenda" y diferencias con el formato del canal TN para no participar de un debate con sus rivales.
Fargosi, sin embargo, no tiene la misma intención de voto que Bullrich. De acuerdo a distintos sondeos, el abogado, está varios puntos debajo de la ministra de Seguridad.
Por caso, el sondeo de Isasi-Burdman, que le otorga un 31,8% de apoyo a Bullrich, pero 25,5% a Fargosi. Aún así a éste último le alcanza para liderar las preferencias por un margen claro, aunque bastante lejos de lo que solían sacar las alianzas encabezadas por el PRO.
Probablemente la brecha entre Bullrich y Fargosi se explique por el alto desconocimiento en el público en general que tiene el abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura. Aunque haya tenido alguna intervención puntual, como cuando contradijo al Presidente y afirmó que "lo peor nunca termina de pasar".
En agosto, cuando se confirmó su candidatura, Fragosi era desconocido para casi el 62% de los consultados por CB Consultora.
Por eso llama la atención que Fargosi haya decidido no participar del debate de candidatos que históricamente organiza el canal TN. Tal vez se sienta cómodo en su posición de favorito, aunque con un guarismo algo exiguo.
Lo había anticipado el diputado de la Coalición Cívica Máximiliano Ferraro ("No tuvo mejor idea que borrarse", lo acusó), y este jueves lo confirmó el senador Martín Lousteau, que en esta elección competirá por una banca en la Cámara de Diputados.
"Me acaban de confirmar que Fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana", afirmó Lousteau en redes sociales. Y luego agregó una chicana: "Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del gobierno tiene miedo".
Ricardo López Murphy, otro rival de Fargosi, también se hizo eco de la versión. "¿Es real que el señor Alejandro Fargosi se bajó del debate de candidatos? Sería una lástima…", tuiteó.
Además, circuló en las redes sociales un memo supuestamente de la producción encargada del debate que avisa sobre la declinación de Fargosi a pesar de que sus representantes habían discutido las condiciones en una reunión.
El candidato no se expresó públicamente la respecto. Pero la web de la revista noticia cita a personas de su "equipo" que aseguran que su baja responde a "problemas de agenda", lo cual parece una justificación insólita, y a "diferencias con el formato propuesto por los organizadores" que -agregaron- "no permitía un intercambio justo sobre los ejes de campaña: seguridad y reducción de impuestos".
