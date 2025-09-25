Altísimo desconocimiento, pero el candidato de Milei en CABA se bajó del debate

Probablemente la brecha entre Bullrich y Fargosi se explique por el alto desconocimiento en el público en general que tiene el abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura. Aunque haya tenido alguna intervención puntual, como cuando contradijo al Presidente y afirmó que "lo peor nunca termina de pasar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bardeonews/status/1968301848278003939&partner=&hide_thread=false "LO PEOR NUNCA TERMINA DE PASAR"



Alejandro Fargosi, candidato a diputado por LLA en la Ciudad de Buenos Aires, explicó por qué en realidad lo peor aún no pasó, como había dicho Javier Gerardo Milei.@infobae pic.twitter.com/AzKWrpF9ix — bardeonews (@bardeonews) September 17, 2025

En agosto, cuando se confirmó su candidatura, Fragosi era desconocido para casi el 62% de los consultados por CB Consultora.

image

Por eso llama la atención que Fargosi haya decidido no participar del debate de candidatos que históricamente organiza el canal TN. Tal vez se sienta cómodo en su posición de favorito, aunque con un guarismo algo exiguo.

Lo había anticipado el diputado de la Coalición Cívica Máximiliano Ferraro ("No tuvo mejor idea que borrarse", lo acusó), y este jueves lo confirmó el senador Martín Lousteau, que en esta elección competirá por una banca en la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1970972584230769020&partner=&hide_thread=false La silla vacía.

El candidato de La Libertad Avanza, @fargosi, decidió no debatir en la Ciudad de Buenos Aires.



No tuvo mejor idea que borrarse.

Así quedará su lugar: vacío.



Una vergüenza. pic.twitter.com/IEhai8Fx1N — maxi ferraro (@maxiferraro) September 24, 2025

"Me acaban de confirmar que Fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana", afirmó Lousteau en redes sociales. Y luego agregó una chicana: "Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del gobierno tiene miedo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1971190742250041436&partner=&hide_thread=false Me acaban de confirmar que @fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana. Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del gobierno tiene miedo. — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 25, 2025

Ricardo López Murphy, otro rival de Fargosi, también se hizo eco de la versión. "¿Es real que el señor Alejandro Fargosi se bajó del debate de candidatos? Sería una lástima…", tuiteó.

Además, circuló en las redes sociales un memo supuestamente de la producción encargada del debate que avisa sobre la declinación de Fargosi a pesar de que sus representantes habían discutido las condiciones en una reunión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasesLibertad/status/1970945452754469344&partner=&hide_thread=false #URGENTE



Ricardo López Murphy confirma que Alejandro Fargosi (LLA) NO se presentará al debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires.



Este es el mail que la producción de TN le envió a los otros partidos políticos https://t.co/9RRj77pAN1 pic.twitter.com/usjLgnwoGT — BASES (@BasesLibertad) September 24, 2025

El candidato no se expresó públicamente la respecto. Pero la web de la revista noticia cita a personas de su "equipo" que aseguran que su baja responde a "problemas de agenda", lo cual parece una justificación insólita, y a "diferencias con el formato propuesto por los organizadores" que -agregaron- "no permitía un intercambio justo sobre los ejes de campaña: seguridad y reducción de impuestos".

Más contenido de Urgente24

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y sube el Riesgo País

Insólito mensaje de Javier Milei, mientras crece bronca de productores

Y se viene la guerra tras el 'régimen cambiario' llamado retenciones 0

Enojo del campo licúa 'Efecto Trump' pero la pregunta es ¿Milei puede ganar el 26/10?