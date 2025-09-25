Trenes a 30km/h y fastidio en el AMBA: El Gobierno convoca para resolver el conflicto

Como en la jornada de miércoles, la protesta generaba largas filas en las paradas de colectivos y quejas de los usuarios.

Ante la reiteración de la medida de fuerza sindical, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia a Trenes Argentinos y La Fraternidad para intentar destrabar el conflicto salarial este jueves a las 10.

Más de 1 millón de pasajeros afectados en el AMBA

Según estimaciones de la empresa Trenes Argentinos la medida de fuerza de La Fraternidad afecta a más de un millón de pasajeros que “utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”.

La compañía calificó de “una medida de fuerza sorpresiva y encubierta” a la protesta del gremio de La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes.

Por su parte, el sindicato aclaró que "no es una medida de fuerza", sino que están trabajando "tomando precauciones por el estado de las vías, la señalización defectuosa y la falta de personal en algunos ferrocarriles debido a retiros voluntarios".

Se trata de “circular respetando todas las precauciones que tienen en los recorridos”, añadieron.

