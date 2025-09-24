urgente24
ACTUALIDAD Trenes > La Fraternidad >

PARITARIAS

Trenes a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas y arde el AMBA

Los trenes del AMBA circulan este miércoles (24/9) a 30 kilómetros por hora por una protesta del gremio La Fraternidad, que reclama por mejoras salariales.

24 de septiembre de 2025 - 08:31
Los trenes del AMBA circulan a paso de hombre y generan trastornos en los usuarios.

Los trenes del AMBA circulan a paso de hombre y generan trastornos en los usuarios.

Mañana de furia en el AMBA por una medida de fuerza de los maquinistas que hacen circular a los trenes a 30 km/h en reclamo por paritarias y mejores condiciones laborales. Las líneas afectadas son Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Largas filas en las paradas de colectivos y quejas de los usuarios.

Trenes a paso de hombre

La medida de fuerza de los maquinistas agrupados en el gremio La Fraternidad provoca este miércoles (24/9) a la mañana demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios, generando trastornos en los usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jotaleonetti/status/1970811193230041311&partner=&hide_thread=false

Seguir leyendo

El sindicato fundamenta la medida de fuerza en la “falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos y las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin apertura a sugerencias”.

Si bien la medida se había anunciado anoche, muchos usuarios no se informaron y se encontraron con la reducción de velocidad al tomar los trenes para acudir a cumplir con sus obligaciones, generando amplio malestar.

No es la primera vez que el gremio recurre a la reducción de velocidad en las formaciones. En 2024, La Fraternidad ya había hecho una protesta de este tipo que duró poco tiempo a diferencia de hoy que será por toda la jornada.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...

Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"

La impactante miniserie de Netflix que te obsesiona desde el primer capítulo

Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra específica" para el salvataje

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES