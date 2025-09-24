Mañana de furia en el AMBA por una medida de fuerza de los maquinistas que hacen circular a los trenes a 30 km/h en reclamo por paritarias y mejores condiciones laborales. Las líneas afectadas son Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Largas filas en las paradas de colectivos y quejas de los usuarios.
PARITARIAS
Trenes a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas y arde el AMBA
Los trenes del AMBA circulan este miércoles (24/9) a 30 kilómetros por hora por una protesta del gremio La Fraternidad, que reclama por mejoras salariales.
Trenes a paso de hombre
La medida de fuerza de los maquinistas agrupados en el gremio La Fraternidad provoca este miércoles (24/9) a la mañana demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios, generando trastornos en los usuarios.
El sindicato fundamenta la medida de fuerza en la “falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos y las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin apertura a sugerencias”.
Si bien la medida se había anunciado anoche, muchos usuarios no se informaron y se encontraron con la reducción de velocidad al tomar los trenes para acudir a cumplir con sus obligaciones, generando amplio malestar.
No es la primera vez que el gremio recurre a la reducción de velocidad en las formaciones. En 2024, La Fraternidad ya había hecho una protesta de este tipo que duró poco tiempo a diferencia de hoy que será por toda la jornada.
