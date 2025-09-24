Trenes a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas y arde el AMBA

No es la primera vez que el gremio recurre a la reducción de velocidad en las formaciones. En 2024, La Fraternidad ya había hecho una protesta de este tipo que duró poco tiempo a diferencia de hoy que será por toda la jornada.

