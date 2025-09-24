Tinelli: "¿"Estamos de paso" es para calentar motores?: sumó más de 75.000 seguidores en vivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1970643669490262329&partner=&hide_thread=false



74.2K views en el canal de YouTube de @CarnavalStream para #EstamosDePaso con el debut oficial de Marcelo Tinelli en el mundo del stream. pic.twitter.com/DesDPE9eed — En Directo Stream (@EndirectoStream) September 24, 2025

¿Tinelli sigue los pasos de Pergolini?

¿Marcelo solamente calienta motores y ajusta equipo en Carnaval para que lo convoque alguno de los 2 grandes del mercado televisivo como ocurriera con su archirrival?

En sus últimas notas, el creador de Ritmo de la Noche no dejó muchas dudas:

Me encantaría volver a la tele y hoy siento que esta es una vuelta a los medios y me parece importante. Hemos estado hablando con Adrián Suar y con Pablo Codevilla. Ojalá podamos hacer el año que viene (2026) un programa bueno los fines de semana o los días de semana. A mí me encanta y veo que hoy hay un lugar en la tele para poder hacer humor. Me encantaría volver a la tele y hoy siento que esta es una vuelta a los medios y me parece importante. Hemos estado hablando con Adrián Suar y con Pablo Codevilla. Ojalá podamos hacer el año que viene (2026) un programa bueno los fines de semana o los días de semana. A mí me encanta y veo que hoy hay un lugar en la tele para poder hacer humor.

Tinelli explicó uno de los motivos de su vuelta: “la gente me pide que volvamos a la comicidad del Video Match de los 90. Ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming”.

La propuesta se emitirá los martes y miércoles de 20 a 22 y buscará recuperar la esencia del humor que marcó a toda una generación en la pantalla chica.

El equipo que lo acompaña combina históricos de la televisión con nuevas caras:

-Luciano “El Tirri” Giugno,

-Cande y Juanita Tinelli,

-Pachu Peña,

-Sebastián Almada,

-Sabrina Rojas,

-Carla Conte,

-Fede Bal

-el imitador Iván Ramírez.

Todos bajo la producción de Federico Hoppe.

En esa señal ya se lucen (y alcanzaron los 100.000 seguidores en YouTube) líderes de la TV tradicional como Alejandro Fantino, Mariana Brey, Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman, entre otros.

image Marcelo Tinelli "calienta motores" en el streaming, antes de volver a las grandes ligas

¿Qué le falta a Tinelli para multiplicar su impacto?

La paciencia de usuario de redes suele ser mucho menor que la que tiene el espectador de la TV.

Por ello, los contenidos tendrán que ser menores a un minuto para “encajar” en las exigencias de plataformas como Tik Tok, YouTube shorts o Instagram.

Concretamente, contar historias breces que puedan ser seccionadas y vampirizadas por productores de medios tradicionales o público en general.

A continuación, una apuesta en ese sentido que mostró su eficacia cuando pidió que todos lo criticaran y les prometió que no tomaría represalias.

Sumó muchas críticas de los "especialistas" pero se viralizó de manera automática.

Las grandes figuras no se retiran

Al chimentero Lucho Avilés le preguntaron una vez: ¿Cuándo pensás que se van a retirar Mirtha Legrand y Susana Giménez?

El nacido en Montevideo no dudó: “NUNCA”, dijo de manera lacónica.

image Todos a la cancha: Mirtha, Susana, Pergolini, Tinelli y cia

Expresó el uruguayo que, al margen del dinero, las figuras apreciadas por el público no quieren perder ese contacto con la gente. Buscan preservarlo como parte de su propia identidad, de su ser.

La ausencia del “Bailando por un sueño… ” de la TV vernácula tiene más que ver con la falta de recursos en la Argentina de 2025 que con el paladar del televidente.

Video Match y Show Match tuvieron durante varios años audiencias continentales.

Ambos programas se vieron a través de Telefe Internacional y canales de cable en toda LATAM. También, en la colonia latina de Estados Unidos.

Posiblemente, un mercado de más de una veintena de países le permita una cantidad de recursos más cercana a las chances históricas que tuvieron las creaciones de “Ideas del Sur”.