Durante la tarde del miércoles (24/09) trascendieron datos preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en la madrugada del miércoles en una casa de Florencio Varela. Dimos cuenta de lo ocurrido ampliamente en nuestra edición de la mañana.
AUTOPSIAS
Detalles mafiosos marcan el triple femicidio de Florencio Varela
Informes preliminares detallan que los cuerpos fueron descuartizados. Versiones refieren torturas. Los detenidos serán indagados el jueves (25/09).
Primeros datos
Los primeros datos a los que pudieron acceder los medios precisan que las víctimas murieron cerca de las 2 de la mañana del sábado 20 de septiembre, horas después de haber sido vistas por última vez.
Por otro lado, las evidencias muestran que, Lara Gutiérrez, de 15 años, sufrió la amputación de los dedos antes de morir También tenía heridas cortantes en el cuello. Ambos rasgos mafiosos.
Las 2 mayores encontradas en Florencia Varela
Además, en los casos de las dos mayores de edad, una de ellas presentaba una fractura de cráneo y una herida punzocortante en el abdomen, producida una vez que ya había muerto. La otra joven de 20 años tenía luxación cervical.
De acuerdo con afirmaciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las víctimas fueron engañadas:
Investigación
Conforme a especulaciones iniciales, las jóvenes habrían sufrido algo parecido a una emboscada perfilada por un grupo narco.
Al cierre de esta nota hay 4 detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años y dos hombres, de 25 y 18 años.
La crónica policial señala que dos de ellos fueron encontrados en una propiedad ubicada de Villa Vatteone, donde ubicaron los cuerpos sin vida
El medio Infobae remarca que a partir del avance de la investigación, fueron identificados los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana.
De acuerdo con La Nación+ fueron torturadas, una de las mujeres detenidas dijo que fue venganza. No está detenido el ideólogo de lo ocurrido.
La Cámpora opinó sobre el triple femicidio, suena a mezcla de campaña.
Más noticias en Urgente24
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas