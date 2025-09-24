Detalles mafiosos marcan el triple femicidio de Florencio Varela

Iban a participar de una fiesta a la que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas Iban a participar de una fiesta a la que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas

image Imagen de las 3 fallecidas

Investigación

Conforme a especulaciones iniciales, las jóvenes habrían sufrido algo parecido a una emboscada perfilada por un grupo narco.

Al cierre de esta nota hay 4 detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años y dos hombres, de 25 y 18 años.

La crónica policial señala que dos de ellos fueron encontrados en una propiedad ubicada de Villa Vatteone, donde ubicaron los cuerpos sin vida

El medio Infobae remarca que a partir del avance de la investigación, fueron identificados los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana.

De acuerdo con La Nación+ fueron torturadas, una de las mujeres detenidas dijo que fue venganza. No está detenido el ideólogo de lo ocurrido.

La Cámpora opinó sobre el triple femicidio, suena a mezcla de campaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la_campora/status/1970920069615046886?s=61&partner=&hide_thread=false NO NOS PASAMOS TRES PUEBLOS, NOS MATARON TRES PIBAS.



No nos pasamos tres pueblos. No es culpa de su estilo de vida, ni son los boliches ni el ejercicio de la prostitución. El retiro del Estado no es gratuito. Los recortes de políticas de género y el discurso misógino… pic.twitter.com/V2iS1XYNrd — La Cámpora (@la_campora) September 24, 2025

