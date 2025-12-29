Conductora, actriz, bailarina y una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Laurita Fernández construyó su imagen pública como la chica simpática, talentosa y carismática que conquistó pantallas y escenarios. Sin embargo, detrás de esa sonrisa impecable que cautivó a miles de televidentes durante años, parece esconderse un conflicto legal que ahora explotó de la manera más escandalosa posible. Y no se trata de un rumor de pasillo ni de un chisme light: estamos hablando de una demanda judicial, con cifras que duelen y un exrepresentante dispuesto a cobrar hasta el último centavo.
"LE RECLAMA MÁS DE 10..."
La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonaria
Crece el conflicto que rodea a una ex conductora de El Nueve. Demanda, cifras altas y una relación laboral que terminó de la peor manera.
La bomba la tiró Tomás Dente en su programa "Entrometidos en la tarde" por Net TV, durante la emisión del 26 de diciembre. El periodista reveló información exclusiva que sacudió al mundo del espectáculo: Mauricio Catarain, reconocido representante de figuras destacadas, decidió llevar a Fernández directamente a los tribunales. ¿El motivo? Una deuda que arrastra más de una década de trabajo conjunto, donde el manager asegura que nunca recibió los porcentajes correspondientes por los contratos que él mismo gestionó para posicionar a la artista en la cima del medio.
Qué le reclaman a Laurita Fernández
"Mauricio Catarain le inició una demanda a Laura Fernández. Ojo con esto, porque le reclama más de 10 años de representación a Laura por no pagarle los porcentajes establecidos. La quiere llevar directo a juicio porque no le acepta las mediaciones", disparó Dente sin filtro, dejando a más de uno con la boca abierta. Porque cuando hablamos de representación artística durante tanto tiempo, estamos hablando de números más que jugosos.
Pero acá viene lo interesante: esto no empezó ayer. Según las fuentes que consultó el periodista, Catarain intentó resolver el asunto por las buenas, agotando todas las instancias informales antes de dar el paso definitivo hacia la justicia. Sin embargo, la predisposición al diálogo parece haber brillado por su ausencia. De hecho, la situación escaló precisamente porque la ex presentadora de El Nueve habría rechazado presentarse a las mediaciones obligatorias, evitando así cualquier tipo de encuentro con quien fuera su representante durante los años más importantes de su carrera profesional.
Lo que complica aún más el panorama es que ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones. Catarain no está dispuesto a renunciar a lo que considera suyo por derecho, y el entorno de la conductora eligió el silencio absoluto como estrategia, sin declaraciones públicas ni intenciones de sentarse a negociar. Mientras tanto, el expediente judicial sigue su curso, atascado en un punto muerto donde nadie quiere dar el brazo a torcer y el conflicto promete extenderse largo y tendido en los pasillos de tribunales.
