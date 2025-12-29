La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonaria

Conductora, actriz, bailarina y una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Laurita Fernández construyó su imagen pública como la chica simpática, talentosa y carismática que conquistó pantallas y escenarios. Sin embargo, detrás de esa sonrisa impecable que cautivó a miles de televidentes durante años, parece esconderse un conflicto legal que ahora explotó de la manera más escandalosa posible. Y no se trata de un rumor de pasillo ni de un chisme light: estamos hablando de una demanda judicial, con cifras que duelen y un exrepresentante dispuesto a cobrar hasta el último centavo.