Marchas atrás y sospechas: el desprolijo manejo de Boca que confunde a todos

Riquelme podrá escudarse, el día de mañana, en que el entrenador tenía contrato hasta mediados de 2026 y que, por ende, no era necesario confirmar o re-confirmar nada. Pero habló Delgado.

Es probable que si Delgado no hubiese dicho nada, la defensa del presidente boquense sería más sencilla: las dudas nunca pulularon en las proyecciones de la dirigencia Xeneize.

Pero habló. Y el desorden de la dirigencia de Boca se hizo presente una vez más. Ni siquiera se trata de las aptitudes de Úbeda para continuar como DT; eso, en todo caso, quedará para otra discusión.

Pero la inestabilidad en el recorrido desde que terminó el campeonato expone un panorama de desconcierto. Si ya existían interrogantes sobre la continuidad del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo (¿es el director técnico que necesita Boca para encarar un 2026 desafiante?), toda esta situación no aporta más que confusión.

Aunque el club no lo haya informado de manera oficial, una vez más, parece, la noticia es esta: Claudio Úbeda fue ratificado como DT de Boca.

