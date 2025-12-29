La noticia no es nueva. A principios de diciembre, Urgente24 titulaba una de sus notas así: "Boca confirmó a Claudio Úbeda para 2026 pero le puso una condición para seguir". No había confirmación oficial aun, pero todas las versiones que salían desde las oficinas de Brandsen 805 indicaban que sí, que ya se había tomado una decisión.
ÚBEDA DT
Marchas atrás y sospechas: el desprolijo manejo de Boca que confunde a todos
Entre las dudas del Chelo Delgado y el silencio de Riquelme, la ratificación de Claudio Úbeda dejó al desnudo el desorden dirigencial. Incertidumbre en Boca.
Al poco tiempo, el Chelo Delgado, miembro de la Comisión Directiva del Xeneize, sorprendía con una declaración: "Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio".
El quiebre con el hincha de Boca y la sombra de Racing
Fue una sorpresa pero también una ratificación de las dudas que, a todos, les había generado la gestión del partido entre Boca y Racing, por las semifinales del Torneo Clausura, cuando sacó al Changuito Zeballos. Fue un quiebre; supuso un quiebre. Pero si hasta entonces era solo para los hinchas, las palabras de Delgado explicaron que también lo era para la dirigencia de Juan Román Riquelme.
Mientras tanto, Úbeda mantenía su contrato hasta el 30 de junio de 2026. Y este lunes, como si fuese necesario volver a confirmarlo, las versiones desde Brandsen 805 volvieron a hacerse oír. Como si nunca hubiesen existido: Riquelme ratificó a Úbeda como entrenador del equipo.
Ni a principios ni ahora hubo ni hay un comunicado oficial. Algo que aporte claridad. Que eche por tierras las sospechas. Sospechas fundadas en las palabras del Chelo Delgado, principalmente. ¿Ya no están "evaluando" nada? ¿Úbeda será el entrenador de aquí a que termine su contrato?
Riquelme podrá escudarse, el día de mañana, en que el entrenador tenía contrato hasta mediados de 2026 y que, por ende, no era necesario confirmar o re-confirmar nada. Pero habló Delgado.
Es probable que si Delgado no hubiese dicho nada, la defensa del presidente boquense sería más sencilla: las dudas nunca pulularon en las proyecciones de la dirigencia Xeneize.
Pero habló. Y el desorden de la dirigencia de Boca se hizo presente una vez más. Ni siquiera se trata de las aptitudes de Úbeda para continuar como DT; eso, en todo caso, quedará para otra discusión.
Pero la inestabilidad en el recorrido desde que terminó el campeonato expone un panorama de desconcierto. Si ya existían interrogantes sobre la continuidad del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo (¿es el director técnico que necesita Boca para encarar un 2026 desafiante?), toda esta situación no aporta más que confusión.
Aunque el club no lo haya informado de manera oficial, una vez más, parece, la noticia es esta: Claudio Úbeda fue ratificado como DT de Boca.
+ de Golazo24
"Perdés referencia": Edinson Cavani confesó por qué erró el gol vs. Alianza Lima
Lisandro Martínez tiene a los hinchas a sus pies y ya nadie pregunta por su estatura
Todo River Plate estalló por lo que se filtró sobre Paulo Díaz
El bombazo sobre Santiago Ascacibar que todos en Boca estaban esperando